Как Яшин покорял Италию: взял пенальти от Маццолы, породил легенду во Флоренции, ушел из футбола на «Сан-Сиро»

Георгий Кудинов — о культовом голкипере, которого обожали в Европе.

Старина «Сан-Сиро», которому через два года стукнет 100 лет, хранит в своей памяти столько воспоминаний про звезд и настоящих легенд, что их хватило бы на целую энциклопедию. Почетное место в ней занял бы и наш великий Лев Яшин, которому в уходящем месяце исполнилось бы 95 лет. Мне показалось символичным, что свой первый и последний матчи в Италии Лев Иванович провел именно на «Сан-Сиро» — домашней арене обоих миланских клубов. Вот и захотелось сегодня поделиться с вами кое-какими подробностями, связанными с этим стадионом и миланскими клубами.

Лев Иванович всего на три года младше «Сан-Сиро». Арену открыли 19 сентября 1926 года встречей «Милана» с «Интером». Яшин родился в Москве 22 октября 1929 года. Свой первый итальянский матч провел 4 сентября 1955 года в Милане, последний — там же 31 августа 1971 года. Эти 16 лет вместили в себя золото Олимпиады-1956 в Мельбурне, победу на Евро-1960, «Золотой мяч» — 1963, бронзу чемпионата мира-1966 и многое другое.

В 1955 году 25-летний Яшин приехал в Милан в качестве только набирающего в Европе славу голкипера: за «Динамо» он проводил третий сезон в роли первого номера.

В 1971-м без пяти минут 42-летний Лев Иванович покидал Милан в роли живой легенды мирового футбола на фоне своего последнего матча в карьере.

Победа над «Миланом» и отбитый пенальти во Флоренции

В июле 1955 года «Милан» стал первым итальянским клубом, посетившим СССР. В стартовом московском матче он победил «Динамо» (4:2), а во втором проиграл «Спартаку» (0:3) — тоже в Петровском парке. В сентябре 1955-го уже «Динамо» стало первой советской командой, отправившейся в Италию. 4 сентября москвичи разнесли действующего чемпиона страны — «Милан» — со счетом 4:1, а 8-го проиграли во Флоренции будущему обладателю скудетто — «Фиорентине» (0:1).

В тот год чемпионат Италии стартовал в конце сентября, так что «Милан» еще проходил предсезонную подготовку, тогда как «Динамо» приехало в тонусе (приближался к концу чемпионат СССР, который принесет бело-голубым в конце октября 1955-го золотые медали). Свой первый на полях Италии гол Яшин пропустил после подачи углового и удара головой в исполнении олимпийского чемпиона-1948 шведа Гуннара Нордаля — легенды миланского клуба, лучшего бомбардира в его истории. Главным же героем сентябрьской встречи стал, разумеется, Алекпер Мамедов, забивший все четыре гола в ворота Лоренцо Буффона, троюродного дяди чемпиона мира-2006 Джанлуиджи. Ну а Яшин впервые явил себя итальянской публике, которая затем признала в нем легенду.

Тот сентябрьский матч 1955-го вызвал большой интерес и широко освещался в итальянских СМИ, собрав на трибунах «Сан-Сиро» не менее 90 тысяч зрителей: 4 сентября обновленный стадион грандиозно отметил открытие второго яруса. Судя по архивным фотографиям и киносъемкам, свободных мест не было совсем: многие сидели на ступеньках и смотрели игру стоя. Особых хлопот Яшину «Милан» тогда, кроме эпизода с Нордалем, не доставил, но высокий и уверенный в себе голкипер в кепке, с длиннющими руками и размашистыми шагами, уверенно начал превращаться в звезду и на Апеннинах. Особенно этому помог второй матч «Динамо» в том турне — против «Фиорентины». Пусть москвичи и проиграли его со счетом 0:1, зато в концовке встречи Яшин отразил удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Мигеля Монтуори. Оттуда и пошла итальянская слава Яшина как большого специалиста по пенальти: местная легенда гласит, что Лев Иванович якобы отбил их более 100 (!) за всю карьеру. Для понимания: «Фиорентина» второй половины 50-х годов была одной из сильнейших команд Италии, а в 1957-м и вовсе играла в финале Кубка чемпионов, уступив великому «Реалу».

Сандро Маццола. Фото Global Look Press

Как звезда «Интера» помогла получить «Золотой мяч»

Если с «Миланом» Лев Иванович на «Сан-Сиро» сыграл, то вот с «Интером» не довелось. Зато 21 июня 1960 года сборная СССР, которая вскоре стала чемпионом Европы, провела в Москве контрольную встречу против нерадзурри, завершившуюся вничью 2:2. В том матче против Яшина играл защитник Аристиде Гуарнери, который окажется в составе сборной Италии в памятном римском матче 1963 года, а затем, 1 ноября 1966-го, забьет в ворота Льва Ивановича единственный гол в товарищеской игре. Тот осенний матч — на фоне «бронзы» СССР и провала Италии на ЧМ-1966 — прошел как раз на «Сан-Сиро». А состав обновленной «Скуадры адзурры» чуть ли не полностью состоял из игроков звездного «Интера» Элленио Эрреры. Так что с определенной оговоркой все же можно сказать, что Лев Иванович сыграл против «интеристов» в Милане.

