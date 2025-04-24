Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:45

«Интер» трясет на финише сезона. Разгром от «Милана» лишь подчеркнул усталость команды

«Милан» разгромил «Интер» в Кубке Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Нападающий «Милана» Лука Йович празднует гол в ворота «Интера» 23 апреля.
Фото AFP
Telegram Дзен
Для россонери же кампания может сложиться очень необычно.
Италия. Кубок. 1/2 финала.
23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:3
Милан

Последнее миланское дерби этого сезона позади. И результат у него, мягко говоря, удивительный. В первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли 1:1, а в ответном россонери просто размазали соседа по газону «Сан-Сиро». 3:0 с дублем Йовича — звонкая оплеуха «Интеру», который до недавнего вечера претендовал на требл.

Нападающий &laquo;Милана&raquo; Лука Йович забивает первый гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo;.Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла

Конечно, у разгрома есть свои причины. Это был уже седьмой матч для команды Симоне Индзаги в апреле. Впереди — еще два. Клубный рекорд по числу поединков за один месяц — дело, конечно, историческое, но сколько от этого головной боли главному тренеру! Очевидно, что длины скамейки для подвигов сразу на трех фронтах не хватило, а любая травма бьет по команде наотмашь. Без Дюмфриса и Тюрама, да еще на фоне огромной физической и психологической нагрузки «Интер» до финала Кубка Италии доползти не сумел.

Первые пять матчей в апреле нерадзурри прошли без поражений — три ничьи и две победы. Но затем случилась осечка против «Болоньи» в компенсированное время, и вот теперь — разгром от «кузенов». Пятое дерби в сезоне — пятый раз «Интер» не смог обыграть «Милан». Симптоматично.

Фото AFP

Для красно-черных же выход в финал Кубка — не самое статусное достижение в славной истории, но по нынешним скудным временам и это хлеб. Напомним, что Сержиу Консейсау не спасет и победа в турнире, ведь «Милан» давно ищет ему замену на следующий сезон. Хотя лично для португальца взять Кубок — дело чести. Два трофея за полгода (Суперкубок уже есть) — прекрасный аргумент для нового работодателя. А такой ведь точно скоро найдется: имя Консейсау сейчас на слуху, а нынешние проблемы «Милана» с менеджментом хорошо известны всем.

Что до «Интера», то его два трофея стараниями Консейсау уже уплыли из-под самого носа. В ближайшее воскресенье — поединок с «Ромой», которая сейчас на подъеме, затем — матчи с «Барселоной» в Лиге чемпионов. После двух поражений подряд Индзаги надо срочно встряхнуть команду, которая выглядит уставшей. Не забываем — неугомонный Антонио Конте готов со своим сверхмотивированным «Наполи» воспользоваться уязвимостью чемпиона и испортить Индзаги обедню, вернув скудетто в Неаполь.

«Милану» такой расклад позволит существенно скрасить негативные ощущения от того позорного девятого места в турнирной таблице. А главное — в случае победы в финале клуб получит путевку в еврокубки, мимо которых рискует пролететь из-за слабых результатов в серии А. Так что болельщики россонери наверняка радостно потирают руки и надеются, что в конце провального вроде бы сезона они смогут поиздеваться над более сильным в данный момент соседом. Вот это был бы сюжет.

5
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Читайте также
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя