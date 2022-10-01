Миранчук вернулся и проиграл. А Хвича продолжает разрывать серию А

«Наполи» победил «Торино» в 8-м туре чемпионата Италии (3:1).

Алексей Миранчук здорово начал в «Торино», забив в первом же своем тайме в гранатовой футболке. Правда, матч 1-го тура против «Монцы» российский полузащитник так и не доиграл из-за мышечной травмы. Поначалу оценки сроков восстановления были оптимистичные — мол, ничего серьезного, просто решили поберечь. Затем, правда, оказалось, что повреждение довольно неприятное и Миранчук сможет сыграть только после перерыва на матчи сборных.

Пока россиянин лечился, Хвича Кварацхелия покорял серию А. Получалось настолько успешно, что прозвище Кварадона, которым вингера «Наполи» наградили в итальянской прессе, успело стать признаком безвкусицы: после одного-двух употреблений дальше выглядит уже несвеже и затасканно.

Как и ожидалось, Миранчук восстановился как раз к матчу с «Наполи», вернувшись в общую группу 22 сентября — время, чтобы набрать кондиции, у него было. Но все равно решение главного тренера «Торино» Ивана Юрича поставить россиянина в основу не выглядело безусловным. Впрочем, один из конкурентов Миранчука сенегалец Демба Сек заболел во время отлучки в национальную команду. Кроме того, гранатовые подошли к игре с «Наполи» на серии из двух поражений, так что перемены напрашивались.

При этом «Торино» не выглядел хуже ни «Интера», ни «Сассуоло», которым проиграл с одинаковым счетом 0:1, оба раза пропустив в концовке. В Милане команда Юрича вообще выдала отличный матч, но феноменально сыграл вратарь нерадзурри Самир Ханданович.

А вот в Неаполе «Торино» в первые 40 минут вообще не было на поле. «Наполи» забил дважды уже к 12-й минуте — Андре Замбо-Ангисса дважды классно включился в атаку вторым темпом, откликаясь на передачи с флангов. Забил и Кварацхелия: грузин пробежал с мячом от центральной линии поля до чужой штрафной и технично катнул его в дальний угол. Это пятый гол Хвичи в серии А, больше — шесть — только у центрфорварда «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия наносит удар по воротам «Торино». Фото Global Look Press

А затем «Наполи» перешел в экономный режим и оставшийся час игры уже думал о матче Лиги чемпионов с «Аяксом», хотя не факт, что Лучано Спаллетти такое поведение его команды сильно понравилось.

«Торино» стоит отдать должное: гости почувствовали, что соперник выключился, и быстренько забили первым же ударом в створ — Антонио Санабрия разобрался в суете в центре штрафной. После перерыва гранатовые поддавливали, здорово добавили в прессинге и агрессии (показательная статистика: в первом тайме у «Торо» было только четыре отбора мяча, во втором — уже 19), но моментов так и не создали, если не считать хлесткого удара Неманьи Радоньича, который на 69-й минуте заменил Миранчука.

Россиянин поучаствовал в суете перед голом Санабрии, до того вытащил мяч на ударную позицию, но его попытку накрыл защитник, а после перерыва делал хорошую скидку на партнера после подачи с фланга. И старательно работал в обороне в персональном прессинге, опекая Станислава Лоботку. Тот же Никола Влашич смотрелся поактивнее и поинтереснее, но нужно помнить, что для Миранчука это был первый матч после паузы в полтора месяца, а хорват все это время играл.

Алексей Миранчук (в белом) в борьбе за верховой мяч с Андре Замбо-Ангисса. Фото Global Look Press

Через неделю «Торино» играть дома с «Эмполи», и, вероятно, Миранчук снова выйдет в стартовом составе.