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Италия

Сегодня, 08:45

Дармиан выбил «Аталанту» из Кубка. «Интер» четвертый раз подряд в полуфинале

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Маттео Дармиан (слева) и Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
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В противостоянии черно-синих в 1/4 финала Кубка Италии сильнее оказался «Интер».
Италия. Кубок. 1/4 финала
31 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Аталанта

Один из главных вопросов перед игрой был связан с защитником Миланом Шкриньяром. Уйдет ли словак в «ПСЖ» в январе или останется в «Интере» до лета? А если останется, то сыграет ли с «Аталантой»? В итоге остался в Италии, но в заявку на четвертьфинал Кубка не попал. Его место в тройке центральных защитников с Франческо Ачерби и Стефаном де Вреем занял фланговый защитник Маттео Дармиан.

В остальном состав миланского клуба выглядел почти так же, как и во всех последних матчах. За исключением Эдина Джеко и Франческо Димарко. Боснийского форварда в старте заменил Ромелу Лукаку, а вместо итальянского защитника вышел бывший игрок «Аталанты» Робин Госенс.

Футболисты «Интера» празднуют выход в полуфинал Кубка Италии. Фото Reuters
Футболисты «Интера» празднуют выход в полуфинал Кубка Италии. Фото Reuters
Фото Reuters

У бергамасков с первых минут вместо Адемолы Лукмана и Расмуса Хойлунда в атаке вышли герои прошлых лет — Дуван Сапата и Марио Пашалич.

Непонятно, из-за небольшой ротации или из-за статуса матча, но первый тайм выдался скудным на опасные моменты. Главные шансы команды создали перед перерывом: Хакан Чалханоглу на 41-й минуте издали пробил в штангу, а Дуван Сапата на 45-й головой — выше ворот.

Вторую половину игру соперники начали активнее. На 54-й минуте Йоаким Мелле не попал в пустые ворота «Интера». Хозяева поля не простили «Аталанту» за оплошность в реализации и спустя три минуты открыли счет. Подключившийся в атаку Дармиан с линии штрафной пробил низом точно в правый угол ворот Хуана Муссо. Аргентинский вратарь не спас.

Маттео Дармиан. Фото Reuters
Маттео Дармиан.
Фото Reuters

Джанпьеро Гасперини отреагировал на пропущенный мяч и сразу же выпустил Хойлунда с Лукманом. Лидеры мгновенно освежили игру «Аталанты» в атаке, но по-настоящему напрячь Андре Онану и защитников «Интера» не удавалось. При этом сами миланцы тоже не особо форсировали события и играли по счету. В этом хозяева преуспели и додержали победный счет 1:0 до финального свистка.

Действующие обладатели Кубка Италии вышли в полуфинал турнира уже в четвертый раз подряд. Там подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары «Ювентус» — «Лацио».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Маттео Дармиан
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
0
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