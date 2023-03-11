Недавно проигрывал «Спартаку», а сейчас построил самую яркую команду Европы. Спаллетти — главный герой сезона в Италии

Помогли перезагрузка в деревне и разговоры с уткой.

Не такое уж и далекое прошлое, хотя сейчас и кажется, что это было давным-давно, в какой-то другой жизни. 25 ноября 2021 года, Москва, Тушино, «Открытие Банк Арена», на которой «Спартак» только что обыграл «Наполи» — 2:1. Это уже вторая победа красно-белых над итальянцами: в сентябре в Неаполе было 3:2. Главный тренер хозяев Руй Витория после финального свистка протягивает руку своему коллеге Лучано Спаллетти, но тот демонстративно проходит мимо. Португалец делает удивленное лицо, и эта его мимика мгновенно становится мемом, разлетаясь на тысячи картинок и гифок.

Спаллетти российская футбольная общественность осудила, считая, что итальянец проявил неуважение к Рую, да и в целом повел себя некрасиво.

«То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, — это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь — это одно, отвернулся и ушел. А здесь тренер идет к тебе с протянутой рукой. Идет нормально, не бежит, не прыгает, как делал Тедеско. Человек нормально идет, просто пожать руку. Почему не пожать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной с ним профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать», — сказал в эфире федерального телеканала легенда «Спартака» Андрей Тихонов.

Тогда же, помимо истории с рукопожатием, была еще и фраза Спаллетти, что «в России есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в Европе, а есть «Спартак». Обычный треш-ток, ничего из ряда вон выходящего, на личности итальянец тут не переходил. Скажи он что-то подобное про другую европейскую команду или случись подобная история внутри России — ничего особенного.

Но тут наложилось одно на другое, да еще и на российский бэкграунд Спаллетти времен «Зенита» — гнилые яблоки, шапки-невидимки, петарда в чемпионском Кубке и вот это вот все. Как результат, итальянец в массовом сознании предстает неприятным конфликтным типом. Вроде и тренер, кажется, нормальный, а с гнильцой.

Более продвинутая публика, следящая за итальянским футболом, добавит сюда историю с завершением карьеры Франческо Тотти, которую легенда «Ромы» красочно описал в своей автобиографии. По его словам, во время своего второго прихода в римский клуб Спаллетти всячески выдавливал его из команды, двурушничал и все в таком духе.

А еще были два полные скандалов сезона в «Интере». Там тренер ругался с Мауро Икарди и его женой Вандой Нара, выгонял из команды Эвера Банегу, а с тренировки — Жоау Мариу, а также пытался обуздать дикого Раджу Наингголана. И все это на фоне хаоса в руководстве и недовольства фанатов.

Все эти истории делают тот образ, о котором говорилось выше, еще более законченным. Добавляют красок и деталей. Какая-то одна команда с ее сложной внутренней кухней еще может быть частным случаем, но тут выстраивается целая система. И уже не отвертеться.

И если смотреть с этого ракурса, то феноменальное выступление «Наполи» в нынешнем сезоне кажется чем-то удивительным. Команда мчит к первому с 1990 года скудетто, попутно обновляя клубные и общеитальянские рекорды, сверкает в Европе, готовясь шагнуть в первый в истории четвертьфинал Кубка/Лиги чемпионов, попутно выдавая шоу вроде 4:1 с «Ливерпулем», 6:1 с «Аяксом» или 5:1 с «Ювентусом». «Я хочу покупать билеты на их матчи», — кричал после игры в Амстердаме экспрессивный итальянский комментатор Фабио Каресса, работающий на Sky.

И все это под руководством склочного лысого шарлатана? Который к тому же никогда ничего серьезного не выигрывал, если не считать двух Кубков Италии с «Ромой» во второй половине 2000-х (два чемпионства с «Зенитом не в счет — на Апеннинах вообще никому не интересно все, что за пределами топ-5 европейских лиг, и на титулы в России, равно как и провалы, смотрят так же, как на достижения где-нибудь в Турции, Китае или ОАЭ, вообще не воспринимая всерьез). Вечная подружка невесты, но никогда — невеста, как иногда говорят в Италии.

