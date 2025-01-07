Безумный Консейсау и «грустный ослик» Индзаги. «Интер» и «Милан» устроили в Саудовской Аравии яркое шоу

Следующий рекламный ролик итальянского футбола — 2 февраля.

3:2. А еще — 50:46, 8:8, 12:9. Вот такие цифры подарила «Милану» и ее новому главному тренеру Сержиу Консейсау яркая волевая победа (3:2) в финале Суперкубка Италии. У «Милана» теперь 50 общих титулов против 46 у «Интера». По числу завоеванных Суперкубков страны счет стал равным — 8:8. А по числу выигранных титулов за тренерскую карьеру 50-летний Сержиу Консейсау опережает теперь 48-летнего Симоне Индзаги на три шага — 12:9.

Считаю, что второй тайм этого миланского дерби стал прекрасной рекламой всему итальянскому футболу. Накал страстей, интрига, эмоциональные качели с забитыми голами и нереализованными голевыми моментами, ошеломленный Индзаги и плачущий от счастья Консейсау — все это показало, что и Суперкубок Италии может иметь большой имиджевый успех, когда в финале играют два таких непримиримых соперника. Нынешний «Интер» — более мастеровитая и сыгранная команда, чем сегодняшний «Милан», однако безумная страсть Сержиу Консейсау к победе и грамотные замены португальца позволили его подопечным переломить ход финала и одержать историческую волевую победу.

«Интер», который выиграл три предыдущих Суперкубка Италии, слишком рано решил, что четвертый подряд трофей у него в кармане. Да, уже при счете 2:1 герой полуфинала Дюмфрис, оформивший дубль против «Аталанты», мог поставить точку в дерби, но голкипер «Милана» Меньян подтвердил, что он, наравне с Леау и Тео Эрнандесом, способен на чудеса в свои лучшие вечера. Строптивый и плохо управляемый Леау, который поругался с Фонсекой, вышел на замену при счете 0:2 и поучаствовал во всех трех голах. Сначала он заработал штрафной, с которого забил Тео Эрнандес, затем отдал предголевой пас, а потом отметился и голевой передачей. Тео Эрнандес, который при Фонсеке превратился в свою бледную тень, не только забил гол, но и отдал голевую передачу. Да, у «Милана» по-прежнему немало игровых проблем, но две волевые победы подряд над двумя другими китами кальчо показывают, что Сержиу Консейсау сумел всего за несколько дней вселить в унылую команду дьявольский дух.

Игроки «Милана» празднуют победу. Фото AFP

Португалец словно сам носился по полю весь матч, как в старые добрые времена, когда играл сам. А при счете 3:2 Сержиу в беспамятстве вырвался на поле и случайно получил в эйфории по ногам от своего же игрока — Эмерсона. Прихрамывая, Консейсау вернулся на скамейку запасных, где ему наложили пластырь. После этого он успел со слезами счастья поздравить всех своих игроков на поле, а потом станцевать в раздевалке с сигарой во рту, как делал еще в «Порту». Ну а Симоне Индзаги напоминал в конце и после матча грустного ослика, словно превратившись на время в ближайшего родственника Паулу Фонсеки, которому этот образ подходит по жизни.

Впрочем, яркий и рекламный Суперкубок Италии — это уже история. Радоваться одним и огорчаться другим просто нет времени. В ближайший уик-энд «Милан» (в субботу, 11 января) с «Интером» (в воскресенье, 12 января) уже сыграют в 20-м туре серии А, затем проведут (соответственно 14 и 15 января) отложенные матчи 19-го тура и без перерыва перейдут к 21-му туру (18-19 января). Добавьте к этому еще два игровых январских дня в Лиге чемпионов и 22-й тур серии А (25-26 января) — график настолько сумасшедший, что он не оставляет пространства для воспоминаний.

А уже 2 февраля нас вновь ждет миланское дерби — во втором круге серии А. Номинальным хозяином «Сан-Сиро» станет обретающий на глазах уверенность «Милан», а фаворит «Интер» очень-очень захочет впервые в этом сезоне победить своих «кузенов» на фоне двух поражений подряд — в чемпионате и Суперкубке.