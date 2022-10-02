Хвича уже рядом с Марадоной. В прямом смысле

В субботу вечером «Наполи» победил дома «Торино» (3:1) в матче восьмого тура серии А. В стартовом составе хозяев предсказуемо вышел Хвича Кварацхелия. У гостей же с первых минут появился Алексей Миранчук, который только что вернулся в строй после травмы и проводил всего лишь свою вторую встречу за «быков», где находится в аренде от «Аталанты». Грузин провел на поле 81 минуту и забил. Россиянин — 68 минут и ничем особенным не запомнился.
Достаточно просто взглянуть на оценки трех главных спортивных газет Италии, чтобы понять, насколько разным оказался удельный вес этих футболистов.
La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия — 6,5, Миранчук 5,5. Corriere dello Sport: Кварацхелия — 7,5, Миранчук — 5,0. Tuttosport: Кварацхелия — 6,5, Миранчук — 5,0. Низкие баллы Алексея можно списать на то, что он не имел игровой практики аж с 13 августа, когда получил повреждение в первом тайме матча первого тура против «Монцы». Понятно, что нашему легионеру требуется время, чтобы поймать ритм и стать заметной фигурой в новой команде, где хавбек пока провел всего три неполных 45-минутки. Тут важно отметить, что главный тренер Иван Юрич видит в Миранчуке исполнителя стартового состава — иначе не стал бы бросать его неподготовленным в пекло против набравшего отличный ход лидера чемпионата. В следующем туре «Торино» примет «Эмполи», и велики шансы Алексея вновь оказаться среди первых одиннадцати.
Ну а Хвича продолжает феерить. Полузащитник забил уже пять голов в восьми турах, причем все — с игры. Итальянские СМИ уже не просто называют Кварацхелию жемчужиной «Наполи», но и говорят о нем чуть ли не как о самом ярком открытии всей лиги. С периодичностью раз в неделю появляются заметки о том, что 21-летний грузин мог оказаться то ли во Франции, то ли в Испании, то ли в Англии, но его заполучила серия А. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли превратился в супергероя, который обскакал в погоне за Хвичей всю футбольную Европу.
Никто так точно до конца и не знает, во сколько обошлось приобретение хавбека, зато все дружно уверяют, что его трансферная стоимость уже выросла в три-четыре раза. Любой эксперт, агент или иной персонаж, который имеет хотя бы отдаленное отношение к переезду Кварацхелии в Италию или просто видел его в игре еще в России или Грузии, вмиг становится желанным гостем неаполитанских радиопередач и местных спортивных сайтов. Хвича без преувеличения уже стал звездной фигурой, его обсуждает вся страна.
Игровые качества полузащитника разбирают на молекулы, а любители статистики ищут любую информацию, способную стать любопытной для аудитории. Мне вот бросилась в глаза такая деталь. Один из сайтов, подробно освещающий жизнь «Наполи», утверждает, что Хвича не терпел поражений в составах своих команд с 20 марта 2022 года, то есть более полугода. В тот день «Рубин», за который выступал Кварацхелия, оказался разгромлен ЦСКА со счетом 1:6. А затем парень выдал впечатляющую беспроигрышную серию — 28 встреч подряд. Начало было положено 25 марта в сборной — Грузия превзошла Боснию на выезде (1:0). Затем 11 матчей за батумское «Динамо». Плюс еще шесть за сборную, десять (восемь в серии А и две в Лиге чемпионов) за «Наполи». Действительно впечатляет!
Понятно, что болельщики в Неаполе сходят от Хвичи с ума, в городе везде продаются футболки с его фамилией. Ну а на известной далеко за пределами Апеннин улице Сан-Грегорио-Армено в изобилии попадаются фигурки Квары, которые часто соседствуют со статуэтками самого Диего Марадоны. Правда, по стоимости фигурки Диего на пять евро дороже, ну так и Марадона — это Марадона! Хотя его наследник Кварадона пока идет тем же путем.