Это и вправду выглядит невероятным, но только если смотреть на ситуацию сквозь все те ярлыки, которыми облепили Спаллетти. Если же отодрать их все, то нужно просто констатировать: 64-летний специалист — один из лучших тренеров своего поколения, который всегда ставил командам, в которых работал, яркий и стильный атакующий футбол.

Место во всех учебниках по истории кальчо Спаллетти обеспечил себе еще 15 лет назад, когда совершил последнюю на сегодня тактическую революцию на Апеннинах, придумав в «Роме» ставший легендарным так называемый римский легион. Схема 4-6-0, Тотти в роли «ложной девятки» (задолго до Сеска Фабрегаса в сборной Испании Висенте дель Боске и экспериментов Пепа Гвардиолы), полноватый чилиец Давид Писарро в качестве реджисты, лучший футбол в карьере чемпиона мира-2006 Симоне Перротты.

Так что грядущее скудетто с «Наполи» в этом смысле придаст Спаллетти официальный статус, не более того. И, кстати, те два Кубка Италии (2007 и 2008) — последние титулы «Ромы» до победы в Лиге конференций-2022 (и все еще последние внутри Италии).

Это затмевается флером скандалов, но, вообще-то, Спаллетти везде хорошо делал свою работу.

Он вытащил в Лигу чемпионов скромный «Удинезе».

«Зенит» — 2010-2012 — лучшая и самая яркая команда России в XXI веке, игравшая в сильнейший футбол. Хорошо, это оценочное суждение. То, что она входит в топ-3, — почти бесспорно. Если нужны факты, то вот, например: Спаллетти дважды выводил «Зенит» из группы в Лиге чемпионов. Сергей Семак об этом может пока только мечтать.

Именно в том «Зените» Роман Широков показывал лучший футбол в карьере, став на каком-то этапе лучшим игроком России. Александр Кержаков в сезоне-2011/12 показал свой лучший результат — 23 гола в чемпионате. Да, сезон был длинный, из 44 туров, но форвард эти 23 мяча набил в 32 матчах. Ближайший показатель — 19 голов в 29 встречах в чемпионате-2004.

Интересно, что сейчас Кержаков отзывается о Спаллетти с уважением, подчеркивая тренерский уровень итальянца.

«Принципы тренировочного процесса, разборов матчей. Наверное, особняком стоит Лучано Спаллетти. Вероятно, из-за того, что я был уже в зрелом возрасте, плюс с ним мы работали достаточно продолжительное время. У него ко всему был фундаментальный подход. Забрал у него из подготовительного периода микроциклы. Применял их в «Томи», буду применять сейчас. Интервальный бег.

Вспоминаю первые сборы при Спаллетти — представлял, насколько классно чувствуют себя тренеры, которые стоят и просто за этим наблюдают. Я мечтал, что и у меня будет такая возможность. Сейчас я наблюдаю, как ребята делают эту лошадиную работу. Она очень полезна, я это ощущал на себе", — говорил Кержаков в интервью Sports.ru.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Даже Игорь Денисов отдает должное Спаллетти, отмечая, например, то, в какой физической форме пребывал итальянец в Санкт-Петербурге.

«Спаллетти пришел, дал нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одного матча не выиграли. Он сел на тренажер и при всей команде позвал меня: «На, ты один из сильных». Я выжать не мог, а он сел и десятку дал. И это тренер», — говорил он в интервью Нобелю Арустамяну.

В свой второй заход в «Рому» Спаллетти установил рекорд клуба по набранным очкам — 87 в сезоне-2016/17. Для того чтобы опередить «Ювентус» и взять скудетто, этого не хватило, пусть римляне и лидировали какое-то время. Можно сказать, что это классика для Спаллетти — хорошо начать, а потом все растерять. Но 87 очков — это отличный результат. С тех пор как с сезона-2004/05 серию А расширили до 20 команд, в восьми случаях (то есть почти в половине) этого хватило бы для скудетто, еще один раз чемпион набрал столько же.

