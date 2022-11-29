Взгляд корреспондента «СЭ» из Италии.

Туринский «Ювентус» — самый популярный и титулованный клуб Италии. Весной 2023 исполнится 100 лет с того момента, как он стал принадлежать семье Аньелли. Теперь уже экс-президент клуба Андреа Аньелли очень хотел отметить эту юбилейную дату на своем посту. Но не получится, и слава богу!

Известие о том, что накануне вечером самораспустился совет директоров «Ювентуса» во главе с Андреа Аньелли и Павелом Недведом, взорвало итальянское информационное пространство из-за того, что такого прецедента в «Юве» не было с 2006 года. Однако все давно шло к уходу Аньелли с поста президента клуба, а то, что вместе с ним ушел в отставку и весь совет директоров, — дело десятое. Кстати, в совете было десять человек, трое из которых — женщины. Имена всех этих людей, за исключением самого Аньелли, Недведа и провалившегося в «Ювентусе» топ-менеджера Маурицио Арривабене, никому ничего не скажут, а сожалеть о них никто не будет. Единственная значимая фигура в масштабах клуба — это сам Аньелли.

Андреа Аньелли. Фото Global Look Press

Почему отставка Аньелли была ожидаемой — в похожей ситуации клуб оказался во время кальчополи

Аньелли является, как это ни обидно в контексте его гениальных предков, самым титулованным президентом «Ювентуса» — 19 побед за 12 лет. Среди них — 9 скудетто подряд, что является абсолютным рекордом в истории итальянского футбола. Именно при Андреа у «Ювентуса» появился и свой собственный стадион с новой базой. Все это так, однако личной заслуги экс-президента «Юве» в этом не больше, чем всего клана миллиардеров Аньелли, где всю стратегию бизнеса и развития определяют куда более грамотные люди, чем сам Андреа. В частности, речь идет о его кузене Джоне Элкане. Именно последний и возглавляет семейную пирамиду, одной из частей которой является «Ювентус».

Предыдущий самороспуск совета директоров случился в «Ювентусе» в 2006 году, когда клан Аньелли провел самоочищение через вылет в серию В и расставание с «триумвиратом зла» Джираудо -Беттега — Моджи. Знаменитый кальчополи. Именно в тот год сборная Италии, имея в своем составе несколько игроков «Ювентуса», стала чемпионом мира, тогда как сам «Юве» лишили нескольких титулов и отправили в серию В. Тот знаменитый скандал подавался в итальянской и мировой прессе как борьба с произволом туринского клуба, оказывавшего прямое влияние не только на судей, но и на ряд клубов серии А. Ну и еще как наказание генерального директора Лучано Моджи, который якобы безраздельно властвовал в элите итальянского футбола, исполняя роль «крестного отца». Эта официальная версия жива, разумеется, до сих пор, и в ней точно есть правдивые зерна.

Однако мне лично куда ближе кулуарная версия, которую никогда не озвучат публично: клан Аньелли упустил к 2006 году контроль над клубом, где слишком большой вес получил в первую очередь зарвавшийся Антонио Джираудо, вот и надо было срочно возвращать бразды правления в свои руки. Это было сделано очень жестким путем. На первый взгляд, вылет «Ювентуса» стал самым жутким провалов в истории, однако клуб пробыл в серии В всего один сезон и выиграл ее без проблем, собирая аншлаги по всей Италии.

В 2006-м бесконтрольные топ-менеджеры, дорогущий тренер Фабио Капелло и целая россыпь игроков с огромными зарплатами покинули «Ювентус», разгрузив платежную ведомость. Зато несколько знаковых игроков, включая Буффона, Дель Перо, Трезеге, Недведа и Каморанези, вернулись с командой в серию А, став оплотом возрождения клуба. Тогда же нашлись деньги на строительство своего стадиона и тренировочного центра. Пройдя через позорный для себя со спортивной точки зрения вылет в серию В, «Ювентус» не просто вернулся на вершину, а еще и выдал цикл из 9 скудетто подряд. Так что клан Аньелли в итоге с лихвой возместил репутационные потери, понесенные в 2006 году.

