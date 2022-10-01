Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

1 октября, 18:50

Миранчук вернулся и проиграл. А Хвича продолжает разрывать серию А

Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Торино» в матче 8-го тура серии А
Отдел футбола «СЭ»
Хвича Кварацхелия (слева) и Алексей Миранчук в матче «Наполи» — «Торино».
Фото Global Look Press
1 октября. Неаполь. «Наполи» — «Торино» — 3:1. Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия наносит удар по воротам «Торино».
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук (в белом) в борьбе за верховой мяч с Андре Замбо-Ангисса.
Фото Global Look Press
1/4
«Наполи» победил «Торино» в 8-м туре чемпионата Италии (3:1).

Алексей Миранчук здорово начал в «Торино», забив в первом же своем тайме в гранатовой футболке. Правда, матч 1-го тура против «Монцы» российский полузащитник так и не доиграл из-за мышечной травмы. Поначалу оценки сроков восстановления были оптимистичные — мол, ничего серьезного, просто решили поберечь. Затем, правда, оказалось, что повреждение довольно неприятное и Миранчук сможет сыграть только после перерыва на матчи сборных.

Италия. Серия А. 8-й тур
01 окт, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:1
Торино

Пока россиянин лечился, Хвича Кварацхелия покорял серию А. Получалось настолько успешно, что прозвище Кварадона, которым вингера «Наполи» наградили в итальянской прессе, успело стать признаком безвкусицы: после одного-двух употреблений дальше выглядит уже несвеже и затасканно.

Как и ожидалось, Миранчук восстановился как раз к матчу с «Наполи», вернувшись в общую группу 22 сентября — время, чтобы набрать кондиции, у него было. Но все равно решение главного тренера «Торино» Ивана Юрича поставить россиянина в основу не выглядело безусловным. Впрочем, один из конкурентов Миранчука сенегалец Демба Сек заболел во время отлучки в национальную команду. Кроме того, гранатовые подошли к игре с «Наполи» на серии из двух поражений, так что перемены напрашивались.

При этом «Торино» не выглядел хуже ни «Интера», ни «Сассуоло», которым проиграл с одинаковым счетом 0:1, оба раза пропустив в концовке. В Милане команда Юрича вообще выдала отличный матч, но феноменально сыграл вратарь нерадзурри Самир Ханданович.

А вот в Неаполе «Торино» в первые 40 минут вообще не было на поле. «Наполи» забил дважды уже к 12-й минуте — Андре Замбо-Ангисса дважды классно включился в атаку вторым темпом, откликаясь на передачи с флангов. Забил и Кварацхелия: грузин пробежал с мячом от центральной линии поля до чужой штрафной и технично катнул его в дальний угол. Это пятый гол Хвичи в серии А, больше — шесть — только у центрфорварда «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия наносит удар по воротам «Торино». Фото Global Look Press
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия наносит удар по воротам «Торино».
Фото Global Look Press

А затем «Наполи» перешел в экономный режим и оставшийся час игры уже думал о матче Лиги чемпионов с «Аяксом», хотя не факт, что Лучано Спаллетти такое поведение его команды сильно понравилось.

«Торино» стоит отдать должное: гости почувствовали, что соперник выключился, и быстренько забили первым же ударом в створ — Антонио Санабрия разобрался в суете в центре штрафной. После перерыва гранатовые поддавливали, здорово добавили в прессинге и агрессии (показательная статистика: в первом тайме у «Торо» было только четыре отбора мяча, во втором — уже 19), но моментов так и не создали, если не считать хлесткого удара Неманьи Радоньича, который на 69-й минуте заменил Миранчука.

Россиянин поучаствовал в суете перед голом Санабрии, до того вытащил мяч на ударную позицию, но его попытку накрыл защитник, а после перерыва делал хорошую скидку на партнера после подачи с фланга. И старательно работал в обороне в персональном прессинге, опекая Станислава Лоботку. Тот же Никола Влашич смотрелся поактивнее и поинтереснее, но нужно помнить, что для Миранчука это был первый матч после паузы в полтора месяца, а хорват все это время играл.

Алексей Миранчук (в белом) в борьбе за верховой мяч с Андре Замбо-Ангисса. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук (в белом) в борьбе за верховой мяч с Андре Замбо-Ангисса.
Фото Global Look Press

Через неделю «Торино» играть дома с «Эмполи», и, вероятно, Миранчук снова выйдет в стартовом составе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Алексей Миранчук
Иван Юрич
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
Лучано Спаллетти
серия А
8
13
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: переход из «Аталанты» в «Торино»
Абаев — об Алексее Миранчуке: «Он талантливый парень, который может играть в качественный футбол»
Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке «Торино» с фамилией Миранчука
В «Торино» заявили, что Миранчук сможет сыграть в матче с «Наполи»
В «Торино» рассказали, когда Миранчук сможет вернуться на поле
В «Торино» рассказали о сроках восстановления Миранчука
В «Торино» рассказали о характере травмы Миранчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Для Хвичи футбол — как «Диснейленд». Слуцкий — о ярком дебюте Кварацхелии в Италии