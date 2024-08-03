Новый сезон все ближе.

Маурицио Ничита более 30 лет освещал футбольные события для La Gazzetta dello Sport. Журналист с юга Италии поделился с «СЭ» своим мнением о работе Лучано Спаллетти в сборной Италии и перспективах Хвичи Кварацхелии под руководством Антонио Конте.

— Вы хорошо знаете Спаллетти, потому что ежедневно освещали золотой сезон «Наполи». Почему у Лучано случился провал на Евро-2024?

— Провалом стал бы невыход Италии из группы. Ну а в серии плей-офф может случиться всякое. Да, наша сборная неудачно выступила в Германии, но не вижу в этом трагедии. Сомневаюсь, что кто-то изначально ждал особых чудес. Надо признаться, что состав у нас был отнюдь не звездный, да еще и несколько ключевых игроков явно выглядели уставшими после трудного сезона. Плюс у самого Лучано не было достаточно времени, чтобы слепить команду под себя, а еще ему не хватило опыта участия в таком турнире. Против Швейцарии, в частности, вся команда смотрелась очень неуверенно и слабо была готова физически.

— Надо ли Италии на этом фоне менять главного тренера?

— На мой взгляд, нет. Спаллетти — топовый тренер, один из сильнейших у нас в стране. У меня случались стычки с ним во время его работы в «Наполи», он ведь достаточно жесткий человек в общении с прессой. Но мне с Лучано всегда было интересно, я уважаю и ценю его как большого профессионала. Всей карьерой он доказывает свой высокий класс, и один матч против Швейцарии не может перечеркнуть его заслуги. Ему надо сделать работу над ошибками, проанализировать, где его тренерский штаб недоработал, и двигаться дальше. Думаю, что на сегодняшний день Лучано по-прежнему является оптимальной кандидатурой для нашей сборной.

— В прошлом сезоне от чемпионского «Наполи» Спаллетти осталось одно название. Сможет ли Антонио Конте вернуть неаполитанцев в число лидеров серии А?

— У «Наполи» по-прежнему сильный состав, а Конте — опытный и авторитетный тренер. Думаю, что при нем неаполитанцы смогут в новом сезоне побороться за место в четверке.

Антонио Конте. Фото Global Look Press

— Как Конте приняли в Неаполе?

— Болельщики верят в него и поддерживают. Даже несмотря на славное прошлое Антонио в «Ювентусе», который для неаполитанских болельщиков — извечный враг. Ну а дальше все будет зависеть от результатов. Впрочем, выступить хуже, чем в прошлом сезоне, нынешний «Наполи» вряд ли сможет. А на фоне того, что команда не играет в еврокубках, у Конте есть возможность все силы и ресурсы бросить только на серию А и готовить команду по ходу сезона не в рваном, а в плавном графике.

— При Спаллетти Хвича Кварацхелия стал звездой и даже лучшим игроком сезона в Италии. Чего ждать от него при Конте? Если, конечно, «Наполи» не продаст Квару в августе.

— В моем скромном понимании, Хвича еще поиграет за «Наполи», ну хотя бы один сезон. При Конте он может получить роль «десятки», и мне она видится интересной для Квары. Мне очень нравится этот футболист, буду с удовольствием следить за его игрой в новом сезоне.