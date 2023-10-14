В Италии разгорается скандал из-за ставок. Замешаны футболисты высшего дивизиона и даже сборной

Кажется, это только начало.

В Италии внезапно разгорелся букмекерский скандал: четырех футболистов подозревают в нелегальных ставках. А именно двух игроков из серии А и еще двух — из сборной Италии.

Тонали и Дзаньоло чуть не расплакались на допросе, а Фаджоли задолжал 70 тысяч евро

Еще в августе об истории со ставками начал трубить журналист Фабрицио Корона. Он регулярно общается с редакторами Corriere della Serra и делится с ними новой информацией. Первым футболистом, которого он обвинил в нелегальных ставках, стал хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли. Надо прояснить, что спортсменам разрешается делать ставки в принципе, но, во-первых, они запрещены на нелегальных платформах и, во-вторых, спортсменам нельзя ставить на свои дисциплины. Об этом гласит 24 статья Спортивного кодекса. Минимальные санкции за нарушение — дисквалификация на срок от трех лет и штраф в размере от 25 тысяч евро.

Позже Фаджоли во всем признался в беседе со следователями: он действительно делал ставки на нелегальных платформах. Николо пошел на сделку со следствием — это поможет сократить срок его дисквалификации. Особенно если выяснится, что Фаджоли делал ставки на футбол. Корона также рассказал, что Фаджоли задолжал около 70 тысяч евро. Кому — журналист не поведал.

Николо Фаджоли. Фото Global Look Press

Затем обвинения были предъявлены полузащитникам итальянской сборной Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые не так давно играли за «Милан» и «Рому» соответственно. Футболистов вытянули из расположения сборной Италии и в четверг допросили в Коверчано. Игроки признались, что делали ставки на нелегальных платформах, но они касались покера и блэкджека — на футбол они не ставили. Также они опровергли какие-либо связи с Фаджоли. La Repubblica сообщает, что футболисты едва не расплакались на допросе. Полиция также изъяла у них все гаджеты.

В любом случае эти игроки в ближайшее время не помогут сборной. Лучано Спаллетти уже освободил Дзаньоло и Тонали от матчей сборных, вызвав вместо них Стефана Эль-Шаарави.

На следующий день всплыло имя нового нарушителя — Николы Залевски. 21-летний поляк выступает за «Рому» и попался на конкретной ставке. Корона утверждает, что полузащитник сделал ставку на то, что получит желтую карточку в матче с «Салернитаной» 20 августа. Николо действительно ее получил, но дальше уже странно: он заработал предупреждение на 94-й минуте, прерывая опасную атаку. То есть в абсолютно логичном эпизоде и в самой концовке, хотя он вышел на поле уже на 65-й минуте.

Николо Дзаньоло и Сандро Тонали. Фото Getty Images

Кто источник Короны и что будет дальше?

La Repubblica утверждает, что полиция нашла в телефоне Фаджоли чат, связанный со ставками. В нем состоит примерно 10 футболистов серии А. Сам Корона уверяет, что это только начало: «Вы должны знать, что в этом деле замешаны еще как минимум 10 футболистов, пять-шесть агентов, а также нелегальные букмекерские заведения». Журналист заявил, что помимо прочего в скандале замешано пять-шесть различных клубов, но по соображениям безопасности он не хочет их называть.

По словам Короны, у него надежные источники. Один из них — родственник одного из бывших игроков «Интера» времен Моуринью. К слову, этот игрок приходится одним из близких друзей Марио Балотелли, который тоже играл в «Интере» при Жозе.

Впрочем, сам Фабрицио — довольно неоднозначная личность. Он получил срок за вымогательство, будучи фотоагентом — делал скандальные снимки и требовал у жертв деньги. Корона — не рядовой журналист, он еще предприниматель и плейбой. А еще считается, что он фанат миланского «Интера».

Судя по всему, Корона будет постепенно раскрывать имена ставочников. По словам Фабрицио, Спортивный кодекс нарушали не только футболисты, но и президенты клубов.