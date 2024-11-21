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Сегодня, 12:15

Итальянский клуб уволил двух тренеров за день. Первый такой случай в истории футбола?

Итальянская «Пьяченца» уволила двух тренеров за день
Роман Кольцов
Корреспондент
ФК «Пьяченца» и их бывший тренер Кармине Парлато.
ФК «Пьяченца» и их бывший тренер Кармине Парлато.
Фото ФК «Пьяченца»
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Удивительная история.

Интересные события произошли в клубе четвертого по силе итальянского дивизиона. Утром 19 ноября «Пьяченца», которая в шести последних матчах серии D не одержала ни одной победы, объявила об отставке не только спортивного директора Алессио Сесты, но и главного тренера Кармине Парлато. На место последнего пришел Симоне Бентивольо, который не продержался на новой должности и дня.

Вмешались болельщики

Дело в том, что тифози не приняли нового тренера «Пьяченцы». На первой же тренировке под руководством Бентивольо они заявили, что будут бойкотировать матчи любимой команды, пока его не уволят.

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Причина их негативного отношения к итальянскому специалисту — скандальная история с договорными матчами в 2011 году, когда Симоне признал свою вину и был дисквалифицирован на 13 месяцев. Тогда он выступал за «Бари».

Руководство клуба прислушалось к болельщикам и убрало тренера в его первый же рабочий день. А на его место позвали Стефано Россини, который ушел из «Пьяченцы» больше месяца назад — 7 октября.

«Мы разорвали контракт с Симоне Бентивольо по обоюдному согласию. Руководство первой командой с этого момента осуществляет Стефано Россини», — сообщила пресс-служба клуба.

«Пьяченца» — «Прато» (4:0)
Фото ФК «Пьяченца»

Как выступает команда

После 12 туров «Пьяченца» с 14 очками занимает 11-е место в группе D серии D. Клуб из одноименного города одержал три победы, потерпел четыре поражения и пять раз сыграл вничью.

Золотая эра красно-белых пришлась на конец 1990-х — начало 2000-х, когда команда выступала в элите итальянского футбола. Наивысшим достижением клуба в серии А стало 12-е место в сезонах-1997/98 и 2001/02. Последняя кампания «Пьяченцы» в высшем дивизионе завершилась в 2003 году.

В среду, 20 ноября, «Пьяченца» провела первый матч после возвращения Россини. «Волки» обыграли «Виллу Валле» со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала Кубка Италии серии D.

Следующая цель Стефано — прервать серию поражений в чемпионате. В воскресенье, 24 ноября, он сможет это сделать в игре против «Имолезе».

Футбол
ФК Пьяченца

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