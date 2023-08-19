«Интер» отберет скудетто у «Наполи», Кокорин забьет первый гол в Италии, Хвиче будет тяжело. Прогнозы на новый сезон серии А

На Апеннинах намечается жара.

В прошлом сезоне итальянские команды приняли участие во всех финалах еврокубков, и это повод пристальнее последить за развитием серии А. Тем более здесь играет множество хорошо знакомых российскому зрителю персонажей — Миранчук, Кокорин, Хвича, Шомуродов. Как и в последние годы, борьба за скудетто будет непредсказуемой, а по ходу чемпионата наверняка зажжется парочка молодых звездочек. Как именно будет складываться итальянский сезон, попробовали спрогнозировать авторы «СЭ».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

Италия столько лет ждала финала гегемонии «Ювентуса» — и, кажется, перевыполнила задачу. При Аллегри «Юве» едва ли представляет угрозу (даже несмотря на отсутствие еврокубков), а кто новый фаворит, вообще неясно. В прошлом сезоне вторым стал «Лацио», но очевидно, что это максимум — для скудетто у Сарри элементарно нет ресурсов. В «Милан» я тоже не верю: понятно, что продление Леау — важная история, но для борьбы за титул нужны дисциплина, мощная обойма и прагматизм. Все это есть у «Интера» Индзаги, который уже дошел до финала Лиги чемпионов, а теперь готов решить топ-задачу в чемпионате.

Если мы отталкиваемся от золота «Интера», то в выборе ярчайшего игрока практически нет альтернативы. Лаутаро Мартинес — стержневой футболист нерадзурри, который идеально вписан в игру и контролирует раздевалку. А еще максимально заряжен: отказаться от 240 миллионов евро в Саудовской Аравии сможет не каждый. Но Лаутаро выбрал карьеру, а не ее окончание — и это не может не вызывать уважения.

Шомуродов сдал в «Роме», где вообще не играл, и в «Специи» (там объективно было сложно забивать много), но Раньери его раскроет! Трансфер в «Кальяри» для Элдора — отличное решение. И что-то такое хочется пожелать Миранчуку, которого по-человечески жаль: в «Аталанте» на него не рассчитывают, а перейти в другой клуб серии А очень тяжело (опять же из-за запросов бергамасков). Нужно ждать трансферного дедлайна, бежать из Бергамо и адаптироваться в новом клубе. Но это — время, которое точно отразится на результативности.

Кокорин в «Фиорентине» — самый невероятный сюжет, который только можно было представить. На Кипр форвард не вернулся, в Италии никому не нужен, на уступки по разрыву контракта не идет. «Если не можешь подавить сопротивление — возглавь его», — решили во Флоренции и теперь наблюдают, как Кокорин забивает в предсезонных товарняках. Очевидно, что законы логики в его случае больше не работают, поэтому я вообще не удивлюсь, если он зажжет и в серии А!

В Хвиче я практически не сомневаюсь, хотя второй сезон всегда самый тяжелый. Но в чемпионство «Наполи» не верю абсолютно. Очень люблю Руди Гарсию — с ним в Неаполе будет даже веселее, чем при Спаллетти, но есть побочный эффект: команды француза очень нестабильны. «Наполи» точно будет высоко, но не на первом месте.

Марк Бессонов

Логика подсказывает поставить на «Интер» как на самую опытную и сбалансированную команду Италии. Но прогнозирование — дело консервативное и осторожное, в то время как в жизни все порой происходит куда более неожиданно и нагло (как скудетто «Наполи», например). Потому рискну поставить на «Милан». Даже с учетом того, что клуб пошел по американской модели развития — прокачивать молодых игроков и продавать их за большие деньги. Россонери, как и соседи по городу, не сказать что сильно укрепились. По крайней мере, вряд ли Пулишич, Чуквуэзе и Лофтус-Чик выведут команду на новый уровень. Но зато у «Милана» половину сезона не должен пропустить Меньян — главная статистическая аномалия среди вратарей лиги. Продлен Леау, на месте Тео, вместо Тонали подъехал такой же объемный (пусть и не такой раскрученный) Муса. Вопрос — потянет ли 36-летний Жиру роль основного форварда на весь сезон. Если да, то у «Милана» все шансы обогнать в таблице и соседа, и других конкурентов.

Очень многое тут будет зависеть от Рафаэла Леау, одного из самых сильных вингеров Европы, талант которого позволяет мечтать о получении «Золотого мяча». Португалец продлил контракт, и все его мысли сейчас должны быть сосредоточены на команде. Если потянет роль лидера и главного бомбардира, переход в топ-клуб уровня «Ман Сити» или «Баварии» не заставит себя долго ждать. Нужно только прибавлять в стабильности. Да и конкуренция будет серьезная — Лаутаро, Хвича и Осимхен точно не будут сидеть сложа руки.

В споре Шомуродов — Миранчук поставлю все же на Алексея, несмотря на неопределенность его будущего. Хотя очень похоже, что в новом сезоне на Шомуродова в «Кальяри» сделают ставку как на основного форварда. Нашему же хавбеку еще предстоит найти себе новый клуб (вдруг это будет не Италия?), но все же кажется, что под конец трансферного окна куда-то он да пристроится. В «Аталанте» ловить нечего, а вот в любой другой команде из середины или подвала таблицы серии А Миранчук точно принесет пользу.