В этот отрезок он прокачал Мо Салаха перед тем, как летом 2017-го тот ушел в «Ливерпуль». Египтянин тепло отзывался о Спаллетти, подчеркивая его вклад в свой взлет: «Лучано — потрясающий. Он очень мне помог. После тренировок мы оставались вдвоем, я спрашивал его, в чем могу прибавить, как этого добиться. Он никогда не отказывал. Благодаря ему я стал намного сильнее».

Тогда же Спаллетти сделал из Эдина Джеко лучшего бомбардира серии А. В сезоне-2016/17 босниец забил 29 голов, и только один из них с 11-метрового. И уже сейчас он рассказывает, что до сих пор использует упражнения и приемы, которые показал ему Спаллетти.

Что касается истории с Тотти, то надо признать, что к тому моменту Император превратился в 40-летнего токсичного ветерана, который больше мешал развитию команды. Вовремя закончить — тоже искусство, и при всех своих талантах и несомненном величии Тотти им не обладал. Спаллетти здесь, цитируя Олега Романцева, просто «резал мясо».

Даже работу в «Интере» не назовешь провальной. Два раза подряд нерадзурри финишировали в топ-4. Казалось бы, не бог весть что, но для понимания ситуации: за семь сезонов после ухода Жозе Моуринью и появлением Спаллетти (2010-2017) «Интер» только дважды попадал в топ-4.

Когда в первый сезон он выполнил задачу (вернул команду в Лигу чемпионов), с ним переподписали контракт — до лета 2021-го. Но через год убрали: в «Интер» пришел новый гендиректор Беппе Маротта, который решил привести хорошо ему знакомого по «Ювентусу» Антонио Конте. Спаллетти был очень зол и выбил из «Интера» все до последнего цента, включая бонус за скудетто-2021.

«Спаллетти — отличный тренер и замечательный педагог. Я отношусь к нему с большим уважением. Я тоже тренер, но так сложилось по воле случая, я должен был заниматься чем-то другим. Лучано же очень, очень хорош, он лучший, когда дело касается обучения футболу», — отзывался о коллеге Макс Аллегри, особо подчеркивая его талант наставника.

В «Наполи» Спаллетти подтверждает эти слова, сделав практически совершенного форварда из Виктора Осимена (о Хвиче давайте поговорим после его второго сезона, хотя и тут прогресс очевиден). Талант нигерийца был несомненен и летом 2020-го, когда босс «Наполи» Аурелио де Лаурентис отдал за него «Лиллю» 70 миллионов евро, и это в сложные ковидные времена, но именно при Спаллетти он стал настоящей голевой машиной.

«Мне очень повезло иметь такого тренера, как Лучано. Он остается после окончания тренировок, и мы еще много работаем вдвоем», — говорил Осимен.

Но как же быть с токсичностью и склочностью? Будем объективны, весь этот образ не возник на пустом месте — поводов достаточно.

В Неаполе эта темная сторона Спаллетти вообще никак не проявилась за уже более чем полтора года работы. Пожалуй, самое громкое, что было, — это фраза из лета 2021-го — что он прикует себе к штанге ворот на «Сан-Паоло», если клуб продаст Калиду Кулибали. Это же он говорил и в июне 2022-го:

«Кулибали, на мой взгляд, не продается, как и в прошлом сезоне, когда я пригрозил приковать себя цепью к воротам, если он будет продан. Я делаю это снова! Это игрок, который всегда готов протянуть руку помощи, знает, где вмешаться и как повысить уровень, он делает то, что нужно. Мы хотим провести еще один важный сезон, поэтому его нельзя продавать».

Через несколько дней Кулибали все же перешел в «Челси». Спаллетти это пережил, никуда себя не приковывал и вообще был тих. Вместо сенегальца «Наполи» взял скалоподобного корейца Ким Мин Дже, и сейчас это кажется удачным разменом (хотя никто не знает, как бы Кулибали смотрелся в этом «Наполи», а не в кризисном «Челси»).

Фото AFP

Так же спокойно тренер воспринял и расставание с Лоренцо Инсинье, и продажу Фабиана Руиса в «ПСЖ».

