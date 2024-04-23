Что ждет «Интер» после чемпионства: уйдут ли лидеры, как решат финансовые проблемы, возможен ли спад, как у «Наполи»?

Георгий Кудинов — о будущем нового чемпиона Италии.

Промозглым дождливым вечером апрельского понедельника «Интер» выиграл свой двадцатый скудетто. У города Милана теперь 39 чемпионских титулов, а «Интер» вырвался вперед в вечном противостоянии с россонери. Впрочем, кое-кто из «миланистов» считает, что вчера «кузены» их только догнали, а не обогнали: ведь скудетто-2006 достался «Интеру» не на поле, а из-за дисквалификации «Ювентуса». Отсюда и название «картонный» для этого титула, над которым иронизируют до сих пор все, кроме самого «Интера».

За 116 лет существования клуба прогрессирующий на глазах Симоне Индзаги стал 14-м тренером-чемпионом. Официально титул был получен вчера и с особым цинизмом за счет победы над «кузенами», но на деле «Интер» снял все вопросы еще в марте, как по горячим следам признался накануне сам Симоне. Для него это первый скудетто в карьере и шестой титул в «Интере» за три года. Не забудем еще про достойный финал Лиги чемпионов! Филиппо Индзаги, который становился чемпионом мира и выигрывал ЛЧ в качестве игрока, может только позавидовать тренерской карьере младшего брата: сам-то он тренировал в этом сезоне «Салернитану», которая уверенно вылетает из серии А. Да и в целом тренерский послужной список Филиппо не идет ни в какое сравнение с достижениями Симоне, который громко заявил о себе еще в «Лацио».

Симоне Индзаги. Фото AFP

А ведь в следующем сезоне Симоне Индзаги может догнать или даже обогнать по числу титулов легендарного Элленио Эрреру, а также везунчика Роберто Манчини, в невероятно удачное для клуба время попавшего в «Интер». Рекорд клуба — 7 титулов, а у Симоне их уже шесть. Да, по своему качеству победы Эрреры и Манчини, безусловно, весомее тех, что есть сегодня у Индзаги, зато Симоне может взять количеством. Судя по всему, клуб и тренер собираются работать вместе и дальше, а победный потенциал у «Интера» точно остался.

История с горьким послевкусием, как у нынешнего «Наполи», или с опустошением после триумфов Жозе Моуринью «Интеру», думаю, не грозит. Это связано в первую очередь с тем, что даже на фоне непонятных финансовых перспектив клуба и слухов о его продаже нынешний оперативный менеджмент работает очень четко и эффективно: это оставляет клуб на вершине и делает его в любом случае привлекательным для потенциальных новых инвесторов. При всех своих долгах «Интер» сыграет в обновленной и более богатой Лиге чемпионов, а также выступит на клубном чемпионате мира-2025, за участие в котором получит большие деньги.

Что будет после безумно насыщенного и перегруженного сезона-2024/25, сказать не берусь, но вот на ближайший год перспективы явно неплохие. Индзаги остается, Бареллу и Лаутаро Мартинеса собираются продлевать, переживающий вторую молодость Чалханоглу и умница Мхитарян еще не сказали своего последнего слова, Тюрам может прибавить еще, Димарко только-только закрепился в статусе звезды, а Бастони, Дармиан и Фраттези делают монолитным итальянский блок, который может сильно пригодиться и Лучано Спаллетти в «Скуадре адзурре». Добавьте сюда надежного голкипера Зоммера, пропустившего из-за травмы большой отрезок сезона Павара, а также летних новичков Тареми и Зелински, и вы поймете, что и в следующем сезоне команда Индзаги обязана бороться за титулы.

Лаутаро Мартинес. Фото AFP

Единственным препятствием могло бы стать отсутствие мотивации или моральная и физическая выхолощенность. Но ведь привыкший к победам и титулам трудовой Милан — это не фольклорный Неаполь с его бесконечными карнавалами, а гибкий Симоне Индзаги — это не Жозе Моуринью и не Антонио Конте, которые оставляли после себя выжатый как лимон «Интер». Так что соперникам не следует рассчитывать на то, что новый чемпион легко сдаст свои полномочия.

Ну а самому Индзаги, которому в этом сезоне чемпионский титул был важен как воздух и который с лихвой компенсировал ему лично поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов, предстоит доказывать дальше свою состоятельность, окончательно признанную всеми вокруг. Останавливаться Симоне противопоказано: надо ковать железо, пока оно горячо.