Про Кокорина сказать такое точно не выйдет, но карьера Александра уже давно превратилась в такую фантасмагорию, что ожидать тут можно в прямом смысле чего угодно. Сейчас у «Фиорентины» очень приличный набор форвардов — Йович, Бельтран и Куаме. Но в прошлом сезоне «фиалки» зачастую играли по 4-2-3-1, и в такой расстановке Кокорину необязательно претендовать на роль наконечника. Сейчас все это больше похоже на шутку, но думаю, что свой гол в серии А Саша все же забьет. Если, конечно, «Фиорентина» не сумеет его куда-нибудь сослать.

К перспективам «Наполи» в новом сезоне многие относятся скептически, но все же из лидеров команду пока покинул только Ким Мин Чжэ, а сменивший Спаллетти Руди Гарсия — мастер быстро выстраивать боевые проекты. Состав у неаполитанцев по меркам серии А просто топовый, потому думаю, что за скудетто они еще всерьез поборются. А вот Хвиче будет тяжело — кажется, его манеру игры многие раскусили, о чем свидетельствует статистический спад во второй половине прошлого сезона. Придется заново адаптироваться и находить новые приемы.

Андрей Кузичев , корреспондент

На мой взгляд, кандидатов на скудетто два. Очевидный — «Интер», хотя в какой-то момент казалось, что Симоне Индзаги себя в Милане исчерпал. На первый год работы у него были все шансы взять титул на багаже Антонио Конте. На второй тренер был близок к увольнению, но он не просто перевернул ситуацию, но и довел нерадзурри до финала Лиги чемпионов. По логике, на третий год есть шансы увидеть настоящую команду Индзаги, которая дозрела до национального триумфа. Только я бы не стал сбрасывать со счетов «Ювентус». Злой, голодный до побед и считающий себя несправедливо обиженным. Да и еще и с прагматиком Максом Аллегри на тренерской скамейке. К тому же за «Старую синьору» облегченный график в связи с отстранением от еврокубков.

Что до ярких игроков, то очевидного фаворита у меня нет. Но есть тройка претендентов. За Лаутаро Мартинеса классный прошлый сезон и статус примы в атаке «Интера». За Рафаэла Леау — завершившаяся контрактная эпопея. Самое время выйти из тени повесившего бутсы на гвоздь и много работавшего с португальцем Ибрагимовича. Ну а Кьеза наконец-то здоров и готов провести по-настоящему яркий сезон. Если, конечно, «Юве» не продаст его, получив космическое предложение.

В виртуальном споре Миранчука и Шомуродова поставлю на бывшего форварда «Ростова». Во-первых, в его пользу амплуа. Во-вторых, определенность с командой, потому что в «Роме» доверия у него не было, а аренда в сражавшуюся за выживание «Специю» изначально вызывала вопросы. Зато в «Кальяри» у Клаудио Раньери все должно получиться. Ну а в ситуации с Миранчуком смущает неопределенность. Джан Пьеро Гасперини в него не верит, тогда как возвращение в «Торино» сулит гарантированно качественный сезон.

Кокорин? Ну, что-то он точно забьет, и тогда заговорят про Кипр животворящий. А если серьезно, Александр обязан вцепиться в свой последний шанс в серии А. Влаховича в «Фиорентине» давно нет, Артура Кабрала продали в «Бенфику», а Бельтрану — при всем его таланте — потребуется время на адаптацию в Европе.

От Кварацхелии жду продолжения банкета. К концу прошлого сезона он элементарно устал, но мастерство никуда не делось. Ну а «Наполи» без Лучано Спаллетти чемпионом не быть. Только и падения не будет — в четверке южане точно останутся. А яркий футбол — это их марка долгие годы.

Дмитрий Гирин, корреспондент

Даже немного странно — прошлой весной у Италии было три представителя в финалах еврокубков, летом молодежная сборная играла в решающем матче чемпионата мира (U-20), а команда U-19 взяла европейский титул. Но на вопрос, кто станет чемпионом, приходится отвечать методом исключения.

«Наполи»? Определенно, нет. И дело даже не в уходе Лучано Спаллетти и спортивного директора Кристиана Джунтоли. Просто это Неаполь. Там не то что чемпионское похмелье — праздновать закончат дай бог к следующему лету.

«Милан»? Тоже нет. Опять же, дело не в уходе Паоло Мальдини и Кристиано Массары. Просто вторая половина прошлого сезона оставила слишком много вопросов, и летом не было впечатления, что они решены. Непонятно, как россонери справятся с потерей Сандро Тонали — взятый в «Валенсии» Юнус Муса — игрок другого плана. Но в топ-4 «Милан» должен быть.

«Ювентус»? Опять же нет. Римские команды? Тоже нет.

