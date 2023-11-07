Матч с «ПСЖ» решит судьбу Пиоли, Индзаги опережает чемпионский график Конте. За что борются «Интер» и «Милан»

Георгий Кудинов — о перспективах итальянских грандов.

19:19 — в данном случае это не счет гандбольного матча. Это количество чемпионских титулов у каждого из двух миланских грандов. «Интер» и «Милан» мечтают о второй звезде на футболке уже в этом сезоне, и после 11 прошедших туров к ней ближе команда Симоне Индзаги. Она, набрав 28 очков, опережает идущий третьим «Милан» Стефано Пиоли на 6 пунктов. Между двумя клубами расположился с 26 очками вновь оживший «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри, но о нем как-нибудь в другой раз.

Индзаги — лидер своей группы, а Пиоли — аутсайдер

«Интер» и «Милан» были полуфиналистами Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, а подопечные Симоне Индзаги так достойно сражались с «Манчестер Сити» в финале турнира, что вполне могли и победить. В нынешнем сезоне ЛЧ «Интер» вновь смотрится здорово — 7 очков после трех матчей группового этапа. Ближайшая игра — в гостях против «Зальцбурга», имеющего в активе всего 3 очка. В случае победы миланцы гарантируют себе выход в плей-офф. Ну а дальше разыграют первое-второе место в группе с «Реал Сосьедад», который в этом туре побьется с аутсайдером — «Бенфикой» (у португальцев три поражения в трех матчах и ноль забитых мячей).

А вот у «Милана» дела в Лиге чемпионов пока идут плохо. После трех игровых дней — всего 2 очка и последнее место. Да, россонери попали в группу с «ПСЖ», «Боруссией «и «Ньюкаслом», но ноль побед при разнице забитых и пропущенных мячей 0:3 — это довольно жалкая картина для полуфиналиста предыдущего розыгрыша. Ближайший соперник при этом — тот самый «ПСЖ», который в Париже недавно отгрузил миланцам те самые три гола. И к этой игре команда Пьоли подходит на фоне позорного не столько по счету, сколько по содержанию домашнего поражения от скромного «Удинезе».

Фото Reuters

Златана больше нет, а новички не тянут

С учетом двух полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2022/23 «Милан» не отличается в этом турнире уже пять игр кряду, а в нынешнем сезоне серии А команда Пиоли, находящаяся на третьем месте, забила столько же, сколько идущая восьмой «Фиорентина» — 18. Для сравнения, на счету лидирующего «Интера» уже 27 мячей.

В серии А «Милан» пропустил в два раза больше, чем «Интер» (12 мячей против 6), а еще одной проблемой стали травмы: 21 повреждение за три месяца — слишком много. С игрой тоже все плохо: субботний матч против «Удинезе» показал, что команда не понимает, чего от нее хочет тренер. А присутствие в стартовом составе такого персонажа, как нынешний Йович (на его фоне даже бывший партнер серба по «Фиорентине» Кокорин выглядел бы звездой), показало, что руководство провалило летнее трансферное окно.

По сути, первый тайм против «Удинезе» «Милан» провел в меньшинстве: помимо унылого серба, ужасно смотрелся еще и Рейндерс. А Окафор, заменивший после перерыва Йовича, выглядел не лучше. Добавьте к такой игре новичков «Милана» еще и нестабильные действия очень талантливого, но плохо управляемого (и иногда впадающего прямо по ходу матча в депрессию) Леау — и вы поймете, почему нестареющий Жиру вдвойне ценен для этой команды.

Во время встречи с «Удинезе» россонери были неоднократно освистаны фанатами — не говоря уж о том, что произошло после финального свистка... Досталось в итоге и самому тренеру, который в 2022 году привел «Милан» к скудетто, а весной 2023-го сенсационно вывел его в полуфинал Лиги чемпионов. Но, конечно, валить все на одного Пиоли несправедливо, хотя его доля вины точно есть. А может, не вины, а беды: Пиоли — качественный специалист и добрый, даже интеллигентный человек, но вот жесткости и хорошей злости ему всегда не хватало. Недаром же при всех своих сильных качествах Стефано выиграл свой первый в карьере титул спустя аж 16 лет после того, как начал тренерскую карьеру. В чемпионском «Милане» — 22 было, впрочем, два тренера: Пиоли и Златан Ибрагимович. Первый занимался тренировочным процессом с тактикой и поддерживал дипломатический баланс в отношениях со шведом, а Ибра держал раздевалку.

Кстати, этот трюк сработал еще и в прошлом сезоне, когда Златан из-за травм почти не выходил на поле, зато оставался вожаком среди футболистов. Но вот теперь завершившего карьеру Златана в Миланелло нет, а в одиночку Пиоли, похоже, не справляется.

Стефано Пиоли. Фото Reuters

Пиоли рискует отставкой, Индзаги опережает график Конте

Неслучайно на этом фоне идут разговоры о том, что нынешние боссы «Милана» якобы готовы предложить великому и ужасному Златану какую-то должность в клубе. Вот только поможет ли такой шаг нынешнему «Милану» — большой вопрос. Одно дело — когда Ибра был игроком и все-таки находился формально в подчинении у Пиоли. Другое — если швед надумает в открытую (с согласия руководства клуба) командовать раздевалкой, а заодно и главным тренером. Риск получить дополнительные проблемы при таком раскладе велик — сам же Пиоли будет полностью деклассирован в глазах футболистов. Матч с «ПСЖ» на фоне провала с «Удинезе» покажет, насколько команда готова идти дальше со своим тренером. Поражение или ничья при достойной игре оставят Стефано шансы на дальнейшую работу в «Милане». А вот еще одна пощечина от парижан может стать роковой.

Ну а болельщики «Интера» на фоне таких передряг «Милана» только довольно потирают руки. Симоне Индзаги, который примерно в середине прошлого сезона и сам был в шаге от увольнения, сумел в итоге сделать из «Интера» сначала добротного финалиста Лиги чемпионов, а затем и главного фаворита серии А. После 11 туров нерадзурри идут с опережением графика сезона-2020/21, в котором команда под руководством Антонио Конте завоевала скудетто.

Прямо сейчас у Индзаги 28 очков (против 24 очков Конте), а разница забитых и пропущенных голов у Симоне «+21» (против «+14» при Антонио). Лучшим бомбардиром того «Интера» был Лукаку с 8 голами, а сегодня это Лаутаро Мартинес: у него 12 мячей в тех же 11 турах. Сам Индзаги, который выиграл 4 Суперкубка и 3 Кубка Италии, но ни разу не брал скудетто, называет свою команду зрелой — помимо яркого Лаутаро Мартинеса, в ней особенно солидно смотрятся Чалханоглу и Мхитарян.

В 13-м туре «Интер» встретится в гостях с «Ювентусом», а в 14-м — с «Наполи». Если по итогам этих двух тяжелейших выездов команда Индзаги подтвердит нынешний статус зрелой и уверенной в себе команды, то остановить их на пути ко второй звезде будет очень тяжело. Пусть до конца турнира еще и немало времени.