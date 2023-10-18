Итальянский футбол не может без махинаций. История про нелегальные ставки — звено в цепочке

Алексей Дурново — о новых скандалах в кальчо.

Прилетев из Англии, Сандро Тонали и Никола Дзаньоло отправились не в расположение сборной, а прямиком на допрос. В полиции полузащитники «Ньюкасла» и «Астон Виллы» провели несколько часов. Как стало известно позже, Тонали плакал, извинялся и даже признал для протокола, что страдает игроманией.

Что ждет Тонали и Дзаньолу, пока сказать сложно. Известно, что прокуратура Турина готовится выдвигать обвинения. На фоне этих новостей Итальянская футбольная федерация отправила полузащитников обратно в Англию.

Избежать дисквалификации им при этом будет сложно. Футболистам в Италии не запрещено делать ставки, но они обязаны соблюдать два условия: пользоваться услугами легальных букмекеров и не ставить на футбол. В данном же случае и казино какое-то левое, и пари заключены именно на футбол. Дзаньоло обвиняют в том, что он ставил на матч «Ромы», находясь при этом на скамейке запасных.

Первый фигурант этой истории, игрок «Ювентуса» Никола Фаджоли, уже получил семь месяцев дисквалификации. И это довольно мягкое наказание, ведь игрок пошел на сделку со следствием. Именно в телефоне Фаджоли полиция нашла секретный чат для обсуждения ставок, в котором помимо самого Николо состояло еще десять человек. Имена остальных неизвестны, хотя несколько дней назад скандально известный инсайдер Фабрицио Корона выдал настоящую бомбу: в опубликованный им список игроков попал весь цвет итальянского футбола. Тут оказались и Маттиа Дзакканьи, и Никола Барелла, и Алессандро Флоренци, и Алессандро Бастони, и Давиде Фраттези, и даже Леонардо Бонуччи.

Корона, правда, быстро удалил пост со списком, и, судя по тому, что Барелла, Фраттези и Бастони играли против Англии, они пока вне подозрений. Впрочем, расследование-то продолжается, и если Корона прав, то очередной скандал со ставками в буквальном смысле выкосит целое поколение итальянских футболистов.

Потери и так уже ощутимые. Фаджоли — один из главных молодых талантов Италии. Дзаньоло — талант предыдущего поколения, пусть и не до конца реализовавшийся из-за травм. Наконец, Тонали — образец трудолюбивого футболиста, который медленно, но уверенно строит идеальную карьеру, основанную на честности и прилежании. Тонали обратил на себя внимание больших клубов, когда играл в «Брешии» — оплоте хаоса и разрухи, где запросто могли уволить тренера, а через два месяца назначить его обратно. В этом безумии один Тонали удерживал команду на плаву. На старании и трудолюбии он стал ключевым игроком чемпионского «Милана», а теперь поехал покорять АПЛ и выбивается на лидирующие позиции в «Ньюкасле».

Когда такой человек попадается на нарушении закона, скандал неизбежен, а Тонали ведь не один. Пока у нас есть формула с Фаджоли, Тонали, Дзаньоло и минимум семью неизвестными.

Самое дикое в этой истории то, что над итальянским футболом давно уже висит дамоклов меч итальянского же правосудия. Повесили его задолго до печально известного Моджигейта, просто с тех пор давление и контроль усилились. В Италии уже привыкли играть в футбол под оком полицейского Саурона, а финансовые скандалы (далеко не только со ставками) все продолжаются и продолжаются. Видимо, на каких-то скрижалях записано, что в итальянском футболе обязательно должны быть скандалы вокруг махинаций, подкупов, коррупции и, конечно же, нелегальных ставок.

Фото Getty Images

Серия первая. Тотонеро-80

Этот скандал был всем скандалам скандал. Если коротко, то дело обстояло так. Где-то в центре Рима находился ресторан «Лампара». В ресторане был подвал, а в подвале — подпольный тотализатор. Его организаторами были владельцы заведения и четыре футболиста «Лацио»: Лионелло Манфрединия, Бруно Джордано (едва ли не лучший нападающий Италии тех времен), Массимо Кьяччаторе и Джузеппе Уилсон. Футболисты часто захаживали в заведение, в какой-то момент познакомились с хозяином и узнали, что там играют.

Тотализаторы в Италии тогда находились под строгим контролем закона, а тотализаторов футбольных не было и вовсе. Была спортивная лотерея, в которой участникам предлагалось угадать исходы всех матчей тура, при этом поставить на одну встречу было нельзя. Футболисты и рестораторы заняли пустующую нишу, причем попали в яблочко. Для начала Уилсон и компания обещали попросту организовать нужный результат, читай — сдать игру. Когда дело выгорело, выросли масштабы. Подпольный тотализатор стремительно расширялся, захватывая клубы и игроков. Вслед за «Лацио» в дело втянулись «Болонья», «Авеллино», «Перуджа», а также игравшие в серии В «Палермо» и «Таранто». Скорее всего, без участия «Ювентуса» и «Фиорентины» тоже не обошлось, но их вовлеченность в процесс доказать в итоге не удалось. Зато вслед за футболистами пришли функционеры, и в какой-то момент черный тотализатор прибрал к рукам босс «Милана» Феличе Коломбо.

Рухнуло все то ли из-за жадности, то ли из-за принципиальности. Даже четырех игроков бывает мало, чтобы сдать матч. Надо уговорить остальных. Но не все футболисты соглашались участвовать в договорняках, даже на выгодных условиях. Непрошибаемым оказался, например, Мауро Тассотти — легендарный защитник-костолом, будущая звезда «Милана», игравший тогда за «Лацио». Тассотти не только посылал Уилсона и Манфрединию, но и с удовольствием дал на них показания, когда дело дошло до разбирательств, причиной которых стал срыв нескольких сделок. Когда несколько игр подряд не удалось сдать, хозяева ресторана, как сказали бы в России в 90-е, «попали на бабки» и, недолго думая, побежали сдаваться в Итальянскую футбольную федерацию и прокуратуру.

