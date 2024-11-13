Раньери в третий раз возглавит «Рому». Хотя летом ушел на пенсию

В римском клубе — опять перестановки.

73-летний Клаудио Раньери сообщил о своем возвращении на пост главного тренера «Ромы». Последний раз Раньери работал с римлянами в 2019 году, а полгода назад и вовсе объявил о завершении карьеры. Незапланированный выход с пенсии случился после отставки Ивана Юрича из «Ромы» — она случилась 10 ноября.

Что творится в «Роме»?

Сезон-2024/25 римляне запомнят надолго — после потрясающей весны все развалилось буквально за несколько месяцев. Даниэле Де Росси, возглавивший команду в январе 2024-го, покинул клуб в середине сентября на фоне неудовлетворительных результатов. При этом многие болельщики посчитали решение об увольнении поспешным, ведь прошлый сезон Де Росси провел хорошо — исправил тяжелое наследие Жозе Моуринью, подняв «Рому» с 9-го места на 6-е в серии А и дойдя до полуфинала Лиги Европы.

Почти сразу выяснилось, что уход тренера, вероятно, связан с клубными интригами — на увольнение якобы повлияла генеральный директор клуба Лина Соулуку. Позднее она также была уволена, однако успела «протащить» на место Де Росси хорвата Ивана Юрича.

У того в клубе вообще не пошло — за 12 матчей он выиграл только четыре раза, зато попутно угодил в несколько скандалов. Например, в перерыве матча с «Фиорентиной» Юрич чуть не подрался с защитником Манчини — швырнул в того бутылку.

Несмотря на промежуточное 12-е место и полный провал по результатам, «Рома» попрощалась с тренером уважительно: «Мы благодарим Ивана Юрича за его усердную работу в течение последних нескольких недель. Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни».

Теперь известно и имя нового тренера — Клаудио Раньери.

Клаудио Раньери. Фото Global Look Press

Ради «Ромы» итальянец вышел с пенсии

О варианте с Раньери La Gazzetta dello Sport упоминала до отставки Юрича — еще 9 ноября. Издание отмечало, что увольнение хорвата неминуемо, а на замену ему готовят либо Роберто Манчини, либо как раз Клаудио Раньери. Победил второй вариант — 13 ноября итальянец все подтвердил. «Предстоит трудная задача? Поэтому меня и позвали. Мы готовы, мы едем!» — цитирует Раньери издание Ansa.

Примечательно, что 73-летний специалист полгода назад завершил тренерскую карьеру. Тогда он спас от вылета «Кальяри» и пообещал, что больше никогда не вернется в клубный футбол. При этом насовсем от профессии не отказался. «Когда возглавил «Кальяри», я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, необязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить «да». За работу в клубах я больше не возьмусь», — приводило слова Раньери издание Football Italia.

«Рома» не похожа на какую-либо сборную, так что Клаудио нарушил собственное обещание. Но его можно понять — для него это не чужой клуб. Мало того что Раньери римлянин и в бытность игроком недолго поиграл за «Рому», он дважды ее возглавлял в качестве тренера.

Интересно, что оба раза «Рома» звала Раньери в аналогичных ситуациях — находясь в жестком игровом кризисе. Результаты Клаудио — 50/50. В первый заход (2009-2011) тренер стабилизировал ситуацию и до последнего тура боролся за чемпионство (уступил «Интеру»). Во второй заход (2019) прорыва не случилось — «Рома» кое-как добралась до шестого места.

В любом случае какой-никакой опыт по спасению «Ромы» у Раньери имеется. А спасать ее точно нужно — сейчас «волки» занимают 12-е место в серии А (13 очков) и 20-е место в Лиге Европы (5 очков). Если не вмешаться, сезон для римлян окончательно станет провальным.