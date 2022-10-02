Хвича уже рядом с Марадоной. В прямом смысле

Уровень популярности Кварацхелии в Неаполе сейчас не так далек от великого аргентинца.

В субботу вечером «Наполи» победил дома «Торино» (3:1) в матче восьмого тура серии А. В стартовом составе хозяев предсказуемо вышел Хвича Кварацхелия. У гостей же с первых минут появился Алексей Миранчук, который только что вернулся в строй после травмы и проводил всего лишь свою вторую встречу за «быков», где находится в аренде от «Аталанты». Грузин провел на поле 81 минуту и забил. Россиянин — 68 минут и ничем особенным не запомнился.

Достаточно просто взглянуть на оценки трех главных спортивных газет Италии, чтобы понять, насколько разным оказался удельный вес этих футболистов.

La Gazzetta dello Sport: Кварацхелия — 6,5, Миранчук 5,5. Corriere dello Sport: Кварацхелия — 7,5, Миранчук — 5,0. Tuttosport: Кварацхелия — 6,5, Миранчук — 5,0. Низкие баллы Алексея можно списать на то, что он не имел игровой практики аж с 13 августа, когда получил повреждение в первом тайме матча первого тура против «Монцы». Понятно, что нашему легионеру требуется время, чтобы поймать ритм и стать заметной фигурой в новой команде, где хавбек пока провел всего три неполных 45-минутки. Тут важно отметить, что главный тренер Иван Юрич видит в Миранчуке исполнителя стартового состава — иначе не стал бы бросать его неподготовленным в пекло против набравшего отличный ход лидера чемпионата. В следующем туре «Торино» примет «Эмполи», и велики шансы Алексея вновь оказаться среди первых одиннадцати.

Ну а Хвича продолжает феерить. Полузащитник забил уже пять голов в восьми турах, причем все — с игры. Итальянские СМИ уже не просто называют Кварацхелию жемчужиной «Наполи», но и говорят о нем чуть ли не как о самом ярком открытии всей лиги. С периодичностью раз в неделю появляются заметки о том, что 21-летний грузин мог оказаться то ли во Франции, то ли в Испании, то ли в Англии, но его заполучила серия А. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли превратился в супергероя, который обскакал в погоне за Хвичей всю футбольную Европу.

Фигурки Диего Марадоны и Хвичи Кварацхелии. Фото Кира Кудинова, Елена Симанская Кира Кудинова, Елена Симанская

Никто так точно до конца и не знает, во сколько обошлось приобретение хавбека, зато все дружно уверяют, что его трансферная стоимость уже выросла в три-четыре раза. Любой эксперт, агент или иной персонаж, который имеет хотя бы отдаленное отношение к переезду Кварацхелии в Италию или просто видел его в игре еще в России или Грузии, вмиг становится желанным гостем неаполитанских радиопередач и местных спортивных сайтов. Хвича без преувеличения уже стал звездной фигурой, его обсуждает вся страна.

Фигурки Диего Марадоны и Хвичи Кварацхелии. Фото Кира Кудинова, Елена Симанская Кира Кудинова, Елена Симанская

Игровые качества полузащитника разбирают на молекулы, а любители статистики ищут любую информацию, способную стать любопытной для аудитории. Мне вот бросилась в глаза такая деталь. Один из сайтов, подробно освещающий жизнь «Наполи», утверждает, что Хвича не терпел поражений в составах своих команд с 20 марта 2022 года, то есть более полугода. В тот день «Рубин», за который выступал Кварацхелия, оказался разгромлен ЦСКА со счетом 1:6. А затем парень выдал впечатляющую беспроигрышную серию — 28 встреч подряд. Начало было положено 25 марта в сборной — Грузия превзошла Боснию на выезде (1:0). Затем 11 матчей за батумское «Динамо». Плюс еще шесть за сборную, десять (восемь в серии А и две в Лиге чемпионов) за «Наполи». Действительно впечатляет!

Понятно, что болельщики в Неаполе сходят от Хвичи с ума, в городе везде продаются футболки с его фамилией. Ну а на известной далеко за пределами Апеннин улице Сан-Грегорио-Армено в изобилии попадаются фигурки Квары, которые часто соседствуют со статуэтками самого Диего Марадоны. Правда, по стоимости фигурки Диего на пять евро дороже, ну так и Марадона — это Марадона! Хотя его наследник Кварадона пока идет тем же путем.

Футболка Хвичи Кварацхелии. Фото Кира Кудинова, Елена Симанская Кира Кудинова, Елена Симанская

Футболка Хвичи Кварацхелии. Фото Кира Кудинова, Елена Симанская Кира Кудинова, Елена Симанская

Фигурка Хвичи Кварацхелии. Фото Кира Кудинова, Елена Симанская Кира Кудинова, Елена Симанская