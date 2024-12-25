Боккетти возглавил клуб серии А. Но шансов спасти не нужную наследникам Берлускони «Монцу» практически нет

Сальваторе придется тяжко.

Встряска от Галлиани

С искренней симпатией отношусь к Сальваторе Боккетти, с которым доводилось общаться неоднократно. И искренне желаю доверенной ему вчера «Монце» сохранить место в серии А в этом сезоне. Вот только на сегодняшний день миссия бывшего игрока «Рубина» и Спартака» видится мне практически невыполнимой.

Клуб, которым руководит легендарный 80-летний Адриано Галлиани, прочно осел после 17 туров на последнем месте. Команда из зажиточного города, расположенного рядом с Миланом и известного прежде всего своими сентябрьскими этапами «Формулы-1», проводит третий в истории сезон в высшем дивизионе. Первые два завершились триумфально для клуба с более чем 100-летней историей, пределом мечтаний которого всегда была серия В, — соответственно 11-е и 12-е места в серии А. В межсезонье команду покинул не ставший продлевать контракт тренер Раффаэле Палладино, перебравшийся во Флоренцию. На его место Галлиани взял из клуба серии В «Реджаны» чемпиона мира-2006 Алессандро Несту, одну из звезд того прекрасного «Милана», который при Галлиани творил чудеса в Европе.

«Фиорентина» под руководством 40-летнего Палладино сейчас делит 5-6 места с «Ювентусом» и успешно выступает в Лиге конференций. «Монца» же с 48-летним Нестой упала на дно турнирной таблицы — 10 очков после 17 туров при всего одной победе. От спасительного 17-го места новую команду 38-летнего Боккетти отделяют пять очков. При этом в ближайших двух турах молодого тренера ждут матчи с прямыми конкурентами за место в серии А — против «Пармы» (15 очков) и «Кальяри» (14 очков). Многоопытный Адриано Галлиани, видимо, решил встряхнуть команду перед этими важнейшими поединками. La Gazzetta dello Sport при этом предполагает, что Боккетти выиграл конкуренцию у Фабио Каннаваро и Андреа Пирло.

Боккетти имел действующий контракт с «Вероной» до 2027 года. В этот клуб его еще в 2021-м пристроил агент и старший товарищ Андреа Д'Амико. Этот агент, родившийся в Вероне и открывавший до последнего времени ногой двери одноименного клуба, умудрился пробить Сальваторе аж пятилетний контракт в «Вероне». Здесь Сальваторе начинал с работы в молодежке, а в какой-то момент временно оказался даже главным тренером. В октябре-ноябре 2022 года в этой роли он проиграл шесть матчей из шести, после чего ему дали в помощь опытного специалиста по имени Марко Дзаффарони. Вдвоем они чудом спасли «Верону» от вылета из элиты. В следующем сезоне команду возглавил Марко Барони, который сегодня успешно работает в «Лацио». Боккетти остался без должности, но контракт с ним никто не разорвал.

Неугомонный Д'Амико в этом году пытался пристроить Боккетти сначала в «Венецию», откуда ушел в «Торино» подопечный того же агента Паоло Ваноли, а в случае неудачи продавить возвращение Сальваторе на роль главного тренера вновь утонувшей в кризисе «Вероны». В итоге ни то, ни другое не вышло, а «Верону» буквально на днях попутно еще и продали американцам. Зато Неста тем временем потерял рычаги управления «Монцей», а 60-летний Д'Амико очень давно и хорошо знаком с Галлиани. Вот так Боккетти и сменил «Верону» на «Монцу», сохранив срок окончания действия контракта до 2027 года.

Сальваторе Боккетти. Фото Global Look Press

Ненужное наследство

Агент свою работу сделал, а вот Боккетти будет очень сложно выполнить задачу сохранения команды в серии А. Кстати, тренерскую лицензию высшей категории Сальваторе не получил до сих пор, из-за чего формально, как это было и в «Вероне», имеет право считаться главным тренером всего месяц с момента назначения. После этого он либо должен предъявить лицензию, либо вновь взять в напарники кого-то еще. Правда, тот самый Марко Дзаффарони сейчас занят: тренирует команду серии В «Зюдтироль». А ирония судьбы состоит в том, что именно Дзаффарони был первым тренером «Монцы», уволенным Галлиани после покупки клуба Сильвио Берлускони.

При Берлускони уроженец Монцы Галлиани, который до прихода в «Милан» в 1986 году был вице-президентом «Монцы», сумел вывести команду родного города из серии С в высший дивизион, осуществив свою юношескую мечту. На деньги своего исторического патрона синьор Адриано сумел построить команду, которая два сезона достойно смотрелась в серии А. Сам Берлускони при этом публично заявлял, что готов инвестировать деньги и дальше, чтобы вывести клуб в еврокубки. Однако в июне 2023 года 86-летний Сильвио ушел из жизни. С того момента разговоры о продаже не нужной наследникам «Монцы» идут постоянно, а Галлиани лишь чудом удерживает семью скончавшегося Берлускони от продажи.

На фоне смерти владельца «Монца» сумела провести достойный сезон, но вот сейчас, похоже, дело идет к вылету и дальнейшей перезагрузке. Со стариной Галлиани или без него. Прошедшим летом сделка по продаже клуба была близка к завершению, но затем сорвалась. Дети Берлускони не скрывают, что «Монца» — это прихоть их отца и его подарок верному Галлиани, не более того. Никакой страсти к клубу у семьи Берлускони нет, никакого дохода он приносить не может, а самому синьору Адриано уже 80 лет. Вот почему «Монца» обречена на скорую продажу и очередной кризис.

Милан Джурич. Фото Global Look Press

На фоне скромного бюджета и указанных выше факторов «Монца» еще и умудрилась потерять из-за травм двух ключевых игроков — 27-летнего капитана и лидера полузащиты Маттео Пессину, а также своего лучшего бомбардира — 34-летнего форварда Милана Джурича. Если учесть, что последний забил в этом чемпионате четыре гола из общих пятнадцати (это худший показатель в серии А), можно только посочувствовать Боккетти. Добавьте к этому еще и прооперированного опытного Роберто Гальярдини и поймете, что стартовые позиции нового тренера «Монцы» выглядят очень зыбко.

Ну и самое главное: сам Сальваторе — при всей к нему симпатии — не имеет самостоятельного тренерского опыта по выпутыванию из столь кризисных ситуаций. Понятно, что у старины Галлиани опыта работы в футбольном клубе хватит на нескольких человек, включая любого тренера, но все же целый ряд сопутствующих факторов играет против «Монцы». Эта команда является главным кандидатом на вылет в серию В, и ее спасение будет настоящим чудом. Пожелаем под Новый год симпатяге Боккетти сотворить это чудо в 2025 году, но, честно говоря, у меня лично надежд на такой благоприятный исход почти нет.