Салюты, слезы и мечты о победе в Лиге чемпионов. Неаполь роскошно отпраздновал чемпионство

Победу «Наполи» ждали очень долго.

Неаполь 33 года ждал скудетто — и наконец-то официально оформил чемпионство. В городе на юге Италии даже малые дети ждали этого праздника, а теперь все отмечают с размахом.

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Игра с «Удинезе» проходила на выезде, и, несмотря на приличное количество неаполитанцев на трибунах, чемпионской атмосферу назвать было сложно. И хотя после свистка приехавшие из Неаполя болельщики хлынули на поле, а футболисты тут же принялись отмечать, эмоционального взрыва не случилось. Лучано Спаллетти, впервые победивший в серии А в 64 года, и вовсе выглядел напуганным.

Кто-то из футболистов радовался и даже дал себя раздеть (с Зелиньски вообще стянули шорты), но большинство игроков пыталось пробиться через фанатов в раздевалку. Там, конечно, отпраздновали, но все равно выглядели уставшими или опустошенными. Это легко объяснить — Спаллетти признался, что по ходу сезона команда ощущала на плечах «целый город».

Зато в отличном настроении был президент Аурелио Де Лаурентис — он находился на стадионе в Неаполе, декламировал одну речь за другой, сообщил о продлении контракта с тренером и заявил, что теперь цель — победа в Лиге чемпионов. Чем, кстати, поставил в тупик Лучано — тренер отреагировал на новую задачу без восторга: «Когда президент говорил о скудетто в мае, я не поверил... Теперь он говорит о Лиге чемпионов. Но это требует много работы, а не разговоров».

Лучано Спаллетти в гуще событий. Фото Reuters

Город и болельщики

Если команда и Спаллетти отпраздновали довольно скромно — кто-то отдал болельщикам трусы, кто-то испуганно ушел в раздевалку, а все вместе они попели песни, — то фанаты отпраздновали на славу. В Удине, по подсчетам итальянских СМИ, добрались 16 тысяч неаполитанцев, из них 11 тысяч попали на стадион. А вот на домашней арене, где предусмотрительно выставили большие экраны, набилось больше 50 тысяч фанатов — и после финального свистка они кричали, плакали и запускали салюты.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул. Фото Reuters

Фейерверки гремели во всех районах города, и в Неаполе, кажется, не было тихого места — болельщики веселились везде. Украшенные автомобили, синие волосы и бороды, стяги, флаги и футболки Марадоны — такого праздника в Италии не было очень давно. Одним Неаполем дело не ограничилось — как минимум в Нью-Йорке тоже нашлось около сотни болельщиков, устроивших шоу с фаерами на улицах мегаполиса.

Во всем этом приятном голубом безумии лишь один человек пытался оставаться трезвым. Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди еще пару недель назад призывал горожан к спокойствию и воздержанию от вандализма — в чемпионскую ночь чиновнику также не было покоя. Через некоторое время после того, как «Наполи» завоевал скудетто, в городе случилось убийство, а восемь человек получили огнестрельные ранения. Манфреди пришлось заниматься этим вопросом, но он заверил, что к празднику случившееся не относится.

Как бы хорошо ни гулял Неаполь сейчас, лучшее празднование еще впереди. Город официально будет отмечать чемпионство 4 июня (это сказал мэр), а президент «Наполи» позвал всех на следующую домашнюю игру с «Фиорентиной» и предложил устроить «большую вечеринку». Кажется, дальше будет еще больше веселья.