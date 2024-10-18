Над Лаутаро смеялись в Катаре, а сейчас Месси прочит ему «Золотой мяч». Справедливо?

Из неудачника в герои.

По словам Лионеля Месси, Лаутаро Мартинес больше всех заслуживает «Золотой мяч». Он вряд ли когда-нибудь его получит — не на слуху. Но Лаутаро действительно уникален. И дело не в игровых качествах.

Больше, чем просто форвард

Фанаты аргентинского «Расинга» до сих пор приходят на матчи любимой команды с портретами Лаутаро. Для клуба он немного больше, чем просто игрок. Сумасшедший дебют, масса голов, хет-трик в ворота «Крузейро» в Кубке Либертадорес... Но главное даже не это. «Интер» пришел за Мартинесом еще летом 2017-го, и Диего Милито, руливший тогда клубом, был готов продать футболиста. Лаутаро отказался сам.

«Через год вы на мне заработаете вдове больше, вот тогда и продавайте», — таков был аргумент.

В итоге «Расинг» выручил почти 30 миллионов евро, деньги пошли на ремонт клубной базы и развитие сети скаутов — детища Милито.

Интересно, что примерно за 15 лет до этого похожая история произошла в стане злейшего врага и соседа «Расинга» — «Индепендьенте». Только тогда пришел не «Интер», а «Атлетико», и не за Мартинесом, а за Агуэро. Кун теми же словами убедил боссов повременить с продажей и спустя год принес клубу деньги на строительство нового стадиона.

Лаутаро Мартинес. Фото Reuters

Сейчас у Лаутаро почти 300 матчей за «Интер». Раньше таких игроков называли сенаторами. Он пользуется безоговорочным уважением фанатов. В том числе и потому, что успел отказаться от пары предложений из Англии и Саудовской Аравии. Нет, не факт, что он останется в «Интере» навсегда и станет новым Дзанетти. Однако аргентинец не готов променять клуб исключительно на деньги и жирный контракт. А тифози это чувствуют. И если Лаутаро для них пока меньше, чем Дзанетти, то уже точно больше, чем Икарди.

Это еще не все... Лаутаро выгодно отличается от ведущих аргентинских нападающих прошлого поколения. Нападающих именно центральных. У него нет доставшей всех любовной истории, как у Икарди. В отличие от Тевеса, Лаутаро обладает спокойным характером — не буйный, умеет улаживать споры через компромисс. Он не впадает в депрессию, как Игуаин, и точно не перейдет в «Ювентус». Он не закапывает талант в песок, как Лавесси. В общем, он как Агуэро. Только за сборную чаще забивает в важных матчах.

Выиграл для Аргентины Кубок Америки чуть ли не в одиночку

Хотя раньше национальная команда для Мартинеса ассоциировалась с провалом. И пришелся он на чемпионат мира. Лаутаро слабо сыграл с Саудовской Аравией и лишился места в составе, ведь за спиной был голодный до побед и рвавшийся в бой Хулиан Альварес. И, наверное, можно сказать, что Хулиан как игрок круче Лаутаро. Может быть, не так силен именно как нападающий, но более универсален. Альварес научился играть и в оттяжке, и на фланге, и даже в полузащите. В «Сити» он мог заменить разом и Холанна, и Де Брейне. Лаутаро так не умеет...

В итоге чемпионат мира стал триумфом сборной Аргентины, но личной неудачей Лаутаро. Он превратился в запасного и зачах. К тому же поймал очень много хейта. Помните же то видео его промаха с комментарием фаната про попадание по мячу?

Другой бы, возможно, обиделся на тренеров (не дали второго шанса) или вообще отказался играть за сборную. А Лаутаро принялся работать над собой и стал лучше. На Кубке Америки в 2024-м он рвал и метал. Причем делал это на фоне немного уставшей сборной, которая играла вальяжно и едва не облажалась (могла вылететь в четвертьфинале). Все играли на классе, только Лаутаро рвался в бой. Как будто ему больше всех надо, как будто все остальные — чемпионы мира и только он — нет.

Лаутаро Мартинес. Фото AFP

Победа Аргентины на Копе-2024, где были команды гораздо ярче, — это заслуга Лаутаро процентов на 70. Кстати, на Копах он забил уже 10 мячей. Рекорд — 17, и, похоже, Лаутаро он вполне по зубам.

Всего за сборную Мартинес забил 30 голов. На 82 гола меньше, чем у Месси, но всего на два — чем у Марадоны. До Диего рукой подать. И это при том, что Лаутаро провел 69 матчей против 80 у Диего. Это не про сравнение величий. Нет, Мартинесу никогда не стать Марадоной. Он про другое. Это скорее новый Батистута.

Лаутаро уникален не игровыми качествами, а человеческими. Это пример спокойного, рассудительного, трудолюбивого нападающего. Того, кто не стал почивать на лаврах, не загулял, когда пришла слава, не сдался, когда прилетела критика. В век хайпа и публичных скандалов он остается сдержанным и непубличным.

Про игровые качества мы можем судить по игре, человеческие нам неизвестны. Но известны тем, кто знаком с ним лично. Игроки сборной Аргентины отзываются о Лаутаро с восторгом. Даже Месси. А это дорогого стоит.