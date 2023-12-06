Спаллетти вовремя покинул «Наполи». Теперь от Лучано ждут результата на Евро

Неаполитанцы идут вне зоны Лиги чемпионов.

Минус 11. Нет, это не температура в Неаполе, там такой вообще быть не может. Минус 11 — это отставание официально сдающего чемпионские полномочия «Наполи» от «Интера», команды, которая в выходные разгромила неаполитанцев у них же дома (3:0) и на данный момент является наиболее вероятным претендентом на титул в сезоне-2023/24.

Это был первый домашний матч «Наполи» под руководством Вальтера Маццарри. Новый тренер в матче с «Интером» продолжил печальную традицию своего предшественника Руди Гарсии — проигрывать дома. В семи домашних матчах серии А этого сезона у «Наполи» уже четыре поражения и всего две победы. Разница забитых и пропущенных голов тоже отрицательная — 10:12. При этом в гостях неаполитанцы играют очень удачно: пять побед и две ничьи с разницей мячей 16:5.

Именно такой же показатель — пять побед и две ничьи — и у «Ювентуса». Только здесь речь о домашних матчах команды, которая является главным (вернее, даже единственным) конкурентом «Интера» и еще ни разу в сезоне не потерпела поражение в чемпионате при родных трибунах. Именно с «Ювентусом» и играть «Наполи» в Турине уже в следующем туре. Вальтеру Маццарри точно не позавидуешь: после «Реала» с «Интером» еще и «Ювентус» — это мегаиспытание на прочность!

Хорошо еще, что Маццарри в своем дебютном матче обыграл крепкую «Аталанту», а то все было бы совсем грустно. Обладатель скудетто-2023 уже вываливается из первой четверки: «Наполи» все больше отстает от «Интера», «Ювентуса» и «Милана», а теперь еще и уступает по дополнительным показателям «Роме». При этом на пятки наступают «Фиорентина», «Болонья». «Аталанта» и «Лацио». Тут уже точно не до чемпионства — не пролететь бы мимо еврокубков!

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Да, после трудного матча с «Ювентусом» неаполитанцев на бумаге ждут три домашних очка против кризисного «Кальяри». Но ведь затем под самое Рождество — выезд в Рим к злющей «Роме» Жозе Моуринью, а накануне Нового года — домашний экзамен против крепкой «Монцы». Рискнувшему вернуться спустя 10 лет в Неаполь Вальтеру Маццарри покой только снится, а вот дальновидность Спаллетти, вовремя покинувшего этот безумный город и местный вулканический клуб, подтверждается с каждым новым туром серии А.

Ну а где же сам Лучано? Пока Вальтер Маццарри готовил «Наполи» к матчу против «Интера», бывший тренер обоих клубов окунулся в процедуру жеребьевки Евро-2024. Сборной Италии под руководством Лучано попались на первом этапе Испания, Хорватия и Албания. Из группы выйдут две или три команды, а в стартовом матче на Евро-2024 «Скуадра адзурра» сыграет против аутсайдера квартета — сборной Албании. Действующего чемпиона Европы сегодня, разумеется, мало кто считает фаворитом Евро-2024. Однако в выход Италии из группы верят многие. Поживем — увидим.

Спаллетти же планирует провести до начала Евро-2024 четыре контрольных матча, которые хотя бы частично ответят на вопрос, насколько глубоко игроки усвоили требования и пожелания своего нынешнего тренера. Лучано — очень профессиональный и опытный специалист, который прекрасно понимает, что впереди еще непочатый край работы с командой, потерявшей в какой-то момент свое еврочемпионское лицо. После жеребьевки в Гамбурге он пообещал, что оставшееся до первенства Европы время посвятит личному общению со всеми кандидатами в сборную. Да, на это уйдет немало времени и энергии, но, зная любовь и привычку Лучано к каждодневной клубной работе, я не сомневаюсь, что его подобные трудности не пугают.