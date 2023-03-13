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Италия

Сегодня, 16:45

«Глядя на Хвичу, чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником!» Итальянский журналист — о Кварацхелии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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«СЭ» обсудил игру грузина с корреспондентом La Gazzetta dello Sport Маурицио Ничитой.

Маурицио Ничита — главный специалист по «Наполи» в La Gazzetta dello Sport. В интервью «СЭ» журналист ведущего спортивного СМИ Италии поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии, оценил шансы команды Лучано Спаллетти в Лиге чемпионов и рассказал, как Неаполь готовится отпраздновать победу в серии А.

Хвича Кварацхелия. Полвека назад грузин называли «советскими бразильцами». Хвича родом из той футбольной эстетики

— Вы мне как-то рассказывали, что Хвича восхитил вас еще на предсезонном сборе. Как выразить то, что он творит сейчас?

— На летнем сборе в горах Хвича поразил меня точностью своих ударов. В официальных матчах мы видим то же самое: после его выстрелов мяч летит или в створ ворот, или ложится рядом. Эффективность действий Квары поражает, ну а про эффектность и говорить не приходится! Когда он уложил финтом всю оборону «Аталанты», я не смог сдержать эмоций. Футбол в его исполнении — это радость и счастье в чистом виде. Мне уже за шестьдесят, я много чего повидал в своей журналистской карьере. Но то, что творит Хвича, трудно с чем-то сравнить. Я чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником.

Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

— Перед сезоном могли представить, что Хвича станет одним из главных героев серии А?

— То, что он очень талантлив и перспективен, было видно сразу. И работал Квара на тренировках очень профессионально, буквально проглатывал наставления и советы Лучано Спаллетти. Пожалуй, можно было предвидеть, что он быстро приживется в серии А. Но подобного фурора, наверное, не ожидал никто.

Иметь большой талант — это одно, а применить его на благо всей команде — другое. Квара совмещает одно с другим, да еще и умудряется отрабатывать по необходимости в обороне, чему его научил именно Спаллетти. Главному тренеру, безусловно, надо отдать должное: мы можем сколько угодно восхищаться Хвичей и Виктором Осимхеном, но в первую очередь нынешний «Наполи» — это, конечно, Лучано Спаллетти.

Лучано Спаллетти. Недавно проигрывал «Спартаку», а сейчас построил самую яркую команду Европы. Спаллетти — главный герой сезона в Италии

При грамотной селекционной и организационной поддержке клуба он провел и проводит фантастическую работу. Если он выиграет чемпионство, Лучано навсегда войдет в историю неаполитанского клуба и всей серии А. Спаллетти на прошлой неделе исполнилось 64 года, и это будет его первый скудетто в итальянской карьере, ведь оба предыдущих чемпионских титула он выиграл с вашим «Зенитом».

— Тот, кто сейчас попадает в Неаполь, особенно в центр города и в Испанский квартал, убедится, насколько популярен Кварацхелия: его футболки и изображения повсюду — на фото и магнитах, на фигурках и чашках, на фартуках и подушках...

— Да, в Неаполе царит настоящая «Кварамания»! Но и изображения Осимхена тоже попадаются на каждом шагу, они оба суперпопулярны. Дети и вовсе сходят с ума от своих кумиров — и это прекрасно!

После знаменитых чемпионств «Наполи» имени Марадоны многие новорожденные мальчишки получили в Неаполе имя Диего. Не удивлюсь, если в скором времени в городе появятся младенцы по имени Хвича — в честь грузина. Хотя для итальянцев, конечно, проще выговорить имя Виктор! В этом плане у Осимхена точно есть преимущество перед Кварой, ха-ха!

— В чемпионстве «Наполи» уже никто не сомневается. А как далеко команда Спаллетти способна дойти в Лиге чемпионов?

— Для начала надо еще пройти «Айнтрахт», хотя многие считают, что это уже свершилось. Лучано правильно предостерегает от эйфории и требует от своей команды максимальной концентрации перед ответным матчем, который пройдет в среду в Неаполе. При этом я лично думаю, что нынешний «Наполи» должен побеждать немцев, а дальше многое будет зависеть от жеребьевки. Впрочем, если Квара и компания сумеют удержать нынешний ритм и позитивный настрой, то при любой жеребьевке они способны на многое.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Рубине&raquo;. Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

— Вы представляете себе размах празднования чемпионства, которого в Неаполе не было со времен Марадоны?

— Неаполитанцы — народ суеверный. Это вы можете со стороны так легко повторять слово «скудетто», а в самом Неаполе не хотят спугнуть великую удачу. Не сомневаюсь, что в городе без особой рекламы уже идет определенная подготовка к вселенскому празднику, а кое-что даже проскакивает на официальном уровне. Но вообще все делают вид, что радоваться преждевременно. Сейчас я затрудняюсь представить, что будет твориться в городе, когда случится то, чего все ждут. Но в неординарности события не сомневаюсь!

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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