В 1963-м, как мы помним, Лев Яшин стал обладателем «Золотого мяча». А одним из тех, кто помог ему получить этот приз, стал легендарный Сандро Маццола. Один из лучших игроков «Интера» за всю его историю не забил в Риме знаменитый пенальти: этот эпизод был растиражирован на всю Европу. Единственный гол в той встрече Яшин пропустил, кстати, от другой легенды «Сан-Сиро» — звезды «Милана» Джанни Риверы. Напомню, что в 1963 году Ривера уступил в борьбе за престижный приз только нашему Льву Ивановичу, а свой «Золотой мяч» Джанни получит уже в 1969-м.

Любопытно, что в том же памятном для Яшина 1963 году голкипер вообще часто встречался именно с итальянцами. 10 мая сборная СССР уступила в Москве обладателю Кубка Кубков-1961 «Фиорентине» со счетом 1:3, а поздним летом или ранней осенью московское «Динамо» совершило небольшое турне по Италии, где обыграло сначала «Фиорентину», а затем «Аталанту». Причем по итогам визита «Фиорентины» в СССР (также в 1963-м), где команда сыграла в Москве против нашей сборной, а в Ленинграде — против «Зенита», родилась одна из красивых итальянских легенд, связанных с Яшиным. Футболист Паскуале Кавиккья, который провел за «фиалок» всего один сезон в карьере (1962/63), до конца своих дней затем красочно рассказывал всем, что он якобы забил в Москве самому Яшину. Между тем, если верить советским и флорентийским архивам, Кавиккья даже не принимал участия в том московском матче, а вышел на замену... в Ленинграде против «Зенита». Но магия имени Яшина в Италии настолько велика, что, когда десять лет назад Кавиккья ушел из жизни, ведущая итальянская газета Corriere della Sera все равно вынесла в заголовок своего панегирика следующую фразу: «Форвард, который забил гол Льву Яшину».

Бутсы в музее «Палермо» и мячи имени Яшина

Перед тем как перейти к последнему в карьере матчу Льва Ивановича, который состоялся 31 августа 1971 года в Милане, добавлю еще парочку штрихов, подтверждающих устойчивую популярность вратаря на Апеннинах. В 1969 году «Динамо» провело в Палермо товарищеский матч, в котором победило одноименную команду (2:1). Гол в ворота динамовцев забил форвард Гаэтано Тройя, ушедший из жизни совсем недавно — в 2023 году. А его бутсы, в которых и отличился нападающий, считаются ценным экспонатом в музее «Палермо», открытом в 2020 году.

Ну а второй штрих подарил мне... сам Лев Иванович. В архивных поисках о его приключениях разных лет в Италии я обнаружил интервью одному местному журналисту. Разговор датирован 1982 годом: он было приурочен к старту чемпионата мира в Испании. Яшин уже тогда называл лучшим игроком мира той эпохи Диего Марадону. А еще предполагал, что Италия может сыграть в финале ЧМ-1982, желая ей встретиться там со сборной СССР. Как мы помним, Италия в итоге победила на испанском мундиале, но сейчас не об этом.

В интервью с Яшиным журналист спрашивает Льва Ивановича, знает ли он, что в Италии продаются мячи, названные в его честь. «Да, знаю. Иногда в жизни случаются странные вещи. Я как-то был в Италии и увидел ребят, которые гоняют мяч на улице. Случайно этот мяч оказался у меня в руках. На нем была выбита моя фамилия. Я очень удивился, что такие мячи продаются без моего согласия: могли бы хоть предупредить! У меня возникла мысль выразить какой-то протест, но потом я передумал», — признался вратарь.

Признаться, сам я до этого никогда не слышал от своих многочисленных итальянских знакомых про такой мяч из ПВХ или резины, которым в Италии играли на улицах. Но он действительно существовал в 1970-1980-е годы! Мне удалось отыскать фотографию, где на белом фоне крупными буквами написано YASHiN, а ниже значительно меньшим шрифтом — Dynamo Moscow.

Фото архив «СЭ»

«Золотой мяч» — 1961 и Чезаре Мальдини

Ну а теперь — о прощальном миланском матче Льва Ивановича. С учетом популярности Яшина в Италии, для которой он стал легендой в 1960-е, игра на «Сан-Сиро» смотрится даже органично. Она состоялась поздним вечером во вторник, 31 августа 1971 года. По данным ведущей итальянской газеты Corriere della Sera, номер которой я отыскал в архивах у местных друзей, ту встречу посетили около 30 тысяч зрителей. Это примерно в три раза меньше, чем было на матче 1955 года «Милан» — «Динамо», но все равно солидно, если учесть, что на поле «Сан-Сиро» вышли в последний день лета 1971-го по большей части игроки, уже завершившие карьеры.

