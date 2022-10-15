Сегодня, 21:35
Алексей Миранчук и в третьем матче после закрытия больничного вышел в стартовом составе «Торино». Это, бесспорно, положительный момент. Тем более, речь о непримиримом туринском дерби, которое остается особенным событием даже с поправкой на текущие проблемы его участников. Только сложностей столь много, что первый тайм ни имел ничего общего со зрелищем.
Единственное попадание гранатовых в створ за 45 минут — на счету Миранчука. Но это тот самый удар для статистики, выглядевший как тест: не заснул ли в воротах Щенсны? «Ювентус» же запомнился одним выпадом в середине тайма с тремя весьма опасными ударами. Больше о первой половине матча сказать нечего. Разве что отметить странное решение арбитра не наказывать Куадрадо предупреждением за снос Миранчука.
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Кажется, самым эмоциональным моментом стала вынужденная замена бывшего защитника «Торино» Бремера, который покидал поле под оглушительный свист. В целом же второй тайм получился чуть более зрелищным, а хозяева контролировали игру большую часть времени. И они едва не склонили чашу весов в свою пользу, однако Миранчук упустил шанс стать героем дерби, в которых гранатовые не побеждали более семи лет.
Момент, когда мяч с левого фланга прилетел к находившемуся в центре штрафной российскому полузащитнику, казался идеальным. Сопротивления — ноль. Мяч под рабочей левой ногой. Однако удар прошел выше цели, заставив схватиться за голову как Миранчука, так и продолжающего верить в него Ивана Юрича.
Значимость эпизода была понятна изначально, но цена упущенного шанса взлетела спустя несколько минут, когда подача углового завершилась скидкой Данилу на замкнувшего дальнюю штангу Влаховича. А умение сохранить результат — как ни критикуй Массимилиано Аллегри — стихия главного тренера «Старой Синьоры». Из кризиса бьянконери, конечно, не вышли, но, в отличие от вышедшего на матч без итальянцев в стартовом составе «Торино», хотя бы могут перевести дух.
Артем Дзюба провел на скамейке «Адана Демирспора» три из четырех предыдущих матчей. Частично по собственной вине, так как его непосредственные конкуренты — Ассомбалонга и Гульбраннсен — игровое время получали. Но была еще одна веская причина, так как главный тренер «синих молний» Винченцо Монтелла фактически отказался от центральных нападающих, использую в центре двух атакующих полузащитников — Беланда и Акбабу.
И это принесло семь очков, одно из которых было набрано в битве за лидерство с «Галатасараем». И только против «Гезтепе» (1:1) в прошлом туре «Адана» вернулась к привычной расстановке, а Дзюба с учетом добавленного времени сыграл в концовке почти пятнадцать минут. Если бы после атаки с его проникающим Ассомбалонга не промахнулся из убойной позиции, можно было бы проводить параллели с лежавшим на печи Ильей Муромцем.
Только, как показала субботняя игра против «Касымпаши», даже в целом качественный отрезок ничего глобально не поменял. А выход Дзюбы на замену оказался ситуативным, так как в неблагоприятной ситуации в концовке матча была сделана ставка на давление. Сейчас же снова эффективно работала схема с «ложной девяткой», и на поле Монтелле нужны скорость, скорость и еще раз скорость.
То, что есть у Беланда, который и счет открыл блестящим ударом, и голы вингеров — Акинтолы и Оньекуру — организовал. Так что в соцсетях «синих молний» на следующей неделе мы вряд ли увидим улыбающегося Дзюбу. Судя по пяти заменам в матче, который завершился крупной победой, бывший форвард сборной России лишь третий выбор после Ассомбалонги и Гульбраннсена.
А если «синие молнии» лидируют в суперлиге, какой смысл что-то менять? Разве что самому Дзюбе, и слухи о возможном переходе зимой в уже опровергнувшие это «Истанбул ББ» и «Фенербахче» — это дым, без которого не бывает пламени. Только кто потянет его зарплату, которая, возможно, оказалась ключевым моментом при выборе команды, но та не подходит Дзюбе с точки зрения стиля. Или он ей.
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