«Интер» трясет на финише сезона. Разгром от «Милана» лишь подчеркнул усталость команды

Для россонери же кампания может сложиться очень необычно.

Италия. Кубок. 1/2 финала.

23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Последнее миланское дерби этого сезона позади. И результат у него, мягко говоря, удивительный. В первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли 1:1, а в ответном россонери просто размазали соседа по газону «Сан-Сиро». 3:0 с дублем Йовича — звонкая оплеуха «Интеру», который до недавнего вечера претендовал на требл.

Конечно, у разгрома есть свои причины. Это был уже седьмой матч для команды Симоне Индзаги в апреле. Впереди — еще два. Клубный рекорд по числу поединков за один месяц — дело, конечно, историческое, но сколько от этого головной боли главному тренеру! Очевидно, что длины скамейки для подвигов сразу на трех фронтах не хватило, а любая травма бьет по команде наотмашь. Без Дюмфриса и Тюрама, да еще на фоне огромной физической и психологической нагрузки «Интер» до финала Кубка Италии доползти не сумел.

Первые пять матчей в апреле нерадзурри прошли без поражений — три ничьи и две победы. Но затем случилась осечка против «Болоньи» в компенсированное время, и вот теперь — разгром от «кузенов». Пятое дерби в сезоне — пятый раз «Интер» не смог обыграть «Милан». Симптоматично.

Фото AFP

Для красно-черных же выход в финал Кубка — не самое статусное достижение в славной истории, но по нынешним скудным временам и это хлеб. Напомним, что Сержиу Консейсау не спасет и победа в турнире, ведь «Милан» давно ищет ему замену на следующий сезон. Хотя лично для португальца взять Кубок — дело чести. Два трофея за полгода (Суперкубок уже есть) — прекрасный аргумент для нового работодателя. А такой ведь точно скоро найдется: имя Консейсау сейчас на слуху, а нынешние проблемы «Милана» с менеджментом хорошо известны всем.

Что до «Интера», то его два трофея стараниями Консейсау уже уплыли из-под самого носа. В ближайшее воскресенье — поединок с «Ромой», которая сейчас на подъеме, затем — матчи с «Барселоной» в Лиге чемпионов. После двух поражений подряд Индзаги надо срочно встряхнуть команду, которая выглядит уставшей. Не забываем — неугомонный Антонио Конте готов со своим сверхмотивированным «Наполи» воспользоваться уязвимостью чемпиона и испортить Индзаги обедню, вернув скудетто в Неаполь.

«Милану» такой расклад позволит существенно скрасить негативные ощущения от того позорного девятого места в турнирной таблице. А главное — в случае победы в финале клуб получит путевку в еврокубки, мимо которых рискует пролететь из-за слабых результатов в серии А. Так что болельщики россонери наверняка радостно потирают руки и надеются, что в конце провального вроде бы сезона они смогут поиздеваться над более сильным в данный момент соседом. Вот это был бы сюжет.