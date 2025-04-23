Этот матч станет одним из главных в итальянском сезоне.

Италия. Кубок. 1/2 финала.

23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Совсем скоро, в 244-м по счету миланском дерби, определится второй участник финала Кубка Италии. В Рим уже смело можно отправлять «Болонью», которая вынесла в первом матче в гостях «Эмполи» со счетом 3:0. Но самое интересное происходит в параллельной паре.

Старт двухматчевого противостояния в миланском дерби получился равным. «Милан» повел в счете, однако «Интер» в итоге отыгрался и свел матч к ничьей — 1:1. Сегодняшний поединок будет уже пятым в уходящем сезоне между этими соперниками. В серии А «Милан» однажды победил «кузенов», а в другом случае сыграл вничью, плюс оказались успешны в финале Суперкубка Италии. Удивительно, но пока «Милан» соседу не проигрывал.

Любопытно, что до сегодняшнего вечера в миланском дерби всего один раз в 243 случаях дело доходило до дополнительного времени — 27 декабря 2017 года. Так что кто-то резонно может ожидать, что и сегодня участник финала будет определен за 90 с небольшим минут.

«Интер» трясет — впереди тяжелейший отрезок

Главный тренер нерадзурри Симоне Индзаги, у которого шесть Кубков Италии в карьере (по три как у игрока и тренера) подошел к дерби очень злым на фоне незаслуженного, как он полагает, поражения от «Болоньи» в серии А. Его «Интер» уже не единоличный лидер чемпионата, делит первое-второе место с «Наполи». Многие итальянские обозреватели радостно потирают руки в ожидании золотого матча в случае итогового равенства очков — его предусматривает регламент. Но до этого еще надо дожить, график у команды жуткий: после сегодняшнего полуфинала ждет поединок с ожившей при Клаудио Раньери «Ромой», а уже 30 апреля состоится первый полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны».

При всем потоке положительных отзывов о работе Индзаги и разговорах о продлении контракта давление на Симоне оказывается нешуточное. Не выиграть у нынешнего «Милана» — мощнейший удар по самолюбию «Интера» и его болельщиков. Во-первых, в случае поражения Индзаги не войдет, а вляпается в историю: пять матчей без побед над «кузенами» в рамках одного сезона в трех турнирах — уникальный случай, которого не было за 100 с лишним лет. Во-вторых, не выиграть у «Милана» означает остаться уже без второго титула в этом сезоне — после проигранного Суперкубка.

Если учесть, что «Наполи» с Антонио Конте готов вырвать зубами скудетто, а «Барселоне» вполне по силам не пустить «Интер» в финал Лиги чемпионов, то сегодняшнее поражение от «Милана» рискует открыть Индзаги дорогу в ад: четыре турнира — ноль титулов. Такой итог сезона будет провалом, потому настрой нерадзурри на полуфинал Кубка Италии ожидается максимальный. Никакой скидки на предстоящие матчи в серии А и еврокубках.

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау. Фото Getty Images

«Милан» серьезно рискует остаться без еврокубков

Предстоящим летом Сержиу Консейсау покинет проваливающую сезон команду. В отличие от Паулу Фонсеки, под руководством которого россонери начинали сезон, у Консейсау есть отменный шанс уйти, хлопнув дверью. Для этого надо сначала сегодня обыграть «Интер», а в финале одолеть «Болонью». К тому же с кубками Сержиу дружит — выиграл два национальных Кубка (с «Порту» и «Лацио») в роли игрока и четыре (все с «Порту») в качестве тренера.

Если удастся взять трофей, то «Милан» впервые с сезона-2007/08 завоюет два титула. При Карло Анчелотти (вот были же славные времена!) «Милан» выиграл Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Да, по сравнению с теми достижениями нынешние Кубок и Суперкубок Италии — это пародия на грандиозный «Милан» начала века, но на теперешнем красно-черном безрыбье и рак рыба.

К тому же победа в Кубке Италии даст россонери путевку в Лигу Европы, которую через серию А им уже не добыть. Ну а выход в финал Кубка Италии автоматически гарантирует еще и участие в следующем Суперкубке, благо там вновь сыграют четыре клуба. Консейсау осталось только грамотно передать настрой плохо управляемой команде, которая подошла к дерби на фоне поражения от «Аталанты»: после 33 туров в активе 51 очко. Хуже за предыдущие 10 турниров было только при Филиппо Индзаги (43 очка в сезоне-2024-15) и позорное девятое место в серии А. Нужно перебивать впечатление.