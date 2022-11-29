Сегодня, 14:45
Туринский «Ювентус» — самый популярный и титулованный клуб Италии. Весной 2023 исполнится 100 лет с того момента, как он стал принадлежать семье Аньелли. Теперь уже экс-президент клуба Андреа Аньелли очень хотел отметить эту юбилейную дату на своем посту. Но не получится, и слава богу!
Известие о том, что накануне вечером самораспустился совет директоров «Ювентуса» во главе с Андреа Аньелли и Павелом Недведом, взорвало итальянское информационное пространство из-за того, что такого прецедента в «Юве» не было с 2006 года. Однако все давно шло к уходу Аньелли с поста президента клуба, а то, что вместе с ним ушел в отставку и весь совет директоров, — дело десятое. Кстати, в совете было десять человек, трое из которых — женщины. Имена всех этих людей, за исключением самого Аньелли, Недведа и провалившегося в «Ювентусе» топ-менеджера Маурицио Арривабене, никому ничего не скажут, а сожалеть о них никто не будет. Единственная значимая фигура в масштабах клуба — это сам Аньелли.
Аньелли является, как это ни обидно в контексте его гениальных предков, самым титулованным президентом «Ювентуса» — 19 побед за 12 лет. Среди них — 9 скудетто подряд, что является абсолютным рекордом в истории итальянского футбола. Именно при Андреа у «Ювентуса» появился и свой собственный стадион с новой базой. Все это так, однако личной заслуги экс-президента «Юве» в этом не больше, чем всего клана миллиардеров Аньелли, где всю стратегию бизнеса и развития определяют куда более грамотные люди, чем сам Андреа. В частности, речь идет о его кузене Джоне Элкане. Именно последний и возглавляет семейную пирамиду, одной из частей которой является «Ювентус».
Предыдущий самороспуск совета директоров случился в «Ювентусе» в 2006 году, когда клан Аньелли провел самоочищение через вылет в серию В и расставание с «триумвиратом зла» Джираудо -Беттега — Моджи. Знаменитый кальчополи. Именно в тот год сборная Италии, имея в своем составе несколько игроков «Ювентуса», стала чемпионом мира, тогда как сам «Юве» лишили нескольких титулов и отправили в серию В. Тот знаменитый скандал подавался в итальянской и мировой прессе как борьба с произволом туринского клуба, оказывавшего прямое влияние не только на судей, но и на ряд клубов серии А. Ну и еще как наказание генерального директора Лучано Моджи, который якобы безраздельно властвовал в элите итальянского футбола, исполняя роль «крестного отца». Эта официальная версия жива, разумеется, до сих пор, и в ней точно есть правдивые зерна.
Однако мне лично куда ближе кулуарная версия, которую никогда не озвучат публично: клан Аньелли упустил к 2006 году контроль над клубом, где слишком большой вес получил в первую очередь зарвавшийся Антонио Джираудо, вот и надо было срочно возвращать бразды правления в свои руки. Это было сделано очень жестким путем. На первый взгляд, вылет «Ювентуса» стал самым жутким провалов в истории, однако клуб пробыл в серии В всего один сезон и выиграл ее без проблем, собирая аншлаги по всей Италии.
В 2006-м бесконтрольные топ-менеджеры, дорогущий тренер Фабио Капелло и целая россыпь игроков с огромными зарплатами покинули «Ювентус», разгрузив платежную ведомость. Зато несколько знаковых игроков, включая Буффона, Дель Перо, Трезеге, Недведа и Каморанези, вернулись с командой в серию А, став оплотом возрождения клуба. Тогда же нашлись деньги на строительство своего стадиона и тренировочного центра. Пройдя через позорный для себя со спортивной точки зрения вылет в серию В, «Ювентус» не просто вернулся на вершину, а еще и выдал цикл из 9 скудетто подряд. Так что клан Аньелли в итоге с лихвой возместил репутационные потери, понесенные в 2006 году.
Сейчас ситуация внутри клуба чем-то похожа. Андреа Аньелли слишком заигрался на своем посту, а у его верного оруженосца Павела Недведа, получившего слишком большую власть, совсем сорвало крышу на почве собственного величия в роли топ-менеджера.
Дело сегодня не только и не столько в том, что у «Юве» огромная дыра в клубном бюджете, но и в том, что прокуратура Турина завела несколько дел по части финансовых махинаций в «Ювентусе». Речь о манипуляциях с расчетом и выплатами зарплат, а также уходе от налогов и многочисленных странностях по части трансферов. Включая историю с переходом Криштиану Роналду.
Разумеется, не прошло бесследно для Андреа Аньелли и его фиаско с созданием Суперлиги: за его предательство президента УЕФА и подставу кальчо пришлось отдуваться всей итальянской Федерации футбола. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что многих в клане Аньелли давно раздражал в роли вице-президента Павел Недвед. Чех неоднократно позволял себе неадекватное поведение на людях, что портило имидж «Ювентуса».
Плюс, конечно, все это происходило на фоне слабых результатов команды за последние два года. А еще многие не забыли, что огромные деньги, потраченные (вероятно, с нарушениями) на подписание и зарплату Криштиану Роналду, так и не принесли «Ювентусу» долгожданную победу в Лиге чемпионов. Короче говоря, в последние месяцы клан Аньелли планомерно работал над тем, чтобы создать условия для ухода Андреа. Вот почему недавняя информационная бомба являлась, по сути, ожидаемым событием.
А еще надо понимать, что отставка Андреа случилась в разгар судебных разбирательств, которые происходят между двумя поколениями клана Аньелли. Родственники собираются по-новому делить между собой миллиардное наследство «дедов», а это может иметь в перспективе косвенные последствия и для «Ювентуса». Таким образом, Андреа Аньелли в силу ряда причин стал удобной мишенью для более грамотных, чем он сам, людей, которым выгодно избавиться от него. Футбол в Италии всегда на виду, а «Ювентус» — клуб на виду вдвойне.
Клан Аньелли будет и дальше разбираться со своими внутренними интригами, а новый совет директоров «Ювентуса» появится в январе 2023-го. Пока нет ясности, кто станет новым президентом клуба — в прессе и за кулисами мелькают разные фамилии. Одна из кандидатур — известная в Италии женщина. Зовут ее Эвелина Кристильин. Само собой разумеется, она давно и надежно связана с кланом Аньелли. А еще любопытно, что она является одним из топ-менеджеров ФИФА и находится в прекрасных отношениях с Джанни Инфантино.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока остается на своем посту, как и спортивный директор Марко Керубини. После зимней паузы в строй должны полноценно вернуться такие игроки, как Поль Погба и Энрико Кьеза, что добавит команде вистов в борьбе за место в четверке. По части проблем с финансами стрелки переведут на предыдущее руководство, а дыру в бюджете клан Аньелли может закрыть в любой момент. Да, зимой вряд ли следует ждать от туринцев громких приобретений, однако и с нынешним составом им по силам добыть путевку в Лигу чемпионов.
Короче говоря, жизнь «Ювентуса» продолжается, а об уходе Андреа Аньелли и Павела Недведа, натворивших кучу сомнительных дел и потерявших почву под ногами, сожалеть совершенно не нужно. Их уход пойдет на благо нынешнему «Юве» и даст клубу шанс оперативно перезагрузиться. А вот как воспользуется новое руководство этим шансом — уже совсем другая история, которую начнут творить в 2023 году.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.40 X 4.50 П2 1.55
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)