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Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Хвича Кварацхелия хочет уйти из «Наполи» в «ПСЖ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Но итальянский клуб против продажи грузина.

В разгаре чемпионат Европы-2024 в Германии, на который впервые в своей истории отобралась сборная Грузии. Национальная команда еще не успела провести первый матч на турнире, а о ней уже много говорят — в контексте ее лидера и вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Мамука Джугели, агент 23-летнего грузинского нападающего, 16 июня в эфире канала Sport Imedi сообщил о желании игрока сменить клуб летом.

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«Мы хотим уйти из «Наполи», но сейчас ждем первого матча сборной Грузии на Евро-2024, — сказал Джугели. — У «Наполи» большие планы с Конте. Уверен, что команда вернется в Лигу чемпионов в следующем сезоне и будет бороться за скудетто, но это не значит, что Хвича хочет остаться. Я еще не обсуждал с ним это, для него самое главное сейчас — сборная. Наша цель — попасть в команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Самым худшим вариантом будет, если Хвича останется, тогда он потеряет целый год. Мы все волнуемся».

Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, также стал гостем передачи на Sport Imedi и поделился мнением о будущем сына. 59-летний экс-футболист сборной Азербайджана хочет, чтобы он сменил клубную прописку.

«Не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи», — сказал Кварацхелия-старший. — За последний год он поработал с четырьмя разными тренерами, это меня очень беспокоит. Решение, конечно, за ним, но мне не нравится эта ситуация. Мы с Хвичей еще не обсуждали эту тему, и я не собираюсь это делать до завершения Евро-2024».

Футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

В конце июня 2023 года пост главного тренера «Наполи» покинул Лучано Спаллетти, который помог команде выиграть серию А впервые за 33 года. На смену 65-летнему специалисту пришел Руди Гарсия — он продержался в клубе до 14 ноября 2023-го. «Наполи» возглавил Вальтер Маццарри, пробывший тренером всего 97 дней, а последним наставником был Франческо Кальцона. В новом сезоне команду будет тренировать Антонио Конте.

Реакция «Наполи» на интервью агента и отца Хвичи не заставила себя долго ждать. «Адзурри» выступили с официальным заявлением в социальных сетях, в котором напомнили о сроке контракта Кварацхелии. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2027 года.

«В ответ на слова агента Кварацхелии и его отца наш клуб напоминает, что у Хвичи есть контракт с нашим клубом, который действует еще три года, — написано в заявлении «Наполи». — Кварацхелия не выставлен на трансфер. Агенты и отцы футболистов не решают вопросы о будущем игроков, это решение остается за «Наполи» до тех пор, пока действует контракт. Конец истории».

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По данным газеты La Gazzetta dello Sport, «Наполи» предложил Кварацхелии продлить нынешний контракт до 2029 года с повышением зарплаты с 1,5 до 4 миллионов евро в год. Однако Хвича заявил клубу, что хочет зарабатывать 5 миллионов.

При этом журналист Николо Скира утверждает, что Кварацхелия является главной трансферной целью «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе в «Реал». В последние недели агенты грузинского футболиста и представители клуба встречались для обсуждения возможного перехода. Парижане предлагают контракт до 2029 года с зарплатой в 9 миллионов в год плюс бонусы. Напомним, что 14 июня игроком «ПСЖ» стал российский вратарь Матвей Сафонов.

По данным Sky Sports, «Наполи» уже отклонил первое предложение по Хвиче в размере 100 миллионов евро. Главный тренер синих Антонио Конте хочет сохранить игрока.

Фото Global Look Press

Пользователь с ником Djaameel в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал немного другую информацию. По его сведениям, между стороной Кварацхелии и представителями «ПСЖ» подписано предварительное соглашение, но ситуация осложняется из-за позиции президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который против продажи Хвичи.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В прошлом сезоне во всех турнирах за «Наполи» Хвича провел 45 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

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Впереди у Кварацхелии и сборной Грузии первый матч в группе F на Евро-2024 против Турции 18 июня. Скоро узнаем, как скажется на успехах национальной команды история с ее лидером.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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