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Сегодня, 19:30

Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров

Семь из десяти клубов топ-10 чемпионата Италии сменили тренеров этим летом
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Массимилиано Аллегри, Тиагу Мотта, Антонио Конте.
Фото «СЭ»
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Семь клубов серии А из топ-10 прошлого сезона сменили тренеров.

Лето — по определению жаркое время года в солнечной Италии. А лето-2024 становится вдвойне жарким для серии А по части смены главных тренеров.

Не припомню, когда сразу столько клубов меняли своих специалистов. Давайте посмотрим, что известно на данный момент и что ждет серию А в ближайшие дни.

Если брать лидеров, то из пяти клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов, своих тренеров сохранили два главных триумфатора - чемпион страны «Интер» и победитель Лиги Европы «Аталанта». По Симоне Индзаги сомнений и не было, а вот Джан Пьеро Гасперини мог оказаться в «Наполи». Но в итоге он решил-таки остаться в Бергамо, где начнет уже девятый свой сезон. Старина Гасп - главный долгожитель в нынешней серии А, рядом с ним никого и близко нет.

22&nbsp;мая. Главный тренер &laquo;Аталанты&raquo; Джан Пьеро Гасперини с&nbsp;трофеем Лиги Европы после победы над &laquo;Байером&raquo; (3:0). Урок Гасперини. Уважайте тренерскую работу, а не только трофеи!

Пять сезонов, что очень много для «Милана», отработал Стефано Пиоли. Его со слезами на глазах проводили на «Сан-Сиро» в последнем туре серии А, а вакантное место готовится занять Паулу Фонсека, только что покинувший французский «Лилль». Кандидатуры Хулена Лопетеги и Сержиу Консейсау по весне отпали, и вот на днях должны объявить Фонсеку.

Массимилиано Аллегри, который был со скандалом низложен «Ювентусом», в свой второй заход отработал без двух туров три сезона. Его сменщиком станет Тиагу Мотта, который после двух сезонов покинул «Болонью». В свою очередь, в Болонью отправился из Флоренции Винченцо Итальяно, проигравший за три сезона три финала с «Фиорентиной» — два в Лиге конференций и один в Кубке Италии.

Винченцо Итальяно.
Фото Reuters

В Лиге Европы Италию представят «Рома» и «Лацио». Даниэле Де Росси, сменивший по ходу сезона Жозе Моуринью, остался на своем посту. А вот Игор Тудор, приходивший вместо Маурицио Сарри, уже покинул Рим, на днях объявят его сменщика. В Лиге конференций серию А вновь будет представлять «Фиорентина», и ее возглавил Раффаэле Палладино, хорошо зарекомендовавший себя в «Монце».

Разумеется, самым громким событием стало назначение в провалившийся «Наполи» знаменитого Антонио Конте, который подписал контракт сроком на три года. Из «Торино» ушел Иван Юрич, а на его место прочат Паоло Ваноли, который только что вывел «Венецию» в серию А.

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Как мы видим, сразу семь из первых десяти клубов серии А сменили тренеров, но и вторая десятка не обошлась без громких уходов и назначений. Сэр Клаудио Раньери покинул «Кальяри» и заявил, что завершил клубную карьеру. «Монцу» буквально накануне возглавил знаменитый Алессандро Неста, который в прошлом сезоне тренировал в серии В «Реджану». А вот другой чемпион мира-2006, он же «Золотой мяч» того же года Фабио Каннаваро не остался в «Удинезе». Хоть он и сохранил команду в серии А, придя туда за несколько туров до конца сезона, хозяин клуба решил отказаться от услуг Фабио.

Первая декада июня еще не закончилась, а интересных событий на трансферном рынке серии А, как мы видим, уже хватает. То ли еще будет — ведь вслед за тренерами скоро пойдут и трансферы игроков.

Антонио Конте
Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Винченцо Итальяно
Массимилиано Аллегри
Стефано Пиоли
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