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Сегодня, 16:00

«Никто не понял, зачем брали Кокорина, его трансфер — один из самых нелепых». Итальянский журналист — о россиянах в Европе

Итальянский журналист не понимает, зачем «Фиорентина» брала Кокорина
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»
Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото Getty Images
Саба Сазонов.
Фото Global Look Press
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Россано Доннини делится мнением о Миранчуке, Головине и Кузяеве.

Россано Доннини — один из старейшин итальянской футбольной журналистики, специализирующийся на международном футболе. Синьор Россано поделился с «СЭ» своим мнением о Кокорине, Миранчуке, Кузяеве, Головине и российских тренерах.

Кокорин — бывший футболист, который тренировался без шансов попасть в старт

— Знаю, что вы симпатизируете «Фиорентине». Расстроились, что Александр Кокорин покинул Флоренцию?

— Не думаю, что кто-то из болельщиков «фиалок» огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю «Фиорентины». Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию.

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— Чем запомнился Кокорин в Италии?

— На момент его переезда в Италию про него ходили разные приключенческие истории, но во Флоренции он ничем подобным не отметился. Честно говоря, вообще вспомнить практически нечего. Приехал бывший футболист, который за вторую или третью зарплату в команде много месяцев тренировался без малейших шансов попасть в стартовый состав и с призрачными шансами вообще выйти на поле. При этом никаких претензий по части тренировочного процесса к нему не возникало. Во всяком случае, в публичном пространстве.

— Вы называете его бывшим футболистом, а между тем Александр недавно стал главной звездой в другом чемпионате.

— Я назвал его бывшим футболистом применительно к серии А и другим топ-чемпионатам. Для первенства Кипра его таланта хватает до сих пор. На своем пике Александр вполне мог достойно смотреться в каком-то из топ-чемпионатов, кто ж спорит. Но я-то говорю про наше время. К сожалению, Кокорин опоздал с переездом в Европу на несколько лет.

Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

— Есть ли у Алексея Миранчука шансы всерьез проявить себя в «Аталанте» со второй попытки?

— Все лето у нас писали про то, что Миранчук покинет Бергамо. Чаще всего говорили про «Торино», но клубы явно не договорились по финансам. Трудно сказать, какие теперь перспективы у Миранчука. В «Торино» он был прочным игроком стартового состава, но в «Аталанте» слишком высокая конкуренция. Во время первого захода Миранчуку неоднократно давали шанс стать основным игроком «Аталанты», но он проиграл конкуренцию. Тренер Гасперини тогда совсем перестал рассчитывать на Алексея. Не очень понимаю, как Миранчук может вернуть его доверие, но давайте подождем и посмотрим. Не будем забывать, что «Аталанта» играет сразу в трех турнирах, включая Лигу Европы. Так что какая-то игровая практика у Миранчука точно должна быть.

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— В чемпионате Франции ярко проявляет себя Далер Кузяев. Вас это удивило?

— Кузяев был одним из лидеров «Зенита», а это флагман чемпионата России. И в вашей сборной Кузяев был неплох. Это качественный футболист, у которого, видимо, была огромная мотивация при переходе в «Гавр». Кузяева можно только похвалить за такой старт.

— Что скажете про Александра Головина?

— Не звезда, конечно, но ведь закрепился в жестком чемпионате Франции. Молодец!

— Что вы знаете про Сабу Сазонова, которого приобрел «Торино»?

— Это молодой защитник, выступающий за сборную Грузии. У него есть перспективы, а купили его за небольшие по нынешним безумным временам деньги. Пусть проявляет себя, доказывает, что у него есть характер. Ну а там можно будет какие-то выводы делать. Пока говорить особо не о чем.

Саба Сазонов.
Фото Global Look Press

В РПЛ уже несколько лет солирует Семак, Черчесов стоит особняком

— Что вы знаете о нынешней сборной России, которая сыграет против Египта и Катара?

— Как можно ее сегодня оценить, если она не проводит официальных матчей? Не берусь комментировать то, о чем сегодня не имею понятия.

— Что знаете о тренере Карпине?

— Как тренера у нас здесь его мало кто знает. Может, в Испании за ним следят? Все-таки Карпин там долго играл. А вот как игрока я его хорошо помню. Именно Карпин, на мой взгляд, был самым заметным и стабильным из всех ваших футболистов, кто в свое время поиграл в Испании. Но как тренера я Карпина не знаю. У него нет никаких титулов, в Европе его клубы никогда не отмечались, а про работу в сборной России и вовсе что-то трудно сказать по известным причинам.

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— А кого из наших современных тренеров вы могли бы отметить?

— В 90-е годы у вас царил Олег Романцев, «Спартак» которого пошумел и в Европе. Хорошо помню и очень уважаю Юрия Семина. Одно время у вас был на виду Леонид Слуцкий, который даже рискнул поработать за границей, где, правда, у него, насколько понимаю, ничего не вышло. Но ведь все равно молодец, что рискнул!

В вашем чемпионате уже несколько лет солирует Сергей Семак. Ну а Станислав Черчесов стоит особняком. Он вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира, что для вашего нынешнего футбола — огромный успех. При этом в Европе он становился чемпионом с «Легией» и дважды с «Ференцварошем», который еще и вывел из группы Лиги Европы с первого места. Да, чемпионаты Польши и Венгрии — это, мягко говоря, не топ-уровень по европейским меркам, но титулы есть титулы. У Черчесова они есть.

Александр Головин
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Далер Кузяев
Футбол
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 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
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 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
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 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
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