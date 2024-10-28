Интервью «СЭ» дал итальянский журналист Россано Доннини.

В понедельник вручается очередной «Золотой мяч». А за неделю до этого, 22 октября, исполнилось бы 95 лет легендарному Льву Яшину — единственному российскому футболисту и вратарю, ставшему обладателем этого трофея.

Ни до 1963 года, ни после ни один голкипер не удостаивался чести получить «Золотой мяч». Одним из двух ключевых матчей 1963 года, который решил судьбу приза, стала встреча сборной Италии с СССР, состоявшаяся в Риме 10 ноября. В том матче, который завершился со счетом 1:1, Яшин не дал реализовать пенальти Сандро Маццоле.

Сам Маццола в интервью «СЭ» рассказывал о том эпизоде.

А сегодня своим мнением о Яшине и его славе 60-х годов прошлого века делится Россано Доннини — культовый итальянский журналист и один из самых уважаемых людей на Аппенинах из числа тех, кто освещает международный футбол.

Когда Яшин приехал в Италию, стадион забился до отказа. Я смотрел игру стоя!

— Лев Яшин и «Золотой мяч» — 1963. Как они сошлись?

— Как мы помним, в 1963 году не было ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы. Между тем сборная СССР котировалась в 60-е очень высоко, а Яшина специалисты помнили еще с Олимпиады-1956 и чемпионата мира-1958. В 1960-м сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы, а два года спустя Яшин отправился на первенство мира. Да, на том турнире он допустил оплошности, в частности, против сборной Чили, за что его, как я читал впоследствии, сильно ругали у вас в стране. Однако для Европы Яшин по-прежнему оставался лучшим вратарем эпохи, он ведь стал примером для своего и последующих поколений. В те времена «Золотой мяч» вручался в декабре. А в октябре и ноябре 1963 года как раз и состоялись два матча, в которых Лев очень ярко проявил себя на всю Европу. 23 октября он блестяще провел тайм за сборную мира в суперпрестижном матче в честь 100-летия английского футбола, а 10 ноября отразил знаменитый пенальти в Риме. Обе встречи широко освещались — разумеется, с поправкой на эпоху, когда и в помине не было никакого интернета. Те, кто выбирал лучшего игрока Европы, видели матчи либо вживую, либо по телевизору. Да и газеты о них писали немало. Думаю, на голосовавших за Яшина произвело впечатление все сразу: и блестящая игра в тех двух конкретных матчах, и его новаторство для эпохи, и магический образ Черного Паука. Вот так ваш Лев и получил «Золотой мяч». А вторым в голосовании-1963 стал, кстати, наш Джанни Ривера, забивший в Риме единственный гол в ворота Яшина.

— Вы лично сколько раз видели игру Яшину вживую?

— Всего однажды, но запомнил на всю жизнь. Это уже потом, став журналистом и изучив тонны литературы и архивов, я мог делать какие-то системные выводы о Яшине. Кстати, знаю, что до него у вас главной звездой среди вратарей был, кажется, Хомич, но вот его я, конечно, не застал...

Так вот, в 1965 году я был еще школьником, когда в мою родную Модену приехала ваша национальная сборная под руководством тренера Морозова. Ее [в Италии] почему-то назвали сборной Москвы, но по составу это была полноценная команда СССР. К тому моменту Яшин был уже очень популярен среди тех, кто следил за футболом: «Золотой мяч», прозвище Черный Паук... В Италии же Льва помнили еще с турне 1955 года, когда он в составе мощного московского «Динамо» сыграл против «Милана» и «Фиорентины», которые завоевали скудетто соответственно в 1955 и 1956 годах.

В 1964 году ваша сборная играла в финальном матче чемпионата Европы против Испании, а в 1966-м ей предстояло занять историческое четвертое место на чемпионате мира, так что к нам весной 1965-го (матч состоялся 4 апреля. — Прим. «СЭ») в лице Яшина приехала настоящая мировая звезда. Да еще звезда во многом загадочная: все слышали про Черного Паука, но почти никто не видел его вживую. Так что стадион тогда забился до отказа, а я смотрел игру стоя...

— Что это был за матч в вашей родной Модене?

— В те и последующие годы и даже десятилетия сборная СССР и ваши клубы провели немало тренировочных игр против итальянских команд в разных городах — от самого юга до севера страны. В тот раз сборная СССР совершала, видимо, обширное весеннее турне — по Югославии и Италии. В Модену команда добиралась из Рима, где до этого сыграла, кажется, с «Лацио». «Модена» в том сезоне выступала в серии В, куда вылетела годом ранее, и уступила сборной СССР со счетом 1:4, а один из трех голов в первом тайме забил, если мне не изменяет память, великолепный футболист Воронин. Я, кстати, помню его не только по сборной, но и по знаменитым матчам Кубка чемпионов за «Торпедо» против легендарного «Интера» Элленио Эрреры.

