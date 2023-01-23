Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно

Новый виток скандала вокруг «Ювентуса».

20 января суд Федерации футбола Италии в наказание за финансовые махинации принял решение снять с «Ювентуса» 15 очков в серии А. Жесткое наказание, учитывая, что прокурор запрашивал наказание в виде снятия 9 очков. Понятное дело, «Юве» будет подавать апелляцию, ну а пока команда опустились в турнирной таблице с третьего на десятое место.

«Ювентус» наказали за финансовые махинации. Клуб многократно вносил изменения в отчетность: предоставлял фальшивую информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на штат и зарплатах сотрудников (и таким образом увеличил капитал на 700 миллионов евро).

Одним из способов «подправить» отчетности были дополнительные соглашения, которые тайно подписывали с рядом игроков команды во время пандемии коронавируса. Тогда «Ювентус» официально объявил, что футболисты отказались от зарплат за четыре месяца, хотя, как выяснилось позже, на деле не заплатили игрокам всего за один месяц. Пауло Дибала в разговоре со следователями и вовсе заявил, что речь шла только об отсрочке зарплат — клуб обязывался выплатить футболистам все причитающиеся деньги, но позже. Проще говоря, футболисты согласились на временное снижение зарплаты с условием, что им неофициально выплатят эти деньги позже.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Как стало известно Football Italia, 17 игроков тайно получили отсроченные выплаты, а их общая сумма составила от 56,6 до 61,8 миллиона евро. Само собой, все эти документы и переводы не вносились в финансовую отчетность клуба. И вот тут мы подходим к фигуре Криштиану Роналду.

Во время обыска (в марте 2022) в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине был найден документ — то самое дополнительное соглашение об отсроченной выплате. В нем «Ювентус» обязывался выплатить Роналду 19,6 миллиона евро долга до 31 июля 2021 года. Более того, выплата гарантировалась даже в том случае, если Криштиану покинет команду.

Фото документа опубликовала Gazzetta dello Sport — на нем красуется подпись бывшего спортивного директора клуба Фабио Паратичи, одного из главных фигурантов скандала с финансовыми махинациями. Однако подписи самого Криштиану на нем не было.

Говорится в соглашении следующее: «Уважаемый господин Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Мы следим за текущими договоренностями и прилагаем к этому документу соглашение, касающееся дополнительной премии, признанной в вашу пользу, и последующего дополнительного акта «Соглашения о дополнительной премии». В том случае, если условие, установленное для начисления перечисленных премий, не будет выполнено, вы будете иметь право на получение вознаграждения при увольнении».

Фото документа «Ювентуса» в твиттере.

По версии следствия, деньги так и не были зачислены на баланс Роналду. Итальянские судьи направили португальцу запрос, в котором просили отчитаться, знает ли он о наличии такого соглашения. Но сам Криштиану на запрос не ответил, а его адвокаты по уголовным делам Сальваторе Пино и Джон Шехата дали понять, что футболист никогда не видел этих документов и не имеет у себя копии.

Но информация о существовании документа подтвердилась при перехвате телефонного разговора с участием главы юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио. В нем он также утверждает, что «Ювентус» должен Роналду 19,6 миллиона евро в качестве остаточного долга. А еще говорит, что «этого документа не должно было существовать».

По информации Calcio Finanza, Роналду готов подать в суд на «Ювентус» из-за невыплаты ему этих денег. Но выглядит новость немного странно, учитывая, что адвокаты Криштиану открещиваются от того, что футболист знает об этом соглашении. Да и с нынешней зарплатой (португалец зарабатывает в «Аль-Насре» порядка 200 миллионов евро в год) Роналду в теории может отказаться от лишних денег, чтобы не быть фигурантом грандиозного скандала, разгоревшегося вокруг «Юве».