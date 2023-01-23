«Миранчук — хорошая реклама российских игроков». Итальянский журналист оценил красивый гол нашего легионера

А также поделился мнением о будущем Кокорина и рассказал, зачем Тедеско приехал на матч «Фиорентины».

После матча с «Фиорентина» — «Торино» живущий и работающий во Флоренции журналист газеты Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио поделился мнением об игре Алексея Миранчука, а также рассказал о будущем Александра Кокорина и объяснил появление во Флоренции Доменико Тедеско.

— Как вам Алексей Миранчук в матче против «Фиорентины»?

— Именно его хирургической точности удар принес победу «Торино», так что одно это говорит о большой пользе Миранчука для команды. Такое впечатление, что ваш игрок нашел своего тренера — особенно на контрасте с «Аталантой» во главе с Гасперини. Иван Юрич доверяет Алексею, а тот отвечает голами и острыми передачами. Думаю, что в составе нынешнего «Торино» Миранчук едва ли не самый техничный футболист. В «Аталанте» же, безусловно, у него было немало конкурентов по этой части, не говоря уж о том, что у команды из Бергамо в целом состав сильнее.

— Чем еще, помимо гола, запомнился Миранчук во Флоренции?

— У него бывают моменты, а то и целые отрезки, когда он словно засыпает на поле. Но это обманчиво для соперника — в любой момент Алексей способен включиться в атакующие действия и нанести свой знаменитый роковой удар с левой ноги. Против «Фиорентины» Миранчук был активен большую часть времени, нередко менялся местами с Влашичем, помогал своим полузащитникам в обороне. Не могу называть его лучшим игроком матча, потому что таковым явно стал Самуэле Риччи, но свое главное дело Миранчук сделал. Его нынешняя игра за «Торино» показывает, что русские футболисты вполне себе могут достойно играть в серии А. Миранчук образца «Торино» — хорошая реклама ваших игроков в Италии.

— А что слышно во Флоренции про главную антирекламу нашего футбола в серии А — Александра Кокорина?

— Я с большой симпатией отношусь к Саше Кокорину, не могу сказать про него ничего плохого с человеческой точки зрения. Да, его трансфер — это полный провал, но такое в футболе случается. До нас долетают новости с Кипра, где он часто играет и нередко забивает. Я искренне рад за Сашу.

Александр Кокорин. Фото Соцсети

— Аренда Кокорина в клубе из Кипра действует до конца сезона. Неужели летом он опять окажется в «Фиорентине»?

— Насколько я понимаю, ему самому комфортно на Кипре, а местный клуб хочет его удержать. Ни для кого не секрет, что «Фиорентина» давно хочет расстаться с Кокориным, но все пока упиралось в деньги: с такой зарплатой при действующем контракте найти покупателя на Сашу невозможно. Никакой официальной информации по теме Кокорина в последнее время не было, хотя предполагаю, что идут какие-то консультации между представителями игрока и «Фиорентиной». Если сторона Кокорина договорится с клубом на условиях, которые устроят и тех, и других, то Саша может летом сюда и не вернуться.

— Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско посетил матч «Фиорентины» с «Торино». Ваши коллеги написали, что он якобы является кандидатом на место Винченцо Итальяно.

— Тедеско действительно фигурировал в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Фиорентины». Вот только это было не в эти дни, а еще до назначения Итальяно на данный пост. Насколько мне известно, сегодня «Фиорентина» не рассматривает вопрос о смене тренера, а Тедеско был на игре с частным визитом. Да, он находился в VIP-ложе, однако расположился не рядом с представителями «фиалок», а занял место в стороне — среди других почетных гостей.

Доменико Тедеско. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но согласитесь, появление Тедеско на трибунах вызывает вопросы болельщиков — Доменико сейчас без работы, а у «Фиорентины» немало игровых проблем.

— Так его вообще могли бы не заметить, если бы я его не сфотографировал, ха-ха. Тедеско ведь и раньше посещал различные матчи серии А, это не первое его появление в Италии. Я неплохо знаком с руководством «Фиорентины» и отказываюсь верить, что эти люди пригласили бы потенциального тренера в VIP-ложу на глазах у всех при наличии у руля команды тренера с длительным действующим контрактом. Не верю, что Тедеско ведет какие-то переговоры с «Фиорентиной». А вот в то, что он хочет поработать в серии А, я поверить готов. Думаю, что он вживую смотрит многие матчи с прицелом на ближайшее будущее. Не удивлюсь, если летом его кандидатура будет востребована в серии А. У Тедеско есть имя в футбольном мире, есть местные корни, он хорошо говорит по-итальянски. Недаром же в кулуарах ходят разговоры, в частности, про «Аталанту». Чем не кандидатура для серии А?