Сейчас ситуация внутри клуба чем-то похожа. Андреа Аньелли слишком заигрался на своем посту, а у его верного оруженосца Павела Недведа, получившего слишком большую власть, совсем сорвало крышу на почве собственного величия в роли топ-менеджера.

Павел Недвед. Фото Global Look Press

Проблемы с законом и вопросы по трансферу Роналду

Дело сегодня не только и не столько в том, что у «Юве» огромная дыра в клубном бюджете, но и в том, что прокуратура Турина завела несколько дел по части финансовых махинаций в «Ювентусе». Речь о манипуляциях с расчетом и выплатами зарплат, а также уходе от налогов и многочисленных странностях по части трансферов. Включая историю с переходом Криштиану Роналду.

Разумеется, не прошло бесследно для Андреа Аньелли и его фиаско с созданием Суперлиги: за его предательство президента УЕФА и подставу кальчо пришлось отдуваться всей итальянской Федерации футбола. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что многих в клане Аньелли давно раздражал в роли вице-президента Павел Недвед. Чех неоднократно позволял себе неадекватное поведение на людях, что портило имидж «Ювентуса».

Плюс, конечно, все это происходило на фоне слабых результатов команды за последние два года. А еще многие не забыли, что огромные деньги, потраченные (вероятно, с нарушениями) на подписание и зарплату Криштиану Роналду, так и не принесли «Ювентусу» долгожданную победу в Лиге чемпионов. Короче говоря, в последние месяцы клан Аньелли планомерно работал над тем, чтобы создать условия для ухода Андреа. Вот почему недавняя информационная бомба являлась, по сути, ожидаемым событием.

А еще надо понимать, что отставка Андреа случилась в разгар судебных разбирательств, которые происходят между двумя поколениями клана Аньелли. Родственники собираются по-новому делить между собой миллиардное наследство «дедов», а это может иметь в перспективе косвенные последствия и для «Ювентуса». Таким образом, Андреа Аньелли в силу ряда причин стал удобной мишенью для более грамотных, чем он сам, людей, которым выгодно избавиться от него. Футбол в Италии всегда на виду, а «Ювентус» — клуб на виду вдвойне.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Что будет дальше? «Юве» может возглавить женщина, дружащая с президентом ФИФА

Клан Аньелли будет и дальше разбираться со своими внутренними интригами, а новый совет директоров «Ювентуса» появится в январе 2023-го. Пока нет ясности, кто станет новым президентом клуба — в прессе и за кулисами мелькают разные фамилии. Одна из кандидатур — известная в Италии женщина. Зовут ее Эвелина Кристильин. Само собой разумеется, она давно и надежно связана с кланом Аньелли. А еще любопытно, что она является одним из топ-менеджеров ФИФА и находится в прекрасных отношениях с Джанни Инфантино.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока остается на своем посту, как и спортивный директор Марко Керубини. После зимней паузы в строй должны полноценно вернуться такие игроки, как Поль Погба и Энрико Кьеза, что добавит команде вистов в борьбе за место в четверке. По части проблем с финансами стрелки переведут на предыдущее руководство, а дыру в бюджете клан Аньелли может закрыть в любой момент. Да, зимой вряд ли следует ждать от туринцев громких приобретений, однако и с нынешним составом им по силам добыть путевку в Лигу чемпионов.

Короче говоря, жизнь «Ювентуса» продолжается, а об уходе Андреа Аньелли и Павела Недведа, натворивших кучу сомнительных дел и потерявших почву под ногами, сожалеть совершенно не нужно. Их уход пойдет на благо нынешнему «Юве» и даст клубу шанс оперативно перезагрузиться. А вот как воспользуется новое руководство этим шансом — уже совсем другая история, которую начнут творить в 2023 году.