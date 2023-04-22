«Торино» одержал самую статусную победу в сезоне, но без Миранчука. Почему Алексея весь матч продержали на лавке?

Туринцы на выезде переиграли идущий вторым «Лацио».

Для Алексея Миранчука и его «Торино» остаток сезона уже давно превратился в формальность. Наш полузащитник успел себя зарекомендовать в новых условиях, и слухи о желании туринцев летом выкупить его контракт у «Аталанты» ходят уже не первый месяц. Для самого клуба 12-я строчка в таблице гарантирует место в серии А на следующий сезон, но вместе с тем и практически исключает шансы на еврокубки. Главная задача Миранчука в такой ситуации — выдать еще несколько ярких выступлений, чтобы у «Торино» не осталось сомнений в необходимости его покупки.

Шанс на это выпал в 31-м туре, когда команда Ивана Юрича отправилась на выезд в Рим — в гости к «Лацио». Столичная клуб очень уверенно идет по дистанции, занимая вторую строчку. «Наполи» догнать вряд ли получится, а вот «Ювентус», которому недавно вернули снятые ранее 15 очков, вдруг стал серьезнейшим конкурентом — туринский гранд отстает всего на балл. Но у Маурицио Сарри точно не значится в планах пропускать вперед клуб, который бесцеремонно уволил его в 2020-м. Итальянец снова работает в комфортных для себя условиях и снова показывает результат — «Лацио» за 30 туров пропустил всего 20 мячей (лучший результат в лиге) и забил 49 (второй показатель после «Наполи»).

На «Олимпико» Юрич сделал неожиданный шаг, оставив на скамейке Миранчука — под форвардом Санабрией вышли подвижные балканцы Влашич и Радоньич. Алексей всего трижды в этом сезоне выходил на поле по ходу матчей, новостей о повреждениях не было, так что решение хорвата можно объяснить разве что с точки зрения тактики. Вероятно, он понимал, что «Торино» большую часть времени будет проводить без мяча, а резкость контрвыпадов и активная работа атакующей группы без мяча в моменте окажутся важнее, чем техника и игровое мышление Миранчука. Даже несмотря на то, что ассист Алексея в предыдущем туре помог зацепить ничью с «Салернитаной».

Однако в первые 45 минут у «Лацио» ничего не получалось. Да, римляне захватили территориальное преимущество, но их владение большую часть времени было стерильным, а всего два удара по воротам соперника (один из которых — со штрафного) прямо свидетельствует о степени остроты у ворот Вани Милинковича-Савича.

Огрызался «Торино» довольно редко (хотя нанес за тайм на удар больше, чем хозяева), но на 43-й минуте поймал свой шанс. Иван Илич неожиданно пробил с дальней дистанции и застал Проведеля врасплох. Вратарь с российскими корнями проводит очень мощный сезон, но здесь не справился с вполне себе берущимся ударом.

Могло показаться, что на слабую конверсию владения в опасные моменты у римлян повлияло отсутствие в стартовом составе Чиро Иммобиле. Главный бомбардир команды недавно попал в аварию — его машина столкнулась с трамваем, а сам футболист получил незначительные повреждения ребра и позвоночника. К счастью, травмы оказались несерьезными, и уже на 54-й минуте Чиро появился на поле.

Однако конкретики у ворот «Торино» после этого не прибавилось — Иммобиле растворился в тягучем ритме игры. Главной проблемой «Лацио» так и осталось отсутствие достаточного числа ударов из опасных позиций — раскочегарились только в последние минуты. Более того, в одном из моментов Проведель спас столичный клуб от 0:2. Да и вообще игравшие вторым номером гости за матч наработали на большее число по-настоящему опасных моментов.

Чиро Иммобиле (слева). Фото Reuters

«Торино», естественно, такой ход событий более чем устраивал. Показательно, что Юрич провел всего две замены, предпочитая сохранить то, что и так неплохо работало. В теории ушедшего на 69-й минуте с поля Радоньича мог заменить и Миранчук, но Алексей просидел на скамейке запасных вплоть до финального свистка. Вопросов к тренеру тут быть не может — «Торино» одержал победу 1:0, а активность линии нападения при прессинге и сдваивании флангов стала одной из главных причин нейтрализации одной из сильнейших атак Италии.

Для «Торино» эта победа — знаковая. По ходу сезона команда дважды обыгрывала «Милан» (по разу в чемпионате и Кубке), но «россонери» в текущем сезоне в национальных турнирах выступают весьма посредственно, даже с учетом выхода в полуфинал Лиги чемпионов. С других грандов «Торино» скальпы не снимал, потому виктория над нынешним «Лацио» — пожалуй, самое статусное достижение команды. И добыто оно было без помощи Алексея Миранчука.