Зато он постоянно подчеркивает две вещи в своих публичных выступлениях:

1. Особенность Неаполя, его культуры, его фанатов, величие Диего Марадоны и так далее в том же духе.

«Я тренировал в Риме — городе пап, Санкт-Петербурге — городе императоров, и в Милане — столице моды. Сейчас я горд тренировать команду Марадоны. Неаполь — город, где футбол и чудеса практически одно и то же», — говорил Спаллетти вскоре после назначения.

«Марадона был бы горд за нас», — это уже слова после разгрома «Аякса» в Лиге чемпионов (6:1).

«Замечательно, когда вы видите счастливых людей в Неаполе, а фанатская трибуна аплодирует тебе. Но ты должен быть достоин этого», — после январского разгрома «Ювентуса» (5:1);

2. Вклад и особую роль игроков в успехах «Наполи».

«Выход в плей-офф — заслуга ребят, мне повезло тренировать такую команду. Они являются предметом гордости болельщиков, которые заслужили продолжение», — сказал Спаллетти после того, как «Наполи» обеспечил себе проход в плей-офф Лиги чемпионов.

Он привил команде то, что сам называет правильной культурой поведения. И первый подает здесь пример. За несколько дней до первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» неаполитанцам предстоял выездной матч серии А с «Сассуоло». Не самая статусная встреча, впереди — важнейшая игра в Европе, отрыв от преследователей в таблице колоссальный. Но Спаллетти выставил абсолютно основной состав — никакой ротации, никакого стремления поберечь лидеров. «Наполи» выиграл — 2:0, а потом победил с тем же счетом и «Айнтрахт».

Сам тренер любит вспоминать в этой связи Салаха времен работы с ним в «Роме», когда египтянин в каком-то почти ничего не значившим моменте отрабатывает назад, совершая ускорение метров на 60.

«На мой взгляд, это потрясающе, это невероятно красиво», — комментировал этот эпизод Спаллетти.

«Наш менталитет должен заключаться в том, чтобы продолжать играть в любой момент матча. Это то, что мы делаем», — это уже его слова после разгрома «Ювентуса», когда «Наполи» не останавливался, а продолжал добивать соперника.

«Наполи» играет в антиитальянский футбол. Они всегда играют очень интенсивно. Без мяча они действуют агрессивно, прессингуют очень высоко с очень активным контрпрессингом. Они очень отличаются от других итальянских команд", — так описывал игру неаполитанцев главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласснер.

Чтобы так играть, нужна та самая правильная культура поведения, или, другими словами, рабочая этика. Показательный пример — Хвича Кварацхелия, согласно данным сайта fbref, на втором месте в серии А по числу отборов в финальной трети поля.

Есть ощущение, что на Спаллетти чрезвычайно благотворно повлиял двухлетний перерыв в работе, взятый им после ухода из «Интера». Все это время он провел в своей усадьбе «Ла Римесса» в родной Тоскане. Поместье площадью 50 гектаров находится в знаменитой винодельческой области Кьянти. Кругом — виноградники и оливковые рощи. Усадьбу семейство Спаллетти купило давно, но до 2019 года ею заведовал старший брат Лучано — Марчелло, пока скоропостижно не скончался.

«Конечно, это никакой не бизнес — это просто моя страсть, то, чем мне нравится заниматься. Я все делаю там своими руками, абсолютно все — строю, копаю, выращиваю. Это тренер я так себе, а все остальное умею по-настоящему хорошо», — рассказывал Спаллетти.

Два года он занимался виноделием, много времени посвящал ОФП и поддержанию себя в форме, а также вел беседы со своей домашней уткой Белоснежкой. И, кажется, это помогло по-настоящему перезагрузиться.

«Вы не знаете, чего вы не увидели». Это знаменитое граффити появилось на ограде главного кладбища Неаполя в 1987-м, сразу после первого в истории скудетто. Через пару месяцев тиффози «Наполи» снова должны будут исполнить что-то подобное. Одно из центральных мест в творчестве должно быть посвящено Спаллетти — тренеру, который вернул в город магию.