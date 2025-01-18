Хвича покинул «Наполи», где его боготворили. Здоровый цинизм перевесил буйство эмоций

Шумная история.

Скоро «Наполи» проведет свой первый официальный матч на фоне продажи в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Его отъезд произвел много шума, уже много чего сказано и написано, но я позволю себе добавить несколько штрихов, поскольку два с половиной сезона наблюдал воочию за игрой Хвичи и специально не раз ездил в Неаполь, чтобы окунуться в атмосферу обожания молодого грузина.

Лично для себя четко делю историю с уходом Квары на два контекста — эмоциональный и практический. Начну с эмоционального: то, как любили Хвичу в Неаполе, неповторимо (если, конечно, не брать Грузию). Никакой Париж не способен подарить Хвиче столько искреннего обожания, сколько у него было на юге Италии. Да и вообще вряд ли кто-то еще в Европе, если брать ведущие клубы из топ-5, на такое способен. Одно чемпионство «Наполи» смело можно приравнять к десятку титулов «ПСЖ»: Квара вошел в историю Неаполя раз и навсегда, да еще в роли лучшего игрока серии А в чемпионском сезоне. Такого количества фигурок, статуэток, плакатов и прочих сувениров со своим изображением, как в Неаполе после исторического скудетто и до последнего времени, Хвича не увидит больше нигде и никогда.

Да, его отъезд из «Наполи» в самый разгар сезона, в котором команда вновь бьется за чемпионство, вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков команды, ее бывших игроков и журналистов, с утра до ночи живущих только делами «Наполи». Разумеется, есть и те, кто называют его «предателем» или «неблагодарным», а то и похлеще, но это сиюминутная реакция города, который всегда живет на эмоциональных качелях. Вычеркнуть Квару из истории чемпионского «Наполи» образца Спаллетти так же невозможно, как и самого экс-тренера «Зенита». Другое дело, что мудрый Лучано покинул Неаполь сразу же на фоне триумфа, а Хвича ждал еще полтора сезона.

Фото Global Look Press

Вот здесь мы и переходим к практическому контексту в истории трансфера Кварацхелии. Его уход из «Наполи» — явление абсолютное логичное в условиях нашего циничного времени. В современном футболе всем правят только деньги, а от звездных игроков, которые в иные времена на долгие годы становились символами того или иного клуба, практически ничего не осталось: одни воспоминания. Утопично осуждать Хвичу, который переходит из одного клуба в другой на зарплату в шесть раз больше: 9 миллионов евро в Париже против 1,5 в Неаполе. Плюс к этим 9 миллионам могут добавиться еще и 2 миллиона евро бонусов. Помимо денег, переход в «ПСЖ» автоматически и без проблем гарантирует на конвейере новые титулы и трофеи (именно во множественном числе), тогда как в «Наполи» и один трофей — это уже достижение.

Трансфер Хвичи в «ПСЖ» ярко подчеркивает и еще одну очевидную тенденцию сегодняшнего футбола: агенты решают если не все, то многое. При всем уважении к Кваре как к футболисту, не могу не согласиться с мнением большинства итальянских обозревателей: во всей этой истории с переходом в «ПСЖ» сам Хвича играл второстепенную или третьестепенную роль. То, как расчетливо и терпеливо была раскачана в течение нескольких месяцев ситуация с «Наполи», никак не стыкуется с образом вспыльчивого и слишком эмоционального Хвичи, каким мы видели его на поле последние полтора сезона между травмами и перерывами в игре.

Когда агенты Хвичи поняли прошлым летом, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не собирается удовлетворять их запросы ни по зарплате игрока, ни, самое главное, по их их агентским выплатам на фоне переподписания контракта, они четко и планомерно стали вести работу по уходу Хвичи именно в «ПСЖ». То, что мы видим сегодня — это и есть плоды их многомесячной работы. Сам Кварацхелия в его нынешнем состоянии мало похож на игрока стоимостью в 70 миллионов евро и с зарплатой в 9 миллионов, но агентское дело уже сделано, остальное — вторично.

Фото Global Look Press

При этом сам «Наполи» я бы никак не считал сейчас потерпевшей стороной. На позиции Квары сегодня лучше смотрится купленный летом бразилец Нереш, у которого мотивация — в отличие от позднего неаполитанского Квары — зашкаливает. Главный тренер Антонио Конте хочет видеть в раздевалке только тех, кому нынешний «Наполи» интересен с раннего утра до поздней ночи, как ему самому, так что Хвича в этом контексте — абсолютно инородное тело. Хвича сам был таким же преданным «неаполитанцем» при Лучано Спаллетти, но за эти полтора сезона слишком многое изменилось, так что «Наполи» все сделал правильно.

Да, прошлым летом «ПСЖ» якобы давал неаполитанцам чуть ли не 120 миллионов евро за Квару, а сейчас «Наполи» продал его за 70. Но надо понимать, что летом-2024 одним из твердых условий прихода Конте в «Наполи» было именно сохранение там Кварацхелии, так что Де Лаурентису просто некуда было деваться на тот момент. Сам Антонио на недавней пресс-конференции признался, что так и не смог достучаться до Хвичи за эти месяцы: этим он публично дал понять всем окружающим, что смирился с уходом Кварацхелии. Де Лаурентис это понял уже давно, вот и решил продать игрока прямо сегодня хотя бы за 70 миллионов евро, сэкономив на продлении контракта: сторона Хвичи запрашивала у «Наполи» до 6 миллионов евро в сезон.

Подытоживая, можно сказать, что и сам Хвича, и «Наполи» получили сегодня то, что хотели. Игрок — новый клуб с гарантированными титулами и огромные деньги, «Наполи» — очень солидные деньги (пусть и с рассрочкой платежа) и возможность купить или взять в аренду одного-двух по-настоящему мотивированных игроков, способных помочь команде побороться за скудетто. Сегодняшний матч против «Аталанты» покажет, насколько «Наполи» стал ближе к этой цели.