К чему приведут торги Хвичи и «Наполи» из-за нового контракта?

После 13 туров «Наполи» — лидер серии А. А звание лучшего бомбардира команды Антонио Конте делят Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку — у обоих по 5 голов.
«Рому» неаполитанцы обыграли со скрипом, а пробей Довбик головой чуть ниже перекладины, римляне могли вернуться домой с ценнейшей в психологическом плане ничьей 1:1. Но гол Лукаку остался единственным (и победным!). Хвича тоже мог забить в начале встречи, но затем постепенно сник и был заменен на 67-й минуте. Его уход с поля получился довольно истеричным: грузин в целом выплескивает в последнее время многовато отрицательных эмоций, что все чаще замечают местные журналисты.
Антонио Конте после матча попробовал заретушировать очередной всплеск Хвичи дежурными словами: мол, Квара просто устал после матчей за сборную, потому его решили поберечь. Может, и так, конечно, только вот итальянские медиа из недели в неделю возвращаются к вопросу о жгучей теме продления контракта Хвичи с «Наполи» на улучшенных условиях. И чем больше об этом пишут на фоне переговорного процесса между окружением игрока и клубом, тем больше появляется сомнений в том, что диалог складывается конструктивно.
В чем суть? У Кварахцелии есть действующий контракт с «Наполи» до 2027 года. Сколько в реальности заплатили за Хвичу с учетом агентских и прочих дел, официально неизвестно, но даже если взять, скажем, мелькавшие цифры 10 миллионов евро, то это в любом случае большой успех неаполитанцев. Даже не большой, а исторический, учитывая, что в чемпионской сезоне игрока с зарплатой 1,8 миллиона евро (по данным La Gazzetta dello Sport) признали лучшим во всей серии А. «Наполи» за такую сделку можно только поаплодировать, а вот Хвиче и особенно его активному окружению точно сейчас не до восторгов: идет уже третий сезон Квары в Италии, а зарплата остается прежней — космической для простого смертного, но маленькой для его нынешнего статуса.
Отсюда и непрекращающиеся уже второй год разговоры о том, что окружение грузина откровенно недовольно ситуацией. И если в прошлом сезоне, когда «Наполи» провалился с треском, а сам Квара играл с серьезными перепадами, история с продлением и, главное, улучшением контракта еще как-то могла оставаться в патовой позиции, то сегодня это уже невозможно. «Наполи» вновь на вершине и борется за скудетто, а Хвича — один из лучших бомбардиров команды. Еще летом некоторые европейские топ-клубы выходили на агента игрока и предлагали зарплату в разы больше, чем в Неаполе. Что уж там говорить про день сегодняшний!
Назначение Антонио Конте и его ультиматум президенту Аурелио Де Лаурентису по сохранению Квары в команде сработали на короткой дистанции, но тянуть до бесконечности не получится. Те же «ПСЖ» и «Барселона» никуда не делись, а окружение Квары явно не отпустило ситуацию, так что она грозит накалиться до предела, и стороны перейдут к конфронтации. А это худший сценарий, который всем навредит.
В чем же проблема? Вот какую версию дает La Gazzetta dello Sport. Представители Квары якобы настаивают на зарплате 8 миллионов евро (с учетом бонусов) и согласны продлить при этом контракт до 2029 года. «Наполи» готов пролонгировать соглашение на тот же срок, но с окладом не более 6 миллионов евро за сезон (с возможностью увеличения в последующих сезонах). Наверное, стороны могли бы и прийти в итоге к компромиссу по деньгам, но есть еще более принципиальный момент. Окружение игрока, о чем пишут и говорят и другие итальянские СМИ, настаивает, чтобы сумма отступных по новому контракту не превышала 80 миллионов евро. А Де Лаурентис хочет, чтобы были прописаны 120 миллионов евро либо же сумма отступных не указывалась вовсе.
То, что до компромисса далеко, подтверждает свежее высказывание спортивного директора «Наполи» Джованни Манны, который дал понять: клуб, бесспорно, признает заслуги Квары в Неаполе и готов улучшить условия контракта. Но в то же время Манна подчеркнул: «Мы переговорили с представителями игрока, но у нас нет спешки, на нас ничто не давит. Если их не устраивают наши условия, мы продлим контракт в течение сезона. Если нет, то вернемся к этой теме в июне».
В переводе с языка функционера, который высказывает точку зрения клуба и Антонио Конте, это означает следующее. «Наполи», ведущий борьбу за скудетто с возвращением в Лигу чемпионов, не желает уступать в переговорах и подчеркивает, что клуб важнее любого отдельно взятого футболиста. В глазах болельщиков «Наполи» это, возможно, звучит гордо, однако есть пример Осимхена, который показывает, чем все может обернуться.
Дело в том, что сначала — на фоне скудетто — «Наполи» поднял зарплату этому игроку до безумных по меркам итальянского рынка 8-9 миллионов евро, а заодно обозначил очень высокие отступные — 120 миллионов. В результате покупателей, готовых осилить такую сумму, не нашлось, и Осимхена прямо перед трансферным дедлайном пришлось отправлять в аренду в Турцию: Антонио Конте категорически отказался с ним работать. Вместо нигерийца тренер попросил привезти Лукаку, то есть показал, что у него есть достойная замена.
Кстати говоря, Квару вчера на 67-й минуте заменил пришедший летом при Конте Давид Нерес, игравший ранее за «Бенфику». Тренер «Наполи» уже не раз давал понять, что 27-летний бразилец готов занять место и в стартовом составе «Наполи», если у Хвичи что-то пойдет не так. Что в итоге из этого получится, вопрос второй, но главное, что клуб поступками тренера показывает: незаменимых нет.
В то же время случай с Осимхеном демонстрирует стороне Кварацхелии и уязвимость самого клуба: неподъемные отступные за нигерийца на фоне его огромной зарплаты едва не привели к громкому провалу. Представьте себе игрока с зарплатой 8-9 миллионов евро вне заявки (а речь у Конте шла именно об этом)! При этом сегодня Осимхен играет в Турции всего лишь на правах аренды, а в следующем году придется снова работать над его продажей.
Вот и получается, что на фоне борьбы «Наполи» за чемпионство ситуация с Хвичей — абсолютно ненужный раздражитель на общем благоприятном фоне. Понятно, что жесткий Конте и принципиальный Де Лаурентис могут посоревноваться между собой в неуступчивости по любому вопросу, но и у стороны футболиста есть свои аргументы. Худой мир лучше доброй ссоры, и чем быстрее стороны придут к итоговому компромиссу, тем лучше будет всем.
В моем скромном понимании оптимальным решением для обеих сторон стала бы продажа Квары летом 2025 года в один из топ-клубов Европы, каковым сам «Наполи» не является и являться по объективным причинам не будет. Неаполитанцы получат в таком случае солидные деньги, которые смогут вложить в покупку новых игроков вместо футболиста, которому надо платить огромную зарплату на фоне того, что он все равно будет смотреть на сторону. Ну а сам Хвича, уже навеки став героем Неаполя, получит возможность оказаться там, где будут шансы бороться за титулы не только внутри одной страны, но и на европейской арене.