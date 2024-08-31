Генрих Мхитарян: биография самого известного армянского футболиста

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Генрих Мхитарян
Дата рождения: 21 января 1989 года.
Место рождения: Ереван, Армянская ССР.
Вид спорта: футбол.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 177 см.
Игровой номер: 22.
Мхитарян родился в Ереване. Его отец Гамлет был профессиональным футболистом, выступавшим за «Арарат» и сборную Армении. В 1990 году он перешел во французский клуб «Валанс» и переехал во Францию. Генрих заинтересовался футболом, наблюдая за игрой отца, и в 1995 году после возвращения в Ереван присоединился к академии «Пюника».
Когда Генриху было семь лет, его отец умер из-за опухоли мозга. «Такова жизнь, жизнь продолжается. Надеюсь, что он меня видит», — говорил позже Мхитарян.
В 2003 году Генрих ездил на четырехмесячную стажировку в бразильский «Сан-Паулу», после чего вернулся в «Пюник».
В 17 лет Мхитарян дебютировал за «Пюник» в чемпионате Армении. В те годы клуб был гегемоном в стране, и Генрих выиграл четыре чемпионских титула за четыре года, проведенных в команде. В 2009 году Мхитарян забил 11 голов в 10 матчах армянской лиги, после чего перешел в украинский «Металлург» (Донецк).
После проведенного в «Металлурге» сезона Мхитаряна купил донецкий «Шахтер». Сумма трансфера составила 5,85 миллиона евро — почти в 17 раз выше, чем стоимость перехода из «Пюника».
В составе «Шахтера» Генрих дебютировал в Лиге чемпионов (осенью 2010 года). В том сезоне игрок дошел с командой до четвертьфинала турнира, а также сделал золотой дубль (чемпионат + Кубок) на Украине. Наиболее успешным в составе «горняков» для Мхитаряна стал сезон-2012/13: армянин был признан лучшим футболистом года в украинской лиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата (25 голов в 29 играх), а «Шахтер» сделал третий подряд золотой дубль.
«Сначала ему было нелегко, но его интеграция ускорилась благодаря высокому уровню футбольного интеллекта. Понимание игры, пожалуй, его самое ценное качество — это, а также скорость, мощь и техника, которыми Генрих был одарен от природы и которые он развил. Благодаря этим достоинствам он один из игроков, который наиболее последовательно выполняет задачи, поставленные тренерским штабом. Работать с ним — удовольствие», — делился впечатлениями о футболисте тренер Мирча Луческу.
«Шахтер» 2010-х годов стал трамплином в Европу для многих звездных футболистов, таких как Дуглас Коста, Виллиан и Фернандиньо. Мхитарян не стал исключением: в 2013 году игрока приобрела «Боруссия» за 27,5 миллиона евро — самый дорогой трансфер дортмундцев на тот момент.
В 2013 году «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа выиграла Суперкубок Германии, но Мхитарян не принял участие в матче из-за травмы. В сезоне-2013/14 клуб занял второе место в бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Летом 2014 года Генрих помог «Боруссии» завоевать еще один Суперкубок страны, открыв счет в матче с «Баварией» (2:0). Сезон получился для дортмундцев менее успешным: «шмели» заняли в чемпионате седьмое место.
Сезон-2015/16 стал для Мхитаряна одним из лучших в карьере: полузащитник отметился 11 голами и 15 результативными передачами в 28 матчах бундеслиги и стал лучшим игроком «Боруссии» в турнире по оценкам WhoScored, а также лучшим ассистентом немецкого чемпионата. Дортмундцы добрались до четвертьфинала Лиги Европы, где встречались с «Ливерпулем» — новой командой Клоппа. Несмотря на гол Мхитаряна, «Боруссия» уступила с общим счетом 4:5 и завершила выступление в турнире. В 15 матчах Лиги Европы у Генриха было семь голов и восемь ассистов.
В 2016 году Мхитаряна за 42 миллиона евро купил «Манчестер Юнайтед».
Первым официальным матчем за манкунианцев для Мхитаряна стала игра с «Лестером» в Суперкубке Англии 2016 года. Та встреча завершилась победой «Юнайтед» (2:1). В Лиге Европы сезона-2016/17 Мхитарян забил шесть голов, включая второй мяч в финальной игре с «Аяксом» (2:0). Генрих также помог команде выиграть Кубок футбольной лиги, отдав три голевые передачи в двух матчах.
