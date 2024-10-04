Погба уже готовит бутсы! Французу могут сократить вдвое дисквалификацию?

Поль не играет с сентября 2023-го.

Журналист Daily Mail Сами Мокбел опубликовал в соцсетях инсайд о сокращении дисквалификации футболисту Полю Погба. По его информации, Спортивный арбитражный суд (CAS) изменил срок наказания с четырех лет до 18 месяцев.

Кто подтвердил информацию

Согласно данным инсайдера, дисквалификация, начавшаяся в сентябре 2023 года, может закончиться совсем скоро. По словам Мокбела, Погба получит право участвовать в официальных матчах уже в марте, а с января ему разрешат тренироваться с «Ювентусом». Француз остается на контракте со «старой синьорой» — он действует до 30 июня 2026 года, при этом изначальный срок бана был до 10 сентября 2027-го.

Вскоре информацию у себя в соцсетях повторил главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо. «Поль Погба вернется в 2025-м, подтверждено!» — написал итальянец.

Сам Погба тоже намекнул на скорое появление на поле — в социальных сетях он опубликовал фотографию своих бутс, добавив эмодзи в виде песочных часов.

Погба подавал апелляцию

По информации Мокбела, дисквалификацию сократил Спортивный арбитражный суд, куда француз обратился в августе. Daily Mail пишет, что в ходе расследования было подтверждено: Погба непреднамеренно принял запрещенное вещество дегидроэпиандростерон, повышающее тестостерон.

По данным La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, купленной в США по совету друга-врача, не имеющего отношения к туринскому клубу.

Фото Global Look Press

За что дисквалифицировали Погба

Француз провалил допинг-тест после матча первого тура серии А в сезоне-2023/24 против «Удинезе» (3:0). Поль всю игру просидел в запасе, а в следующих двух матчах выходил на замену. Последним появлением полузащитника на поле стали 28 минут против «Эмполи» 3 сентября 2023-го. Недавно Tuttomercatoweb сообщало, что «Ювентус» сомневается в успехе апелляции футболиста и рассматривает вариант с расторжением контракта.

«Мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере. Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила», — злился француз после дисквалификации.