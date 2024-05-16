Аллегри устарел, как Моуринью? Расставание с «Ювентусом» пошло бы на пользу обоим

Работа в другом клубе показала бы, насколько тренер еще актуален.

Первый трофей после возвращения

Пеп Гвардиола — не только большой тренер, но и великий визионер, задающий тренды. Тот футбол, который каталонец культивирует и развивает, теперь стал даже не модным — он стал обыденным. Спроси любого специалиста, какой он видит игру своей команды, и он начнет говорить о контроле, прессинге, активности и далее по списку. Никто не даст ответ в духе: «Вы знаете, мы хотим защищаться низким блоком и выбегать в редкие контратаки — это наша философия». Даже если речь идет о середняках и аутсайдерах.

Понятно, что детали могут отличаться. Разная структура при владении мячом, разные принципы прессинга и другие нюансы. Кто-то, как Роберто Де Дзерби, вообще запрещает своим игрокам, включая вратаря, выходить в атаку через длинные и даже средние передачи — только через короткий пас. Периодически это приводит к обрезам, потерям и голам в свои ворота. Но когда получается — то это невероятно стильно. Найдите и посмотрите хайлайты осеннего матча «Брайтона» с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Там команда Де Дзерби выиграла 3:1, перед одним из голов владела мячом больше минуты, а мяча коснулись все футболисты гостей.

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Кто-то менее радикален, но суть неизменна. А любой, кто не вписывается в этот тренд, моментально относится армией диванных тактических блогеров к устаревшим ретроградам. Например, Жозе Моуринью. Или Массимилиано Аллегри.

56-летнего итальянца жестко критикуют все время его второго захода в «Ювентус». Скучный, несовременный, оборонительный, унылый — именно такие эпитеты неслись в сторону тренера, который вообще-то выиграл в Турине 12 трофеев (по пять скудетто и Кубков Италии плюс два Суперкубка). Правда, 11 из них пришлись на первый период работы — с 2014 по 2019 год. Тогда же, кстати, были и два финала Лиги чемпионов. Во второй заход был взят только Кубок Италии, и, возможно, это было красивым прощанием Аллегри с «Ювентусом».

Контракт тренера со «Старой синьорой» истекает летом 2025 года, но новое соглашение не подписано, а новостей о его возможном уходе по окончании этого сезона все больше. В качестве же основного кандидата на замену называется Тиагу Мотта из «Болоньи». Впрочем, Мотта еще может остаться в прежнем клубе, решив сыграть со своей сенсационной командой в Лиге чемпионов.

Сам Аллегри, судя по всему, готов к любому развитию событий.

«Если я больше не буду тренером «Ювентуса», я покину сильную команду. Клуб имеет право решать, менять ли ему тренера или какого-либо игрока. Для меня было важно победить сегодня вечером, и я получил от этого удовольствие», — сказал Макс на пресс-конференции после победы над «Аталантой» в финале Кубка.

Массимилиано Аллегри с Кубком Италии. Фото Reuters

Этот «Ювентус» вряд ли будет снова штамповать титулы

Забавно, но Аллегри, которого сейчас упрекают в косности и ретроградстве, в 2014 году приходил в «Ювентус» в том числе и для того, чтобы снять команду с рельсов, на которые ее поставил Антонио Конте. То есть сделать ее более гибкой и тактически разнообразной. Он быстро отошел от незыблемой для предшественника формации 3-Х-Х и, например, охотно использовал гибридные схемы, когда это еще не было трендом. Еще, например, в сезоне-2016/17 Аллегри придумал новую роль Марио Манджукичу, превратив хорвата из типичной «девятки» во флангового форварда. Он прекрасно понимал всю гениальность Андреа Пирло. Или, например, памятный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 с «Атлетико» после 0:2 в Мадриде. Криштиану Роналду тогда сделал хет-трик, «Ювентус» выиграл 3:0 и прошел дальше, но в той встрече были и тонкие решения от Аллегри — например, постоянные смещения в центр с фланга Федерико Бернардески, которые разрушали оборонительную структуру «Атлетико».

