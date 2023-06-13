Итальянский футбол возрождается? Как оценивать участие клубов серии А в финалах трех еврокубков

Специальный корреспондент «СЭ» — об итогах сезона на Апеннинах.

Сезон итальянского кальчо немного затянулся. Лишь недавно стали известны последние две команды серии А, которые примут участие в следующем чемпионате, — это «Верона» и «Кальяри». «Верона» в матче за право остаться в элите обыграла на нейтральном поле «Специю» со счетом 3:1, отправив ту в низший дивизион. И это смело можно считать первым серьезным тренерским успехом Сальваторе Боккетти. Когда экс-защитник «Рубина» и «Спартака» принял команду по ходу сезона, та пикировала в направлении серии В, но в итоге сумела сохранить прописку в высшем дивизионе.

Клаудио Раньери. Фото Global Look Press

Ну а главным героем серии плей-офф стал Клаудио Раньери, один из авторов легендарного чемпионства «Лестера». 71-летний тренер принял «Кальяри» в декабре, когда команда плелась на 14-м месте в серии В и думала только о том, как бы не свалиться в дивизион ниже. Раньери же сумел не просто вытащить сардинцев из болота, но и дотянуть их в плей-офф за право подняться в элиту. А там последовательно придушил сначала «Венецию», затем «Парму» и напоследок — «Бари».

С «Бари» вообще вышло драматично. Счет 0:0 держался до 94-й минуты, пока единственный гол не забил футболист «Кальяри», которого Раньери выпустил на поле за несколько минут до этого. Остается только снять шляпу перед тренером, который в 71 год не теряет мотивации и остается образцом профессионализма, элегантности и интеллигентности.

До «Кальяри» и «Вероны» право сыграть в элите завоевали «Фрозиноне» и «Дженоа», а вместе со «Специей» высший дивизион покинули «Кремонезе» и «Сампдория». Новый сезон стартует 19-20 августа. Дата финала Кубка Италии пока не определена, а вот Суперкубок страны пройдет в январе 2024 года по новой формуле. Впервые его разыграют не две команды (чемпион страны и обладатель Кубка), а сразу четыре — обладатель скудетто «Наполи», занявший второе место в серии А «Лацио», победитель Кубка Италии «Интер», а также финалист этого турнира «Фиорентина».

Фото Reuters

Итоги завершившегося итальянского сезона видятся положительными для серии А даже на фоне трех проигранных финалов еврокубков и поражения от Уругвая в финале молодежного чемпионата мира. Это в 80-90-е годы прошлого века серия А выступала с позиции силы в европейских клубных турнирах и могла позволить себе один раз выиграть три финала из трех и еще трижды — два из трех. Та лига была сильнейшим турниром в Европе, а потому ее команды регулярно играли в финалах, считались фаворитами и часто выигрывали трофеи.

Для нынешней же серии А само по себе участие в финалах — уже успех на фоне многочисленных проблем в местном футбольном хозяйстве и при почти полном отсутствии звезд мирового уровня. Да, задним числом и «Рома», и «Фиорентина», и, конечно, «Интер» дико переживают по поводу проигранных финалов, в каждом из которых все они не дотянули до трофея самую малость. Но если бы кто-то предположил перед началом сезона, что итальянские клубы сыграют в финалах сразу трех еврокубков (при этом еще два клуба с Апеннин выбыли в полуфиналах), то этому бы вряд ли кто-то поверил.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов Италию представят «Наполи», «Лацио» и все те же «Милан» с «Интером». В Лигу Европы серия А делегирует «Рому» и «Аталанту». В Лиге конференций выступит «Ювентус». Ну а если УЕФА все же дисквалифицирует «Юве», то его место в ЛК займет «Фиорентина».

На фоне общего состояния дел в кальчо серия А обязана записать себе завершившийся сезон в актив. Ну а следующий розыгрыш еврокубков покажет, есть ли у итальянского клубного футбола устойчивый прогресс или же то, что мы видели — стечение обстоятельств.