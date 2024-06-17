Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Но итальянский клуб против продажи грузина.

В разгаре чемпионат Европы-2024 в Германии, на который впервые в своей истории отобралась сборная Грузии. Национальная команда еще не успела провести первый матч на турнире, а о ней уже много говорят — в контексте ее лидера и вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Мамука Джугели, агент 23-летнего грузинского нападающего, 16 июня в эфире канала Sport Imedi сообщил о желании игрока сменить клуб летом.

«Мы хотим уйти из «Наполи», но сейчас ждем первого матча сборной Грузии на Евро-2024, — сказал Джугели. — У «Наполи» большие планы с Конте. Уверен, что команда вернется в Лигу чемпионов в следующем сезоне и будет бороться за скудетто, но это не значит, что Хвича хочет остаться. Я еще не обсуждал с ним это, для него самое главное сейчас — сборная. Наша цель — попасть в команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Самым худшим вариантом будет, если Хвича останется, тогда он потеряет целый год. Мы все волнуемся».

Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, также стал гостем передачи на Sport Imedi и поделился мнением о будущем сына. 59-летний экс-футболист сборной Азербайджана хочет, чтобы он сменил клубную прописку.

«Не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи», — сказал Кварацхелия-старший. — За последний год он поработал с четырьмя разными тренерами, это меня очень беспокоит. Решение, конечно, за ним, но мне не нравится эта ситуация. Мы с Хвичей еще не обсуждали эту тему, и я не собираюсь это делать до завершения Евро-2024».

Фото Global Look Press

В конце июня 2023 года пост главного тренера «Наполи» покинул Лучано Спаллетти, который помог команде выиграть серию А впервые за 33 года. На смену 65-летнему специалисту пришел Руди Гарсия — он продержался в клубе до 14 ноября 2023-го. «Наполи» возглавил Вальтер Маццарри, пробывший тренером всего 97 дней, а последним наставником был Франческо Кальцона. В новом сезоне команду будет тренировать Антонио Конте.

Реакция «Наполи» на интервью агента и отца Хвичи не заставила себя долго ждать. «Адзурри» выступили с официальным заявлением в социальных сетях, в котором напомнили о сроке контракта Кварацхелии. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2027 года.

«В ответ на слова агента Кварацхелии и его отца наш клуб напоминает, что у Хвичи есть контракт с нашим клубом, который действует еще три года, — написано в заявлении «Наполи». — Кварацхелия не выставлен на трансфер. Агенты и отцы футболистов не решают вопросы о будущем игроков, это решение остается за «Наполи» до тех пор, пока действует контракт. Конец истории».

По данным газеты La Gazzetta dello Sport, «Наполи» предложил Кварацхелии продлить нынешний контракт до 2029 года с повышением зарплаты с 1,5 до 4 миллионов евро в год. Однако Хвича заявил клубу, что хочет зарабатывать 5 миллионов.

При этом журналист Николо Скира утверждает, что Кварацхелия является главной трансферной целью «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе в «Реал». В последние недели агенты грузинского футболиста и представители клуба встречались для обсуждения возможного перехода. Парижане предлагают контракт до 2029 года с зарплатой в 9 миллионов в год плюс бонусы. Напомним, что 14 июня игроком «ПСЖ» стал российский вратарь Матвей Сафонов.

По данным Sky Sports, «Наполи» уже отклонил первое предложение по Хвиче в размере 100 миллионов евро. Главный тренер синих Антонио Конте хочет сохранить игрока.

Фото Global Look Press

Пользователь с ником Djaameel в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал немного другую информацию. По его сведениям, между стороной Кварацхелии и представителями «ПСЖ» подписано предварительное соглашение, но ситуация осложняется из-за позиции президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который против продажи Хвичи.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В прошлом сезоне во всех турнирах за «Наполи» Хвича провел 45 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Впереди у Кварацхелии и сборной Грузии первый матч в группе F на Евро-2024 против Турции 18 июня. Скоро узнаем, как скажется на успехах национальной команды история с ее лидером.