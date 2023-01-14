Хвича унизил «Юве»: сделал четыре гола в ворота Щенсны, тащившего на ЧМ! Такой «Наполи» должен стать чемпионом

Игорь Рабинер в восторге от грузинской звезды серии А.

Кто там за «Наполи» погнался? Сколько матчей подряд выиграл и совсем ничего в них не пропускал? Как-как эта команда называется? А в ее воротах, говорите, играет человек, который в одиночку вытащил свою слабую сборную в плей-офф ЧМ-2022, взял в двух матчах по пенальти, в том числе от самого Месси?

Забудьте. 5:1 в пользу «Наполи»! Обычно-то говорят, для Лучано Спаллетти январь — худший месяц, а тут клише оказалось разрушено. Вместе с «Ювентусом».

Какой восторг был от первого тайма и персонально от Хвичи Кварацхелии, чей удар через себя от земли, с трудом отбитый Войцехом Щенсны, преобразовал в гол Виктор Осимхен, а затем грузин сам уверенно замкнул пас того же Осимхена — долг, как известно, платежом красен!

«Юве», проваливший первые полтайма, потом включился, и лучшим у него был один из героев финального матча ЧМ-2022 Анхель Ди Мария. Сначала аргентинец грохнул из-за штрафной в крестовину, а сразу после гола Хвичи точно таким же крученым ударом низом вернул Турину жизнь в этой игре.

Фигура Ди Марии напомнила, ЧТО было в Катаре совсем недавно. Не думал, что после того финала скоро смогу восторгаться каким-то другим футболом. Но в Неаполе от него тоже невозможно было оторваться.

Вот только во втором тайме великолепие это оказалось слишком уж односторонним.

Шанс, обеспеченный голом Ди Марии перед перерывом, казался недурным, но начался второй тайм — и туринцев опять принялись уничтожать. И Хвича еще двумя голевыми передачами — как раз при 2:1 с углового на Ррахмани, а потом мягким набросом на голову Осимхену — снова приложил к этому ногу.

В конце первого тайма Данилу получил желтую за грубейший фол на Хвиче, который за секунду до того отдал классный пас пяткой. Тут же бразилец врезался ему сзади в ахилл, и это казалось очень опасно. Но Квара встал как ни в чем не бывало и продолжил рвать. Как же здорово у них с Осимхеном получается вместе!

На трибунах развевались грузинские флаги. По-моему, грузин там был чуть ли не целый сектор. То ли глядя на них, то ли просто поймав вдохновение, то ли по принципу Эдуарда Стрельцова по-спортивному разозлившись после грубого удара соперника и начав играть еще сильнее, Кварацхелия дал один из лучших своих спектаклей на Апеннинах — и это при том, что дриблинг у него шел далеко не всегда. Но он на глазах становится все более разноплановым игроком — и если не ладится с чем-то одним, переключается на другое и оказывается в этом не менее эффективен.

Слово «Хвича» со все большим ражем после его гола в ворота Войцеха Щенсны диктор стадиона имени Диего Марадоны проорал раз семь. Сам он кому-то показывал а-ля Андрей Аршавин, чтобы помолчал, приложив палец к губам. Интересно кому?

Хвича Кварацхелия (слева). Фото Global Look Press

Само собой, Кварацхелия в этом «Наполи» далеко не один — хотя и самый яркий. Тот же Осимхен — лучший снайпер серии А, на всякий случай. Лоботка, Зелински, Ангисса — там куча красавцев.

Но приехал из Грузии рослый худой парень, получил 77-й номер, пошел на левый край — и начал творить волшебство. Он только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил месяц, пару матчей осваивался по новой — а сегодня в ключевой игре со «Старой синьорой» снова стал тем человеком, от которого обезумел Неаполь.

После Марадоны «Наполи» не становился чемпионом. Давно, очень давно! Неаполитанцы были очень хороши при Маурицио Сарри, но так и не выиграли главный титул. Как же хочется, чтобы эта куражная красивая команда в нынешнем сезоне сделала это. Еще не прошло и половины сезона, до титула очень далеко. Поэтому ни о чем нельзя пока говорить наверняка.

Можно только очень чего-то хотеть и о чем-то мечтать. «Наполи» своим футболом делает все, чтобы желать ему скудетто. Я этого хочу, а мечтают пусть болельщики из Неаполя. И пусть их мечта сбудется.