Сезон-2017/18 Мхитарян начал с пяти ассистов в трех первых матчах английской премьер-лиги. Однако сезон складывался не лучшим образом: случился конфликт с Жозе Моуринью, полузащитник стал получать меньше игрового времени, а в ноябре был исключен из состава на пять матчей АПЛ. В январе 2018 года «Манчестер Юнайтед» отдал Мхитаряна в «Арсенал» взамен на Алексиса Санчеса.
В своей второй игре за «Арсенал» Мхитарян отдал три голевые передачи и помог лондонцам обыграть «Эвертон». В апреле Генрих сыграл против «Манчестер Юнайтед» и отметился голом в ворота бывшей команды.
В сезоне-2018/19 «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы. В сентябре 2019 года английский клуб отдал игрока в аренду в «Рому», а спустя год полузащитник заключил с римлянами полноценный контракт.
Сезон-2019/20 Мхитарян провел на фоне травм. Тем не менее Генрих провел в серии А 22 матча, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.
В сезоне-2020/21 Генрих превратился в полноценного лидера римлян: 13 голов и 10 результативных передач в 34 матчах чемпионата Италии и первое место в команде по оценкам WhoScored.
В 2021 году «Рому» возглавил Моуринью. Тренер и игрок смогли разрешить конфликт четырехлетней давности, а под руководством португальца римляне стали победителями первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Мхитарян принял участие в финале турнира, но был заменен на 17-й минуте из-за травмы.
После окончания сезона Мхитарян перешел в «Интер». Генрих начал выступление за нерадзурри с победы в Суперкубке Италии: команда выиграла дерби у «Милана» (3:0). В том сезоне Мхитарян впервые за пять лет сыграл в Лиге чемпионов и помог команде выйти в финал, отметившись голом в ворота «Милана» в полуфинале. В решающей игре Мхитарян вышел на замену в концовке матча при счете 1:0 в пользу «Манчестер Сити», но спасти команду не смог. Таким образом, Генрих по одному разу сыграл в финалах трех европейских клубных турниров. В 2023 году «Интер» выиграл Кубок, а затем — Суперкубок Италии.
В сезоне-2023/24 «Интер» стал чемпионом страны, опередив финишировавший вторым «Милан» на 19 очков. Мхитарян стал лучшим ассистентом чемпионской команды (восемь голевых передач).
Мхитарян дебютировал за сборную Армении в 2008 году. В составе национальной команды игрок провел 95 матчей, забил 32 гола и стал лучшим бомбардиром в ее истории. В 2022 году полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной.
Несмотря на старания Мхитаряна, Армения ни разу не выходила в финальную стадию крупных турниров. Ближе всего к успеху сборная была в отборе к Евро-2012. Тогда Армения перед последним туром отставала от второго места в группе на одно очко. Победа в очной встрече с Ирландией вывела бы армян в стыковые матчи, но, несмотря на гол Мхитаряна, ирландцы оказались сильнее (2:1).
Чемпион Армении (4): 2006, 2007, 2008, 2009
Обладатель Кубка Армении: 2009
Обладатель Суперкубка Армении (2): 2007, 2008
Чемпион Украины (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
Обладатель Кубка Украины (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
Обладатель Суперкубка Украины: 2012
Обладатель Суперкубка Германии: 2014
Обладатель Кубка футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Чемпион Италии: 2023/24
Обладатель Кубка Италии: 2022/23
Обладатель Суперкубка Италии (2): 2022, 2023
Победитель Лиги конференций: 2021/22
Победитель Лиги Европы: 2016/17
Футболист года в Армении (11) — 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023
Футболист года в чемпионате Украины: 2012
Лучший бомбардир УПЛ: 2012/13
Лучший ассистент бундеслиги: 2015/16
Лучший бомбардир Кубка Германии: 2015/16
Лучший бомбардир в истории сборной Армении — 32 гола
Наибольшее число голов в одном сезоне чемпионата Украины — 25
По неофициальным данным, зарплата Мхитаряна в «Интере» составляет 4 миллиона евро в год. Контракт игрока с нерадзурри рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость футболиста на пике составляла 37 миллионов евро, когда футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».
Мхитарян свободно говорит на шести языках: армянском, русском, итальянском, английском, немецком и французском. В юности Генрих также выучил португальский — благодаря поездке в «Сан-Паулу».
Игрок женат на Бетти Варданян — дочери армянского бизнесмена Микаэла Варданяна. У пары родился сын, который получил имя Гамлет — как у покойного отца Генриха.
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