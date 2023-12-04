«Миранчуку нужно уходить из «Аталанты», а Сазонову — набраться терпения». Мнение из Италии

Алессандро Будель — о перспективах экс-представителей РПЛ в серии А.

Воспитанник «Милана» Алессандро Будель считался крепким игроком серии А и второй по силе итальянской лиги. А теперь 42-летний бывший футболист — один из самых уважаемых экспертов-комментаторов на платной платформе DAZN, которой принадлежат права на показ всех матчей серии А.

Сегодня вечером Будель будет работать на матче «Аталанта» — «Торино», поэтому обсудить было что: Алексея Миранчука и Сабу Сазонова, а еще Лучано Спаллетти и даже «Зенит».

Место и время беседы оказались небанальными для футболиста, выступавшего на высоком уровне: мы встретились в 8.30 утра на неприметной фабрике по производству кожаных сумок и аксессуаров.

— Признаться, мне куда очевиднее было видеть вас в знаменитом миланском гольф-клубе, где ваша семья является одним из соучредителей. Ну или в роли игрока в падел, благо у вас есть свои площадки, которые вы сдаете в аренду. Но 8.30 утра и фабрика в промзоне — это неожиданно! Вы здесь работаете главным технологом или дизайнером?

— Это наш семейный бизнес. Отец давно в этой теме, а я несколько лет назад плотно в нее углубился. Чтобы понять все механизмы и быть постоянно в курсе дел, надо изучить все процессы изнутри. Я действительно, как вы правильно заметили, нередко играю в падел и участвую в разных турнирах, плюс комментирую матчи серии А. И еще ведь есть немало семейных и других дел. Так что со временем у меня цейтнот, а успеть хочется многое, поэтому приезжаю на фабрику не самым поздним утром. Вы долго спите, а то мы могли бы встретиться и пораньше, ха-ха!

— В вашем кабинете висит огромная фотография, на которой вы пытаетесь остановить знаменитого бразильца Роналдо. Почему ваш выбор пал именно на это фото?

— Считаю бразильца гениальным игроком, одним из сильнейших форвардов мира на стыке двух веков. На этом фото он в форме «Милана», то есть уже миновал пик своего величия, но в любом случае сыграть против него было для меня большой честью. И вообще я считаю, что мне довелось застать немало звезд мирового уровня в итальянском футболе. Сейчас с этим делом у нас все, конечно, поскромнее.

Алексей Миранчук. Фото AFP

— В прошедшем туре серии А вы работали на матче «Болонья» — «Торино», а впереди вас ждет встреча «Торино» с «Аталантой». Насколько нынешней туринской команде не хватает Миранчука образца прошлого сезона? И как вам перспективы Сабы Сазонова?

— Признаться, я не знал Сазонова до его появления в Италии. А за «Торино» он пока сыграл слишком мало, чтобы можно было делать какие-то определенные выводы. При всем уважении к вашему чемпионату, серия А все-таки повыше уровнем. Да еще Сазонов ведь защитник, а у нас, сами понимаете, такие славные традиции именно в этом амплуа, что иностранцам трудно с ходу научиться выполнять все местные требования. Тем более у тренера Юрича такой футбол, который требует не только соответствия определенным стандартам, но и высокой энергозатратности. Думаю, что игроку из РПЛ приходится привыкать и к более высоким нагрузкам, так что объективно нужно время на адаптацию. В моем понимании у того же Сазонова на это может уйти от полугода до целого сезона. Если этого игрока брали на перспективу, то это вполне себе нормальные временные рамки. Нужно набраться терпения.

Что касается Миранчука, то я раньше говорил и готов опять повторить: мне нравится этот игрок. Уверен, что нынешнему «Торино» он бы очень пригодился. В «Аталанте» слишком высокая конкуренция, а вот в Турине Миранчук смотрелся в прошлом сезоне хорошо. Это нестандартный футболист, за которым интересно наблюдать. Хотелось бы видеть его на поле почаще. Видимо, ему для этого надо вновь покинуть «Аталанту».

— Кого из российских игроков прошлого вы могли бы отметить применительно к серии А?

— У нас многие помнят Шалимова образца «Фоджи» и раннего «Интера». Еще я бы назвал Колыванова, который отыграл в серии А много сезонов.

— Какое представление вы имеете о современном российском футболе?

— Не могу сказать, что я сильно осведомлен о положении дел в российском футболе. Но, разумеется, знаю о том, что в нем доминирует клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» — это ваш многолетний лидер и чемпион, который, как я понимаю, является фаворитом и в этом сезоне. В Италии знают про «Зенит», именно про этот клуб говорили и писали чаще всего.

— Сборную Италии возглавляет Лучано Спаллетти, который дважды становился чемпионом России как раз с «Зенитом». Ваше мнение об этом тренере?

— Всей своей карьерой Лучано заслужил право возглавить сборную Италии. Не думаю, что ему было просто выиграть два подряд титула у вас в стране, а уж чемпионство «Наполи» — это и вовсе экстраординарное событие. Считаю, что Спаллетти — тренер высочайшего уровня со своим узнаваемым почерком. Не сомневаюсь, что он был в свое время звездой в российском чемпионате, то же самое можно сказать о нем и применительно к Италии.