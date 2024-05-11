Ваноли в шаге от «Торино», будущее Карреры туманно. Что ждет экс-тренеров «Спартака»

Накануне завершился регулярный сезон в серии В. «Венеция» Паоло Ваноли заняла третье место и сыграет в серии плей-офф. «Асколи» Массимо Карреры тоже занял третье место, но с конца турнирной таблицы, и вылетел в серию С. Рассказываем, что теперь ждет двух бывших тренеров «Спартака».

Новый этап Ваноли

Чтобы попасть в серию А, «Венеции» надо будет для начала пройти победителя пары «Палермо» — «Сампдория». Победитель поединка сыграет против «Венеции» 20 мая (дома) и 24 мая (в гостях).

Если «Венеция» пройдет «Палермо» или «Сампдорию», ее ждут два финальных матча — 30 мая в гостях и 2 июня дома. В соперники может достаться одна из следующих трех команд — «Кремонезе» (стартует с полуфинала), «Катандзаро» или «Брешия» (они играют между собой 18 мая).

Если бы вчера «Венеция» победила в гостях «Специю», а «Комо» так бы и сыграл вничью с «Козенцой», то венецианцы напрямую выходили бы в серию А. Теперь же им придется изрядно помучиться. Да, на бумаге «Венеция» — фаворит, но в серии плей-офф может случиться что угодно.

Впрочем, от Паоло Ваноли серия А, похоже, не убежит в любом случае. Уж очень уверенно туринская газета Tuttosport, освещающая жизнь «Торино» целыми полосами, сватает именно его на место Ивана Юрича, покидающего летом туринский клуб. Пронырливый агент Ваноли, который крутит тренером как хочет и умеет работать с прессой, делает все возможное, чтобы завести своего клиента в «Торино». У этого клуба были более солидные или перспективные претенденты на роль преемника Юрича, но они пока отваливаются один за другим. Так что у Паоло действительно появляется неплохой шанс возглавить «Торино» — вне зависимости от того, выйдет «Венеция» в серию А или нет.

Массимо Каррера. Фото ФК «Асколи»

Каррера попал впросак

Любопытно, что в «Асколи» Массимо Карреру пристраивал тот же агент, что и Ваноли в «Венецию». Принципиальная разница в том, что Ваноли в прошлом сезоне поднял шедшую в зоне вылета «Венецию» до серии плей-офф, а сейчас едва не вывел ее напрямую в серию А, тогда как Каррера улетел со своим «Асколи» в пропасть.

Да, у Ваноли в прошлом сезоне было объективно больше времени на спасение «Венеции» и приведение ее в порядок, чем у Карреры сейчас в «Асколи». Так что неправильно винить именно Массимо в том, что после 9 подряд сезонов в серии В эта команда спустилась на дивизион ниже. До такого состояния «Асколи» довели два его предыдущих тренера и травма ведущего форварда, но вряд ли Каррере от этого легче. Потенциально у него все-таки была возможность удержать команду в серии В, но своим шансом он не воспользовался.

А еще разница в том, что прошлогодняя «Венеция», куда приходил Ваноли, находилась явно не на своем месте ни по финансам, ни по составу. А вот Каррера в прошедшем марте зачем-то изначально вписался в провальный проект. Да, каким-то чудом «Асколи» мог зацепиться за стыковые матчи, но у команды нет достойного состава, а хозяин клуба думает, как от него избавиться. Особо рьяные болельщики недавно едва не побили президента клуба, и они же вчера показали всем виселицу с манекеном хозяина «Асколи». Плюс вывесили на железнодорожном мосту баннер, где назвали его «крысой».

Когда Каррера подписывал в марте контракт с надеждой на чудо, ситуация вокруг клуба уже была критической. То ли ему это не объяснил все тот же агент, на которого Массимо приходится молиться из-за отсутствия предложений, то ли он сам недооценил истинный масштаб клубных проблем.

В итоге — вылет (по чужой вине) в серию С и пятно и на без того бледной итальянской тренерской карьере. Вчера «Асколи» бился дома до конца и вырвал победу у «Пизы», но вместо аплодисментов за проявление характера команда получила агрессию со стороны своих фанатов: она оказалась заблокирована в своей же раздевалке, а около стадиона полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Так что если ближайшие перспективы Паоло Ваноли кажутся радужными, то Массимо Каррера находится в полном тумане. Трудно предсказать, какое будущее ждет как клуб «Асколи», так и самого Массимо.