Антонио Конте оформил вторую победу подряд.

«Наполи» и «Парма» выдали атомную концовку игры третьего тура серии А. Гости повели в счете с середины первого тайма, но по итогу уступили, пропустив два мяча в компенсированное время. Серьезно облегчило задачу бойцам Антонио Конте удаление вратаря соперника, которого заменил полевой игрок.

На 75-й минуте голкипер «Пармы» Дзион Судзуки удалился — к этому моменту команда уже сделал все замены и не смогла выпустить другого вратаря. В рамку встал капитан Энрико Дель Прато, проводящий лишь второй матч в итальянской элите в карьере. Примечательно, что Судзуки покинул поле после двух желтых карточек, что с голкиперами случается нечасто — второе предупреждение он получил после того, как сбил соперника за границей штрафной.

Какое-то время «Парма» держалась, а Дель Прато даже несколько раз взаимодействовал с мячом. Арбитр Париде Тремолада решил закрутить сюжет еще сильнее и добавил ко второму тайму 11 минут — на 92-й Ромелу Лукаку воспользовался щедростью судьи и сравнял счет в первом же матче после перехода в «Наполи». Бельгиец получил мяч от Леонардо Спинаццолы в штрафной и мощным залпом протаранил вратаря-новобранца.

Неаполитанцы не только ушли от поражения, но и развили успех. Спустя четыре минуты Андре Замбо Ангисса взлетел в штрафной после подачи Давида Нереса с правого фланга и головой всадил под перекладину — у Дель Прато снова было мало шансов спасти «Парму». Нерес — еще один летний новичок «Наполи», на его счету уже две голевые в двух матчах.

Защитник «Пармы» Энрико Дель Прато. Фото Global Look Press

«Для меня большая честь играть здесь за эту команду, болельщиков и одноклубников, которые меня очень хорошо приняли, — сказал после матча Лукаку, которого признали MVP. — Мы очень много работали, сегодня нам помог разбор, который состоялось на тренировке до игры. У меня привычка забивать в дебюте, но в итоге мы победили, и это важно. Насколько я счастлив, что снова нашел Конте? Очень рад, но теперь нам пора работать: путешествие начинается сегодня».

Неаполитанцы после поражения от «Вероны» (0:3) в стартовом туре серии А одержали вторую победу подряд. «Парма», которая в этом сезоне поднялась в итальянскую элиту, потерпела дебютное поражение. На прошлой неделе команда Фабио Пеккьи хладнокровно разбила «Милан» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).