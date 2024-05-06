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Италия

Сегодня, 16:30

Бывшие тренеры «Спартака» в Италии: Ваноли в шаге от серии А, Каррера — от вылета в третий дивизион

«Венеция» Паоло Ваноли борется за путевку в серию А
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли и Массимо Каррера
Паоло Ваноли и Массимо Каррера.
Фото «СЭ»
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До развязки остался всего один тур регулярного чемпионата.

В ближайшую пятницу в серии В состоится заключительный тур регулярного сезона. По его итогам определятся обладатель второй прямой путевки в элиту, третья команда, которая вылетает напрямую в серию С, а также участники стыковых матчей за право остаться во втором по силе итальянском дивизионе.

На сегодня известно следующее: «Парма» уже вышла в серию А, вторую путевку разыграют «Комо» и «Венеция». «Лекко» и «Феральписало» покидают серию В, а вслед за ними на понижение могут отправиться «Асколи», «Бари» или «Тернана» (две из этих трех команд сыграют в стыковых матчах). Российского болельщика, а в особенности фанатов «Спартака», могут заинтересовать два сюжета — возможный выход в элиту «Венеции» под руководством Паоло Ваноли и вероятный вылет «Асколи» Массимо Карреры.

Паоло Ваноли
Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press

Амбиции Ваноли

До третьей добавленной минуты второго тайма матча против «Феральписало» «Венеция» рисковала остаться без шансов на прямую путевку в серию А. Но ее лидер и лучший бомбардир сезона Йоэль Похъянпало забил в самой концовке и принес своей команде победу 2:1.

У финского форварда теперь 22 гола в активе, а у его «Венеции» остался матч в гостях против «Специи» со дна турнирной таблицы, которая еще борется за возможность избежать стыков. Чтобы напрямую выйти в серию А, команде Ваноли (70 очков) надо обязательно побеждать соперника и надеяться, что «Комо» (72 очка) не обыграет дома не имеющую мотивации «Козенцу». При равенстве очков «Венеция» опередит «Комо» по дополнительным показателям.

Денис Черышев. «После этого сезона Черышев, вероятно, покинет «Венецию». Итальянский журналист — о перспективах Дениса и Ваноли

Пока же команда Ваноли точно обеспечила себе третье место, которое дает определенные преимущества в серии плей-офф. Четвертую строчку занимает «Кремонезе». «Венеция» (или «Комо») и «Кремонезе» напрямую выходят в полуфинал из двух встреч, тогда как пятая-восьмая команды проведут предварительный раунд из одного поединка: пятая сыграет дома с восьмой, а шестая примет седьмую.

«Венецию» можно считать потенциальным фаворитом серии плей-офф, если исходить из итогов регулярного сезона. Но в двух полуфиналах и двух финалах может произойти что угодно. Вот почему Ваноли так жаждал занять второе место в турнире. Наверняка он до конца верит в осечку «Комо» и победу своей команды в последнем туре. Амбиции Паоло явно лежат в плоскости серии А, и он не хочет задерживаться во втором дивизионе. Недаром его пронырливый агент развел бурную деятельность — отсюда и разговоры о том, что Ваноли может оказаться в «Торино» (который, видимо, покидает Иван Юрич).

Массимо Каррера
Массимо Каррера.
Фото Global Look Press

Надежды Карреры

Массимо тем временем не до мечтаний о серии А. Удел рискующего сменить хозяина в следующем сезоне «Асколи» — борьба за место в стыках. После недавней ничьей с «Палермо» команда опустилась на третье место с конца, то есть вновь упала в зону вылета.

Чтобы точно оказаться в стыках, «Асколи» (38 очков) надо обыграть дома немотивированную «Пизу» и надеяться, что «Бари» (38) не обыграет дома попавшую в плей-офф «Брешию» и/или «Тернана» (40) проиграет дома занявшему пятое место крепкому «Катандзаро». Есть и более сложные расклады, но мы сегодня их рассматривать не будем.

Массимо Каррера, Гильермо Абаскаль, Паоло Ваноли. «Спартаку» надо избавляться от Абаскаля. Может, пора в серию В вслед за Каррерой и Ваноли?

В любом случае судьба «Асколи» висит на волоске. А с ней и будущее самого Карреры. Особого спроса на него не было и нет, так что вся надежда Массимо на того же агента, что ведет дела Ваноли. Если тот не найдет Каррере еще какой-то вариант, любимцу спартаковской торсиды придется несладко.

Футбол
ФК Асколи
ФК Венеция
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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