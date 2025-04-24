Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла

Внезапная разгромная победа «Милана».

Италия. Кубок. 1/2 финала.

23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Момент особой важности — победа в Кубке была принципиальна для каждого

В последние годы итальянский футбол уступает в медийности АПЛ и ла лиге, потому и Кубок страны соответственно не так популярен, как раньше. Но этой весной ситуация сложилась поистине интригующая. Мало того, что миланское дерби в полуфинале — это само по себе статусно, так еще для обоих клубов завоевание трофея являлось чуть ли не принципиальным моментом.

«Интер» находился в погоне за историческим треблом, и победа в национальном Кубке являлась естественной составляющей этой цели. К тому же нерадзуррри хотелось поквитаться с соседом после поражения в Суперкубке Италии.

Для «Милана» же этот трофей — единственная возможность зацепиться за еврокубки в следующем сезоне, так как шансы занять приличное место в серии А практически потеряны. Но чтобы встретиться в финале с победителем пары «Болонья» — «Эмполи», для начала нужно было пройти главного раздражителя.

«Милан» на стадии очередной экстренной перестройки — Сержиу Консейсау знает, что по окончании сезона покинет клуб, потому активно ротирует состав и работает без особого давления. А вот для Индзаги ситуация еще до матча сложилась щепетильная.

Симоне считается мастером кубковых встреч — он уже дважды брал итальянский трофей у руля «Интера» и еще раз побеждал с «Лацио». Но в этом сезоне в очных матчах с «Миланом» шло туго: поражения в первом круге чемпионата и в Суперкубке, спасение на последних минутах во второй части сезона и боевая ничья в первом матче полуфинала. Да что уж там, поражение полуфиналиста Лиги чемпионов от команды с девятого места серии А мало бы кто понял. Но «Интер» в сложной ситуации — в разгаре тяжелейший график, и с учетом обилия возрастных футболистов приходится придумывать ходы для плановой ротации. А тут еще Маркус Тюрам не успел восстановиться после повреждения, и в бой пошел запасной Тареми.

Форвард «Интера» Мехди Тареми в матче с «Миланом». Фото Global Look Press

«Интер» прижал «Милан», но не сильно — и быстро поплатился

Команды начали неспешно — учитывая равный счет, залихватски нестись в атаку не имело особого смысла. «Интер» старался контролировать мяч, «Милан» — встречать повыше, чтобы серьезно не отдавать территориальное преимущество.

Лишь на 10-й минуте на «Сан Сиро» был создан первый более-менее опасный момент, когда Дармиан пробивал из пределов штрафной, но не попал в дальний угол. С другого фланга нагнетал Димарко, который в середине тайма получил пас в опасной зоне и пробил в перекладину. «Интер» постепенно перетягивал канат на свою сторону, и казалось, что «Милан» просто не знает, что с этим делать — в атаке не клеилось вообще ничего, к тому же защитник нерадзурри Биссек выигрывал всю борьбу у своей штрафной.

Форвард «Милана» Рафаэл Леау (слева) и защитник «Интера» Янн Биссек. Фото Global Look Press

Но на исходе часа случилось внезапное: в редком контрвыпаде красно-черные все же поймали удачу. Фофана покатил на Хименеса, который выполнил мягкий навес в штрафную — Йович перевисел в воздухе Дармиана и кивком головы отправил мяч в сетку. Вот это поворот сюжета! Особенно учитывая то, что серб почти не играет, а в этом сезоне на его счету было всего два мяча. Летом он должен покинуть команду.

«Интер» попробовал быстро прийти в себя — особенно активничали Мхитарян и Биссек: к подвигам в обороне он приплюсовал два опасных дальних удара. Но «Милан» почувствовал уверенность в себе и качественно отоборонялся, уйдя на перерыв с преимуществом в счете.

Нападающий «Милана» Лука Йович забивает второй гол в ворота «Интера». Фото Reuters

Нокаут чемпиона

После перерыва футболисты «Интера» вышли как будто полностью не осознавая, в какой сложной ситуации оказались. И скоро были за это наказаны — на 50-й минуте Барелла неуклюже сыграл в своей штрафной при угловом, мяч отскочил к Йовичу, и Лука без труда оформил дубль, вписав золотой день в свою в целом разочаровывающую биографию.

И вот тут уже запахло жареным, что точно прочувствовал Индзаги, за две минуты выпустивший на поле четырех свежих игроков — Залевски, Арнаутовича, Фраттези и Чалханоглу. «Интер» снова забрал мяч под контроль, но настало время Майка Меньяна. Француза, как и Йовича, много критикуют за то, что в текущей кампании он резко сдал. Но дерби — всегда вещь в себе, и Меньян в очередной раз продемонстрировал, что в конкретной игре может выступить на высочайшем уровне. Майк справился с ударом Лаутаро, а на 68-й минуте потащил сложнейший выстрел де Врея. Плюс в целом очень уверенно действовал на выходах.

В заключительном отрезке от «Интера» требовалось мощно добавить, особенно в атаке, но показалось, что у нерадзурри попросту не осталось сил. По ходу этого сезона команда уже не выдерживала темп вторых таймов, вот и сейчас будто выдохлась — сказываются календарь и средний возраст состава. Потому «Милан» не то что отбивался — отодвинул игру от своих ворот и в итоге забил третий мяч. Заскучавший в тени Рафаэл Леау сделал тонкий пас на Рейндерса, который в ближнем бою переиграл дублера Зоммера Хосепа Риеру.

Это был нокаут. Итальянский вечер потрясений закончился так, что его будут обсуждать еще не один день. «Интер» терпит разгромное поражение и теряет шансы на требл — теперь команде Индзаги просто необходимо выложить все остатки сил в гонке с «Наполи» за скудетто и в полуфиналах Лиги чемпионов с «Барселоной». Остались ли они?

Ну а «Милан» близок к тому, чтобы спасти провальный сезон. Обыграть в финале крепкую «Болонью» (которая вряд ли упустит преимущество над «Эмполи» в три мяча) будет той еще задачкой. Но раз получилось с «Интером», почему бы и нет? К тому же раз уж дубль оформляет даже превратившийся в мем Йович, можно без труда поверить в продолжение сказки.