Вратарь сборной СССР Лев Яшин на вручении премии «Золотой мяч» в 1964 году. Фото Олег Неелов

Яшин был легендой не только в СССР, но и в Италии!

— Чем вам запомнился Лев Яшин?

— Мы все ждали его появления, чтобы вживую увидеть, как выглядит Черный Паук. Но до перерыва ворота сборной СССР защищал другой вратарь. Кажется, это был Банников. Первый тайм закончился 3:0 в вашу пользу. На второй вышел Яшин. Он сразу же пропустил с пенальти, который сам же и спровоцировал, сфолив в штрафной. В моих школьных воспоминаниях Яшин остался в образе красивой легенды в большом темном свитере и с щупальцами спрута. Прошло уже почти 60 лет, но мне до сих пор греет сердце тот факт, что такая звезда играла на нашем стадионе в Модене. Кстати, на тот момент стадион был весьма неплохим на фоне свежей реконструкции, а поле считалось одним из лучших во всей Италии. Еще мне вспоминается, что Яшин играл в наколенниках, что для наших вратарей было совсем не свойственно. Хотя вдруг я путаю, столько десятилетий прошло...

Зато вот он точно был без той знаменитой кепки, которую можно увидеть на фотографиях и видеозаписях из 1950-х годов, например, в матчах против «Милана» и «Фиорентины». Я четко помню, что кепки в Модене не было, по одному конкретному эпизоду. В какой-то момент на нашего игрока Пальяри последовал длинный пас из глубины поля за спины защитников, и тот думал спокойно разобраться один на один с Яшиным. Однако Лев все заранее просчитал, выбежал на пределы штрафной и сыграл головой на опережение. По тем временем для нас, итальянских болельщиков, такое смелое действие со стороны вратаря выглядело чудом. И если бы после этого с головы Яшина упала кепка, я бы точно ее запомнил!

— Что еще вспоминается в связи с приездом Яшина в Модену?

— Второй тайм в составе «Модены» провел молодой голкипер Амос Адани, с которым мы впоследствии стали добрыми приятелями. Так вот он каким-то чудом умудрился после финального свистка сфотографироваться с Яшиным. Завершив карьеру, Адани через какое-то время открыл в центре Модены магазин спортивной одежды. И там на самом видном месте много-много лет висело его легендарное фото со Львом. Так что можете не сомневаться: Яшин был легендой не только у вас, но и у нас! Еще можно отметить такой любопытный нюанс. Арбитр из Болоньи, который судил тот матч, оказался настоящим долгожителем. Он скончался всего несколько лет назад, дожив почти до 100 лет.

Ну и, конечно, отмечу, что в составе «Модены» против СССР в первом тайме сыграл Хорхе Торо. Он провел весь матч в составе той самой сборной Чили, которая победила вашу команду во главе с Яшиным на ЧМ-1962.

— В 1966 году сборная СССР добилась исторического для себя достижения: в первый и единственный раз сыграла в полуфинале чемпионата мира. Большую часть матчей на турнире в Англии провел в наших воротах именно Лев Яшин. Что у вас осталось в памяти от того турнира?

— Наверное, это был первый турнир на моей памяти, который я смог полностью посмотреть по телевизору. Для сборной Италии чемпионат мира-1966 оказался историческим со знаком «минус», для вас — со знаком «плюс». В групповом турнире, откуда мы не вышли, ваша команда с Яшиным в воротах обыграла нас со счетом 1:0, а затем дошла до полуфинала, победив в четвертьфинале сильных венгров. И против нас, и против венгров я увидел того легендарного Яшина, которого все знали и уважали. В полуфинале сборная ФРГ была объективно сильнее [сборной СССР], но победила всего 2:1 только из-за яркой игры Льва.

В том же году, но уже поздней осенью, состоялся еще один матч Италия — СССР. На «Сан-Сиро» мы победили со счетом 1:0. Если не ошибаюсь, это был последний в карьере матч Яшина против сборной Италии.

А по итогам 1966-го Лев, если помните, вошел в десятку лучших игроков Европы. Уважение к Яшину в Италии было настолько велико, что в августе 1971-го в Милане прошел второй — после знаменитого московского — прощальный матч голкипера. О нем сегодня мало кто знает и помнит, но это тоже было!