Два расследования, футбольное и прокурорское, шли одновременно. Особенно лютовал прокурор Джузеппе Мароботто, который постоянно вызывал футболистов на допросы и однажды очередной своей следственной проверкой сорвал тренировку сборной. Что же касается футбольного союза, то он ответил на тотализатор предельно жесткими наказаниями, начав серийно выписывать игрокам пожизненные дисквалификации, а клубам — ссылки в нижние дивизионы.

Жесткие санкции удалось сбить через апелляции. Большинство фигурантов отделались несколькими годами дисквалификаций, а в серию В отправились только «Милан» и «Лацио». Косвенными жертвами Тотонеро-80 стали чемпионат Европы и Паоло Росси. Евро-80, проходивший в Италии, из-за скандала столкнулся с болельщицким бойкотом. Матчи проходили при полупустых трибунах. Что же касается Росси, то нападающий «Перуджи» якобы согласился сдать матч с «Авеллино» при условии, что он сделает дубль. Эта история стоила Росси двухлетней дисквалификации и трех месяцев тюрьмы. Росси вернется в футбол перед чемпионатом мира-1982, на котором забьет шесть голов в трех решающих матчах и станет главным героем турнира и обладателем «Золотого мяча».

Паоло Росси на ЧМ-1982. Фото Getty Images

Серия вторая. Тотонеро-86

После Тотонеро-80 итальянский футбол попал в сферу пристального внимания правоохранителей, а полицейские проверки стали для клубов повседневностью. И тут, казалось бы, надо было проявлять осторожность. Но уже через шесть лет любители ставок вновь «сложили банчишко». На этот раз клубов было больше, чем в 80-м, но имена их звучали не столь громко. Новый подпольный тотализатор охватил главным образом серии В, С1 и С2, а главный дивизион представляли лишь «Наполи» да «Удинезе».

Тут снова были долгое разбирательство, массовые дисквалификации и ссылки в низшие дивизионы. Снова фигурировали футболисты «Лацио», снова изучались результаты десятков подозрительных матчей. В целом, однако, Тотонеро-86 оказался для итальянского футбола не столь разрушительным, как Тотонеро-80. А в информационном поле эту историю неожиданно оттенил совершенно не связанный с подпольным тотализатором скандал с «Ромой», получившей годичный еврокубковый бан за попытку подкупа судьи в полуфинале Кубка кубков.

Лучано Моджи. Фото Global Look Press

Серия третья. Моджигейт-2006

Рассказывать лишний раз все подробности «Кальчополи», центральной фигурой которого был директор «Ювентуса» Лучано Моджи, нет смысла. Тут были и незаконная прослушка, и договорняки, и ставки, и даже мафия. От полного разгрома серию А спасли апелляционные разбирательства в судах. Если бы не они, то итальянский футбол надолго потерял бы «Ювентус», «Лацио», «Фиорентину» и «Милан». А так дело ограничилось снятием очков, локальной ссылкой «Юве» в серию В и точечными наказаниями.

Другое дело, что Моджигейт уничтожил репутацию итальянского футбола, который до этого на протяжении двух десятилетий старательно подчеркивал, что от коррупции он очистился и новых Тотонеро в нем нет и быть не может. Глобально дело обернулось уходом денег из серии А и падением интереса к лиге. Ведь в девяностые и середине нулевых итальянский чемпионат был едва ли не самым богатым в Европе. В футбол активно инвестировали крупнейшие компании страны. Сейчас довольно трудно представить себе, что «Интер» покупает главную звезду «Барселоны», «Милан» — ключевого полузащитника «Реала», а футболисты английских клубов мечтают о предложении из Италии. Двадцать лет назад это было реальностью, но Моджигейт погрузил итальянский футбол в финансовый мрак на много лет, и его последствия ощущаются на Апеннинах до сих пор.

Фото Global Look Press

Эпизоды поменьше

В перерывах между Тотонеро и Моджигейтами случались скандалы помельче и потише. За год до «Кальчополи» «Дженоа» сослали из серии В в серию С за подкуп «Венеции» в матче, от исхода которого зависела судьба путевки в высший дивизион. В начале девяностых случился коррупционно-эротический скандал с «Торино». Клубное руководство подкладывало судьям проституток, а потом шантажировало их, требуя нужный результат. Благодаря этой тактике «быки» добрались до финала Кубка УЕФА-1992, где уступили «Аяксу». Правда, доказать факт вины не удалось.

Уже после Моджигейта в Италии были несколько негромких скандалов со ставками и сдачей матчей. Их фигурантами были не самые известные футболисты, например, защитник того же «Торино» Армандо Иццо или форвард «Эмполи» и «Сассуоло» Франческо Капуто. Последний, кстати, чистосердечно раскаялся в незаконной игре на тотализаторе, отделался легким наказанием и успешно вернулся в футбол.

Суть же в том, что ничего не меняется. От истории с Фаджоли и Тонали пахнет четвертым за сорок с небольшим лет коррупционным скандалом термоядерной силы. Расследования по Моджигейту и двум Тотонеро тоже начинались с мелочей вроде пары ставок. И как бы за тремя футболистами на свет не всплыли все звезды футбольной Италии (а их до смешного мало), а также их клубные боссы.

Что ж, это, видимо, судьба. Итальянские футболисты не могут не нарушать закон, когда речь идет о ставках. Кстати, если верить Короне, то в деле фигурирует много игроков «Интера», клуба, который два Тотонеро и Кальчополи благополучно обошли стороной.