Вот только было это уже давно, а во второй заход в «Ювентус» ничего подобного не случилось — остались только критика и упреки. С другой стороны, все эти три года клуб переживал масштабный кризис: уход Роналду, скандалы с финансовыми махинациями, отставка всего руководства с последующими дисквалификациями, снятие очков... Разумеется, все это не могло не сказываться на работе и результатах. Наивно ожидать, что «Юве» будет снова штамповать титулы в таких условиях.

Но помимо мест в таблице есть еще и стиль, а также визуальные впечатления. И вот тут все действительно довольно грустно. Например, показатель интенсивности прессинга ( PPDA ) по данным Understat: сезон-2021/22 — 11-е место в серии А, сезон-2022/23 — 14-е место, сезон-2023/24 — 15-е место. Понятно, что это специфическая статистика (например, доминировавший в этом сезоне «Интер» по интенсивности прессинга занимает 10-е место), но она говорит о стиле и, что важно, о его динамике.

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Или, например, ни разу за три сезона «Ювентус» не пробил отметку в 60 голов за чемпионат: 57, 56 и сейчас 49 за два тура до конца. Показатель xG , кстати, все три раза у «Синьоры» выше, чем реальное количество забитых мячей. И если раньше это было примерно три пункта, то в этом сезоне — аж 11,28 (по данным Opta , туринцы лидируют по количеству упущенных моментов — 59). Иными словами, «Юве» наиграл на 11 голов больше, чем у него есть, и тут можно говорить о невезении. С другой стороны, даже при этом раскладе туринцы были бы на отметке плюс-минус 60 голов за сезон. То есть и здесь сомнительная стабильность.

Что касается владения мячом, то тут цифры такие: сезон-2021/22 — 51,6% (9-е место), сезон-2022/23 — 49,6% (10-е место), сезон-2023/24 — 48,9% (12-е место). Опять же, вполне красноречивые данные и их динамика.

Получается, Аллегри и правда устаревший ретроград, которого надо отправить на свалку истории вместе с Моуринью? Если полагать, что есть единственно правильный и прогрессивный способ играть в футбол — путь Гвардиолы, то — да. Глупо отрицать, что футбол эволюционирует в этом направлении. Но также глупо думать, что путь Гвардиолы — единственно верный, и безапелляционно на этом настаивать. Футбол — это игра, и играть в нее можно множеством разных способов, нравится это кому-то или нет.

Кстати, сам Аллегри тоже выступает категорически против всякого догматизма. В 2019 году он выпустил книгу с названием «Это очень просто». И это не автобиография, а изложение его видения футбола и тренерской работы. Что-то вроде правил жизни. Там, например, Аллегри рассказывает, что анализирует матчи всего 15 минут. Или что из всей статистики после поражений реально обращает внимание только на два раздела: количество фолов и количество выигранных верховых единоборств.

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«Хороший игрок знает, когда появляется возможность победить казино. В футболе все примерно так же. Нужно ловить момент», — важная цитата из этой же книги. Ее смысл — довериться ощущениям и принимать правильные решения в правильный момент.

«Мне рассказывали, как тренеры детских команд дают указания. «Дойди до этой точки, отдай мяч девятому номеру, тот сделает пас седьмому, второй в это время забежит по флангу, получит мяч и навесит на девятого». Это говорят 12-летним детям! Я жутко злюсь, когда слышу такое. А что, если у девятого номера сразу будет хорошая позиция для удара? Зачем отдавать пас седьмому? Потому что так сказал тренер? А если десятый может обыграть троих и забить? Стоит ли ему пасовать на восьмого, потому что вчера на тренировке этот прием отработали пять раз? Никто не учитывает, что что-то может пойти не так, — это заготовка для роботов. Меня бесят такие идеи в серии А, а что уж говорить о детях!» — тоже очень показательная цитата из «Это очень просто», характеризующая философию Аллегри.