Сборная Италии почти на сто процентов была составлена из тех игроков, кто в разное время успел поиграть за национальную сборную. В стартовом составе вышли, в частности, знаменитый экс-голкипер «Фиорентины» и «Интера» Джулиано Сарти, который играл против Яшина во Флоренции в 1955-м, когда они успели пообщаться еще и в неформальной обстановке. В обороне сверкал Чезаре Мальдини, отец еще более легендарного Паоло и дед нынешнего игрока «Монцы» Даниеля. Один из голов забил в ворота Яшина бывший игрок «Болоньи», легенда этого клуба Эцио Паскутти: именно его удалили с поля в первом матче 1/8 финала Кубка Европы-1964 СССР — Италия (2:0).

За Италию в Милане играли и два натурализованных аргентинца — обладатель «Золотого мяча» — 1961 Омар Сивори и Антонио Анджелилло. Оба — легенды итальянского футбола. Популярность Сивори, с которым мне довелось познакомиться в Турине незадолго до его смерти и про которого написаны даже книги, выходила в 60-е годы за рамки футбола: недаром в год прощального матча Яшина он даже сыграл самого себя в эпизодической роли в комедии с великим Альберто Сорди. Что касается Анджелилло, то в сезоне-1958/59 именно он забил в чемпионате Италии за «Интер» 33 гола — это лучший результат за всю историю серии А с участием 18 клубов. Короче говоря, местным любителям футбола 1950-1960-х было на кого посмотреть в тот летний вечер 1971-го.

Альфредо Ди Стефано, Денис Лоу, Лев Яшин в 1963 году. Фото архив «СЭ»

Без Пушкаша и Копа, но с Гарринчей, Тостао и Хенто

В сборной мира тоже было кого отметить, да она и по определению вызывала повышенный интерес: в 1971 году в Италии ведь действовал запрет на покупку легионеров, введенный после провала на ЧМ-1966. Ветеранскую сборную мира возглавил в роли играющего тренера знаменитый австриец Эрнст Оцвирк, который стал бронзовым призером чемпионата мира 1954 года, а в 60-70-е работал тренером в Австрии, Италии и Германии. Да, заявленных организаторами матча венгров Пушкаша и Альберта, англичанина Лоу, бразильцев Вава и Нилтона Сантоса, немца Зеелера, француза Копа на поле в итоге не оказалось. Зато оба гола в ворота сборной Италии забил звездный чемпион мира-1970 Тостао. Этому бразильцу было тогда всего 24, и он стал самым молодым участником встречи. В перерыве его попросили заменить, видимо, для того, чтобы бразилец не забил еще два или три мяча в ворота ветеранов Италии, которые в итоге победили (4:2). Любопытно, что в одном из архивных материалов я прочитал, что Тостао якобы не знал, что летит играть с итальянскими ветеранами: думал, мол, что опять выйдет против настоящей «Скуадры адзурры», как и годом ранее в финальном матче первенства мира в Мексике. Так это было или нет, сегодня уже значения не имеет, зато одной легендой вокруг имени Яшина больше! Ну а сам Тостао, кстати, завершит свою карьеру через два года, всего в 26 лет из-за серьезных проблем со зрением.

В той миланской команде Яшина оказался знаменитый испанец из мадридского «Реала» Франсиско Хенто — рекордсмен в истории по числу побед в Кубке чемпионов: их у него шесть. Францию вместо Раймона Копа представлял Антуан Бонифаси, имя которого носит один из стадионов этой страны. Нельзя не отметить, что на поле находился двукратный чемпион мира бразилец Гарринча, который с 1970 по 1972 год жил со своей возлюбленной на окраине Рима и поигрывал там за гонорар в 100 тысяч лир за любительский клуб под названием Sacrofano. Впрочем, в матче имени Яшина присутствие этого великого бразильца, которого медленно, но верно убивали алкоголь и разгульный стиль жизни, было скорее номинальным, если судить по отчетам итальянских газет. В целом же крепких игроков из 1960-х в той ветеранской сборной мира хватало, но не настолько, чтобы после замены молодого Тостао победить сборную Италии.

Архивные материалы говорят о том, что почти 42-летний Лев Яшин несколько раз выручил свою команду, а восторженный стадион отказался от того, чтобы наш Лев Иванович планово уступил место на поле своему коллеге. Яшина должен был заменить участник ЧМ-1962, экс-голкипер «Ювентуса», «Палермо»» и «Кальяри» Карло Маттрел, которого на Апеннинах по молодости нередко называли Элвисом Пресли за внешнее сходство с американской звездой. Запланированная замена так и не состоялась, а Лев Иванович доиграл до конца матч в Милане, который и стал последним в его славной биографии. Яшин покинул «Сан-Сиро» и мировой футбол с высоко поднятой головой и навсегда остался для всех легендой.