Чалову будет интересно в Греции.

«СЭ» поговорил с Россано Доннини, одним из опытнейших и самых авторитетных итальянских журналистов по части освещения международного футбола. Автор журнала Guerin Sportivo поделился своим мнением о трансферах игроков и тренеров, так или иначе связанных с РПЛ.

— В последнее время много пишут про возможный трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Зенит». Известно ли вам что-нибудь?

— Если правда, что «Зенит» готов отдать за него 25 миллионов, то хозяин «Торино» попросит кого-нибудь из своих ассистентов отнести серба в Петербург на руках.

— Даже так?

— Даже так. Илич — неплохой футболист, но таких денег он, конечно, не стоит, а на роль лидера в команде с большими амбициями не тянет. Иван был любимцем прежнего тренера Юрича, он тренировал его еще в «Вероне». По просьбе Юрича «Торино» и выкупил его из скромного веронского клуба за очень солидные для себя деньги — миллионов за 15-16. Но Илич заметной фигурой не стал. Да, если посмотреть количество проведенных им матчей за «Торино», то цифра выглядит солидно. Вот только вспомнить-то особо нечего. С приходом Паоло Ваноли клуб, похоже, хочет кое-что изменить в составе, а Илича этот тренер явно не считает незаменимым. Кстати, и на последнем Евро серб ведь себя не проявил. Так что любая сумма выше 15-16 миллионов станет для «Торино» удачей. Ну а уж 23 или 25 — это просто подарок судьбы.

Иван Илич (17-й номер). Фото Reuters

— Сообщается, что в переговорах якобы случилась какая-то заминка.

— Если это так, то в «Торино» точно расстроились. Но ведь еще только середина лета, так что время есть.

— Что слышно про экс-динамовца Сабу Сазонова, который сейчас тоже в «Торино»?

— Он себя в прошлом сезоне никак не проявил. Посмотрим, что будет дальше. Сазонов сейчас работает на сборе вместе с командой. Я недавно где-то видел фото, на котором он страстно болеет на Евро-2024 вместе с рядовыми поклонниками сборной Грузии. Это пока самое яркое свежее впечатление о нем.

— Как вам назначение Ваноли в «Торино»?

— При нынешнем хозяине клуба Урбано Кайро предел мечтаний «Торино» — обозначить хоть какую-то борьбу за попадание в зону еврокубков. Ну а главная задача — уверенно сохранить место в серии А. Для Ваноли приход в «Торино» — повышение и заслуженная награда за хорошую работу в «Венеции», которую он вывел в элиту. Вот только в серии В у него был один из сильнейших составов во всем дивизионе, и он был обязан бороться за первые места. Здесь, в «Торино», такого и близко нет. Плюс в высшем дивизионе Паоло никогда не работал, так что посмотрим, как он себя проявит.

Паоло Ваноли. Фото Global Look Press

— Что скажете про возможный переезд Алексея Миранчука из «Аталанты» в США?

— Понятно, что «Аталанте» Миранчук сегодня вряд ли нужен, так что его уход никого в Италии не удивит. Но вот возможный переезд именно в США удивляет. Мне кажется, Алексей вполне мог бы еще поиграть в Европе.

— Знаю, что вы не забываете следить за такими чемпионатами, к которым многие ваши коллеги относятся пренебрежительно. Что скажете про Чалова и его приближающийся трансфер в греческий ПАОК?

— Если закончивший с большим футболом Кокорин недавно феерил на Кипре, то почему бы находящемуся в расцвете сил Чалову не проявить себя в Греции? Этот чемпионат слабее российского, зато в нем есть жесткая конкуренция в борьбе за золото. Плюс ведущие команды выступают в еврокубках. Так почему бы вашему Чалову не поиграть в Греции? Тем более что какое-то время назад он, пусть и без какого-то успеха, пробовал свои силы в Швейцарии? Кстати, мне вспоминается, что несколько лет назад я читал в одном англоязычном издании целую заметку именно про Чалова: мол, это восходящая звезда российского футбола. Он ведь у вас, кажется, один раз даже лучшим бомбардиром чемпионата стал. Правда, с тех пор я потерял его из виду.