Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:45

Помните Ваноли? Экс-тренер «Спартака» возглавит бывший клуб Миранчука!

Ваноли может возглавить «Торино»
Гоша Чернов
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
«Венеция» уже объявила об уходе 51-летнего специалиста.

В среду, 20 июня, «Венеция» объявила о расторжении контракта с главным тренером Паоло Ваноли. На сайте итальянского клуба днем появилось прощальное сообщение: «Венеция» сердечно благодарит Паоло Ваноли и весь его тренерский штаб за результаты, достигнутые с командой, — попадание в плей-офф серии B в дебютном сезоне и последовавший спустя год выход в серию A. Это достижение навсегда останется в истории клуба».

Для российских болельщиков эта новость была бы проходной, если бы не имя главного тренера — Ваноли в 2022 году возглавлял «Спартак». Он не оставил значимого следа в истории красно-белых: итальянец принял команду в декабре 2021 года и уже через шесть месяцев покинул Россию. При нем «Спартак» показывал неоднозначные результаты: с одной стороны, команда финишировала на десятом месте в РПЛ-2021/22, с другой — в мае 2022 года красно-белые впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Всего при Ваноли «Спартак» провел 16 матчей, в которых одержал восемь побед и пять раз уступил. Стоит отметить, что в первых пяти матчах РПЛ под руководством итальянца красно-белые набрали всего четыре очка, а это повторение клубного антирекорда. Но Ваноли приходил в команду посреди сезона, и в первой половине чемпионата «Спартак» под руководством Руя Витории выступил крайне неудачно. Поэтому впечатления от работы итальянца у болельщиков красно-белых скорее положительные, ведь он принес им долгожданный трофей — последний на сегодняшний день для клуба.

Ваноли покинул «Спартак» в июне 2022 года. Согласно официальной формулировке клуба, «Паоло принял непростое для себя решение оставить свой пост по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака».

 
Паоло Ваноли, Массимо Каррера. Ваноли в шаге от «Торино», будущее Карреры туманно. Что ждет экс-тренеров «Спартака»

Через полгода после отъезда из России итальянец возглавил «Венецию», которая к тому времени боролась за выживание в серии В. Специалист не только спас ее от вылета, но и вывел в плей-офф за повышение в классе, где она уступила в первом раунде «Кальяри».

Спустя сезон «Венеция» финишировала третьей в серии В и вновь получила право на борьбу за высшую лигу через плей-офф. На этот раз команда из туристической столицы успешно прошла все стадии стыковых матчей — победа над «Кремонезе» в финале позволила «Венеции» вернуться в серию А спустя два года после вылета.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Однако Ваноли не остался в команде — в среду клуб объявил об уходе итальянца. Как сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, итальянского тренера переманил к себе «Торино», который ранее расстался с Иваном Юричем. «Венеция» не хотела прощаться со специалистом, однако туринский клуб пообещал ей выплатить солидную компенсацию. Официально объявление о назначении Ваноли должно состояться в ближайшие дни.

Добавим, что в сезоне-2022/23 в «Торино» играл российский полузащитник Алексей Миранчук. В минувшем чемпионате «быки» заняли девятое место в серии А.

ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Паоло Ваноли
2
0
Читайте также
Мостовой подвел итоги первого тура группового этапа Евро-2024
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Как прошел визит Путина в КНДР и Вьетнам. Детали
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«У Сафонова будут шансы потеснить Доннарумму, Тюкавин — интересен и перспективен». Взгляд из Италии на российских футболистов