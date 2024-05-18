Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» оформить пропуск в Лигу чемпионов

Российский легионер внес вклад в победу бергамасков над «Лечче».

Концовка сезона для «Аталанты» — череда решающих матчей. Судьбоносный отрезок стартовал 9 мая с разгрома «Марселя» в полуфинале Лиги Европы. Спустя три дня уже в серии А была повержена «Рома» — прямой конкурент в борьбе за пятое место, которое в этом сезоне открывает дорогу в обновленную Лигу чемпионов. Встреча с «Лечче», которая уместилась в календаре между двумя финалами — Кубка Италии и Лиги Европы — из общего ряда даже при скромной афише не выбивалась. Все же лучше заранее снять вопросы с лигочемпионской путевкой заранее, не откладывая развязку на последний тур или даже на перенесенную на 2 июня игру с «Фиорентиной».

И все же чувствовалось, что запасные варианты бергамаски в уме держат, а прежнего давления нет. Все это было помножено на раскованность «Лечче». Желто-красные избавили себя от борьбы за выживание, поэтому обе команды в первом тайме с одинаковой легкостью как создавали угрозы чужим воротам, так и допускали их со стороны соперника. Хотя поначалу казалось, что «Аталанта» намерена смять соперника уже по ходу стартового отрезка.

Один Миранчук, получивший место в стартовом составе благодаря устроенной Джан Пьеро Гасперини ротации и дисквалификации Копмайнерса, к середине первого тайма нанес три удара. Самым опасным получился первый. Во втором случае Алексей скорее размял голкипера, а третья попытка завершилась промахом. Кроме того российский легионер демонстрировал хорошее движение и принял участие в большинстве перспективных комбинаций. Самым же опасным оказался выпад проигравшего дуэль вратарю Пашалича.

Алексей Миранчук и Шарль де Кетеларе празднуют гол. Фото Reuters

Но вскоре выяснилось, что «Лечче» с ролью статиста в субботнем матче не согласен. Пикколи дважды с интервалом в минуты серьезно напряг Муссо, а Доргу даже забил. Правда, из офсайда. Все это очень не понравилось Гасперини, что привело к двойной замене в перерыве. Задумка тренера с переводом в опорную зону Скальвини при стартовых настройках теряла в эффективности, а в чуть более привычных сочетаниях — с Эдерсоном и Де Кетеларе — «Аталанта» решила судьбу игры за пять минут.

На этом отрезке Скамакка, которого так не хватало в кубковом финале с «Ювентусом», успел все. Сначала с фланга отправил мяч на ход Де Кетеларе, и бельгиец изящно перебросил вратаря. Потом — наказал Фальконе за ошибку на выходе. Ассистировал же снайперу выполнявший подачу с углового Миранчук.

Это шестой в чемпионате и двенадцатый с учетом всех турниров ассистентский балл российского полузащитника в нынешнем сезоне, что вдвое больше показателей годичной давности в составе «Торино». А тринадцатого голевого паса Миранчука (и снова после корнера) лишил пославший мяч мимо цели Хин. Впрочем, у россиянина могли найти претензии и к самому себе — за несильный удар в руки вратарю из более чем перспективной позиции.

Только на результате это никак не сказалось. «Аталанта» при активном участии проводящего свой лучший сезон в Италии Миранчука гарантировала себе Лигу чемпионов. Впереди — главный матч года против прошедшего чемпиона Германии без единого поражения «Байера».