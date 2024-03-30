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Италия

30 марта, 10:30

Половина команд серии А может сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Путевка может достаться даже «Монце»

30 марта стартует 30-й тур серии А
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Полузащитник клуба «Монца» Варрен Бондо празднует гол в ворота «Милана»
Полузащитник клуба «Монца» Варрен Бондо празднует гол в ворота «Милана».
Фото AFP
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Интересный расклад перед финальным отрезком сезона.

В это воскресенье в Италии отмечают Пасху. В праздничный день матчи традиционно не проводятся, поэтому поединки 30-го тура будут сыграны в субботу, 30 марта, а также в понедельник, 1 апреля. И там будет за чем последить.

Если с чемпионским титулом давно все понятно, благо «Интеру» ожидать скудетто осталось всего несколько туров, то других интриг хватает. Да, «Милан» и «Ювентус» наверняка сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, но как сформируется дальнейшая таблица — сплошные вопросы.

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Любопытно, что пока вообще непонятно, сколько клубов из Италии примут участие в следующем еврокубковом сезоне. По самому феерическому для серии А сценарию их там может оказаться целых... десять! Да, в такое поверить почти невозможно, однако в теории это выглядит так:

Первые четыре клуба серии А проходят в Лигу чемпионов автоматически. Согласно новому регламенту туда может попасть и пятая команда, если Италия окажется на первом или втором месте по сезонному рейтингу (что вполне вероятно). Перед 30-м туром четвертое место занимает «Болонья», а пятое — «Рома».

На шестой позиции пока идет «Аталанта», которая теоретически еще может выиграть Лигу Европы (пусть на практике это вряд ли осуществится). А ведь победитель Лиги Европы-2024 получит путевку в Лигу чемпионов-2024/25. Вот вам и шестая (в теории) команда от серии А!

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Идем дальше. Если «Фиорентина», игравшая в последнем финале Лиги конференций, сейчас выиграет этот турнир, то автоматически получит билет в Лигу Европы-2024/25. По состоянию на сегодняшний день туда попадает и «Наполи». А «Лацио» может стать третьим представителем серии А в турнире, если выиграет Кубок Италии-2024 (правда, в полуфинале нужно одолеть «Ювентус»).

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:2
Милан

И вот при таком волшебном для серии А раскладе в Лигу конференций2024/25 отберется десятая команда. Сегодня эту позицию занимает скромная «Монца», от которой всего на одно очко отстает «Торино».

Поверить в то, что Италия на деле получит именно 10 европутевок, очень сложно, но в любом случае команды, занимающие места с 4-го («Болонья») по 11-е («Торино») будут супермотивированы на финишной прямой. Добавим к этому, что во втором полуфинале Кубка Италии сойдутся «Аталанта» и «Фиорентина», что только усиливает общую сумятицу с распределением путевок в евротурниры.

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Всего в серии А выступают 20 команд, и лишь две из них уже ничего не изменят для себя на этом финишном отрезке. «Дженоа», идущая на 12-м месте, никак не сможет побороться за еврозону, а погруженную на 20-м месте «Салернитану» уже ничто не спасет от вылета.

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Фрозиноне

Зато вот 13-е место («Лечче») от 19-го («Сассуоло») отделяют всего 5 очков. Помимо «Сассуоло» и «Салернитаны» в зоне вылета находится и «Фрозиноне». «Удинезе», «Верона», «Кальяри» и «Эмполи» стоят дружной группой между «Лечче» и зоной вылета, что сделает концовку сезона очень и очень жаркой.

А еще в серии В борьба за две из трех путевок в высший дивизион обещает стать не менее жаркой. Первое место и автоматический выход в серию А достанется «Парме». За вторую же прямую путевку бьются как минимум три клуба. А третья достанется по итогам серии плей-офф, где сыграют команды, занявшие места с третьего по восьмое

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Ювентус
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