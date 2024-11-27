К чему приведут торги Хвичи и «Наполи» из-за нового контракта?

Георгий Кудинов — о будущем суперзвезды сборной Грузии.

После 13 туров «Наполи» — лидер серии А. А звание лучшего бомбардира команды Антонио Конте делят Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку — у обоих по 5 голов.

«Рому» неаполитанцы обыграли со скрипом, а пробей Довбик головой чуть ниже перекладины, римляне могли вернуться домой с ценнейшей в психологическом плане ничьей 1:1. Но гол Лукаку остался единственным (и победным!). Хвича тоже мог забить в начале встречи, но затем постепенно сник и был заменен на 67-й минуте. Его уход с поля получился довольно истеричным: грузин в целом выплескивает в последнее время многовато отрицательных эмоций, что все чаще замечают местные журналисты.

Агенты Хвичи просят 8 миллионов евро, «Наполи» дает шесть. С отступными тоже нет компромисса

Антонио Конте после матча попробовал заретушировать очередной всплеск Хвичи дежурными словами: мол, Квара просто устал после матчей за сборную, потому его решили поберечь. Может, и так, конечно, только вот итальянские медиа из недели в неделю возвращаются к вопросу о жгучей теме продления контракта Хвичи с «Наполи» на улучшенных условиях. И чем больше об этом пишут на фоне переговорного процесса между окружением игрока и клубом, тем больше появляется сомнений в том, что диалог складывается конструктивно.

В чем суть? У Кварахцелии есть действующий контракт с «Наполи» до 2027 года. Сколько в реальности заплатили за Хвичу с учетом агентских и прочих дел, официально неизвестно, но даже если взять, скажем, мелькавшие цифры 10 миллионов евро, то это в любом случае большой успех неаполитанцев. Даже не большой, а исторический, учитывая, что в чемпионской сезоне игрока с зарплатой 1,8 миллиона евро (по данным La Gazzetta dello Sport) признали лучшим во всей серии А. «Наполи» за такую сделку можно только поаплодировать, а вот Хвиче и особенно его активному окружению точно сейчас не до восторгов: идет уже третий сезон Квары в Италии, а зарплата остается прежней — космической для простого смертного, но маленькой для его нынешнего статуса.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте. Фото Reuters

Отсюда и непрекращающиеся уже второй год разговоры о том, что окружение грузина откровенно недовольно ситуацией. И если в прошлом сезоне, когда «Наполи» провалился с треском, а сам Квара играл с серьезными перепадами, история с продлением и, главное, улучшением контракта еще как-то могла оставаться в патовой позиции, то сегодня это уже невозможно. «Наполи» вновь на вершине и борется за скудетто, а Хвича — один из лучших бомбардиров команды. Еще летом некоторые европейские топ-клубы выходили на агента игрока и предлагали зарплату в разы больше, чем в Неаполе. Что уж там говорить про день сегодняшний!

Назначение Антонио Конте и его ультиматум президенту Аурелио Де Лаурентису по сохранению Квары в команде сработали на короткой дистанции, но тянуть до бесконечности не получится. Те же «ПСЖ» и «Барселона» никуда не делись, а окружение Квары явно не отпустило ситуацию, так что она грозит накалиться до предела, и стороны перейдут к конфронтации. А это худший сценарий, который всем навредит.

В чем же проблема? Вот какую версию дает La Gazzetta dello Sport. Представители Квары якобы настаивают на зарплате 8 миллионов евро (с учетом бонусов) и согласны продлить при этом контракт до 2029 года. «Наполи» готов пролонгировать соглашение на тот же срок, но с окладом не более 6 миллионов евро за сезон (с возможностью увеличения в последующих сезонах). Наверное, стороны могли бы и прийти в итоге к компромиссу по деньгам, но есть еще более принципиальный момент. Окружение игрока, о чем пишут и говорят и другие итальянские СМИ, настаивает, чтобы сумма отступных по новому контракту не превышала 80 миллионов евро. А Де Лаурентис хочет, чтобы были прописаны 120 миллионов евро либо же сумма отступных не указывалась вовсе.

Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

И Хвиче, и клубу важно не повторить историю Осимхена

То, что до компромисса далеко, подтверждает свежее высказывание спортивного директора «Наполи» Джованни Манны, который дал понять: клуб, бесспорно, признает заслуги Квары в Неаполе и готов улучшить условия контракта. Но в то же время Манна подчеркнул: «Мы переговорили с представителями игрока, но у нас нет спешки, на нас ничто не давит. Если их не устраивают наши условия, мы продлим контракт в течение сезона. Если нет, то вернемся к этой теме в июне».

В переводе с языка функционера, который высказывает точку зрения клуба и Антонио Конте, это означает следующее. «Наполи», ведущий борьбу за скудетто с возвращением в Лигу чемпионов, не желает уступать в переговорах и подчеркивает, что клуб важнее любого отдельно взятого футболиста. В глазах болельщиков «Наполи» это, возможно, звучит гордо, однако есть пример Осимхена, который показывает, чем все может обернуться.

Дело в том, что сначала — на фоне скудетто — «Наполи» поднял зарплату этому игроку до безумных по меркам итальянского рынка 8-9 миллионов евро, а заодно обозначил очень высокие отступные — 120 миллионов. В результате покупателей, готовых осилить такую сумму, не нашлось, и Осимхена прямо перед трансферным дедлайном пришлось отправлять в аренду в Турцию: Антонио Конте категорически отказался с ним работать. Вместо нигерийца тренер попросил привезти Лукаку, то есть показал, что у него есть достойная замена.

Кстати говоря, Квару вчера на 67-й минуте заменил пришедший летом при Конте Давид Нерес, игравший ранее за «Бенфику». Тренер «Наполи» уже не раз давал понять, что 27-летний бразилец готов занять место и в стартовом составе «Наполи», если у Хвичи что-то пойдет не так. Что в итоге из этого получится, вопрос второй, но главное, что клуб поступками тренера показывает: незаменимых нет.

В то же время случай с Осимхеном демонстрирует стороне Кварацхелии и уязвимость самого клуба: неподъемные отступные за нигерийца на фоне его огромной зарплаты едва не привели к громкому провалу. Представьте себе игрока с зарплатой 8-9 миллионов евро вне заявки (а речь у Конте шла именно об этом)! При этом сегодня Осимхен играет в Турции всего лишь на правах аренды, а в следующем году придется снова работать над его продажей.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

Вот и получается, что на фоне борьбы «Наполи» за чемпионство ситуация с Хвичей — абсолютно ненужный раздражитель на общем благоприятном фоне. Понятно, что жесткий Конте и принципиальный Де Лаурентис могут посоревноваться между собой в неуступчивости по любому вопросу, но и у стороны футболиста есть свои аргументы. Худой мир лучше доброй ссоры, и чем быстрее стороны придут к итоговому компромиссу, тем лучше будет всем.

В моем скромном понимании оптимальным решением для обеих сторон стала бы продажа Квары летом 2025 года в один из топ-клубов Европы, каковым сам «Наполи» не является и являться по объективным причинам не будет. Неаполитанцы получат в таком случае солидные деньги, которые смогут вложить в покупку новых игроков вместо футболиста, которому надо платить огромную зарплату на фоне того, что он все равно будет смотреть на сторону. Ну а сам Хвича, уже навеки став героем Неаполя, получит возможность оказаться там, где будут шансы бороться за титулы не только внутри одной страны, но и на европейской арене.