Так что остается «Интер». Во второй части прошлого сезона именно черно-синие играли в лучший в Италии футбол, но часто им катастрофически не везло. Не выиграть, набив xG на три гола, было обычным делом (просто погуглите и посмотрите хайлайты матча со «Специей», например). «Интер», еще зимой понял, как играть без Марсело Брозовича, а Ян Зоммер — достойная замена Андре Онане. На дистанции именно команда Симоне Индзаги выглядит наиболее устойчивой.

Если «Интер» — чемпион, то его капитан и лидер, Лаутаро Мартинес, должен стать самым ярким игроком. Есть, конечно, восхитительный Рафаэл Леау, который будет выдавать шоу-тайм, но аргентинец более зрелый и стабильный игрок.

Определенно, Миранчук оформит больше результативных баллов, чем Шомуродов. У россиянина в «Аталанте» есть способность набирать результативные баллы даже тогда, когда он выходит в концовке на 15 минут, пусть для общекомандного результата его голы и передачи мало что значат — имею в виду ситуации, когда Миранчук появлялся на поле при счете, например, 4:1 и делал его 5:1. Шомуродову же для начала нужно выиграть конкуренцию у Джанлуки Лападулы.

В серии А Кокорин не забьет. Возможно, в 6-м туре Лиги конференций в матче с третьесортной командой, когда «Фиорентина», решив все задачи, выставит второй-третий состав. Если, конечно, Кокорин вообще останется во Флоренции к концу трансферного окна.

Хвича не продолжит феерить. Показательный момент был еще в прошлом сезоне, во второй его половине. В последних 11 матчах у Хвичи был только один ассист, начиная с 25 февраля — только два гола и две передачи в серии А. Вся феерия пришлась на первые полгода. Сейчас же его ждет пресловутый второй сезон. В общем, Хвиче будет очень тяжело. Как и всему «Наполи». Почему — написал выше. Это в «Ювентусе» или в «Реале» победы и титулы — норма. Неаполь же — обаятельная, но провинция, во всех смыслах, и вот так сразу это не вытравишь. Думаю, к весне там протрезвеют, увидят себя на 4-5-м месте в таблице, поднажмут и заскочат в топ.

Георгий Кудинов, приглашенный автор

В Милане или в Турине чемпионство празднуют максимум два-три дня. В Неаполе его отмечали три-четыре месяца. «Наполи» покинули истощенный триумфальным сезоном Лучано Спаллетти и еще более уставший от общения с президентом Де Лаурентисом спортивный директор клуба Кристиан Джунтоли. Клуб продал своего ключевого центрального защитника по фамилии Ким, а нигерийская звезда Осимхен спит и видит себя в европейском топ-клубе. «Наполи» не мог дважды подряд взять скудетто даже при великом Марадоне, так что слабо верится в подобное сейчас.

Что творится внутри раздевалки «Ювентуса» на фоне свежих скандалов, пока сказать трудно. «Милан» слишком зависим от своей нестабильной звезды Леау. Португалец способен выдать один матч на уровне «Золотого мяча», а потом уйти в тень на несколько игр. С менеджментом в «Ювентусе» и «Милане» сегодня не все понятно и стабильно, а вот «Интер» на их фоне кажется более четким в управлении клубом. Да и состав у Симоне Индзаги достаточно сбалансирован даже с поправкой на уход такого сильного голкипера, как Онана. По состоянию на сегодняшний день именно «Интер» видится мне главным фаворитом в борьбе за скудетто.

Аргентинец Лаутаро Мартинес уступил в прошлом сезоне по числу забитых голов в серии А только Виктору Осимхену. Лаутаро должен подтвердить свой высокий класс, и от него следует ждать как голов, так и других ярких ходов на благо команды. Своей игрой и лидерскими качествами в «Интере» ему надо доказывать, что он способен наконец-то стать заметной фигурой и в своей национальной сборной.

Вышедший в серию А «Кальяри» взял в аренду из «Ромы» Элдора Шомуродова в надежде на то, что тот предстанет в роли самого себя образца периода в «Дженоа». Думаю, что поначалу опытнейший Клаудио Раньери попробует сделать ставку на мотивированного узбека. Если Элдор не разочарует на коротком отрезке, как это случилось в «Специи» в прошлом сезоне, то получит шанс получить немало игровой практики на весь сезон, а значит, сможет и зарабатывать баллы по системе «гол+пас». С Миранчуком ситуация пока слишком непонятная. Если он все же останется в «Аталанте», то при тренере Гасперини у него вновь будет мало игровой практики. А вот если Алексей уйдет в аренду, тогда другое дело. Но мы пока ведь не знаем, куда он уйдет и уйдет ли вообще, поэтому делать выводы о потенциальной результативности явно преждевременно.

Что касается непотопляемого Александра Кокорина, то «Фиорентина» до закрытия трансферного окна будет пытаться расстаться с ним, тем более что клуб только что приобрел двух новых нападающих. Тот факт, что Кокорина включили в заявку на сезон, ни о чем не говорит.

Грузин Хвича Кварацхелия провел свой первый сезон в серии А феерически. Точнее, не весь сезон, а две трети, чего хватило, чтобы его признали лучшим игроком серии А. Между тем в конце прошлого чемпионата стало заметно, что соперники, доселе и понятия не имевшие о Хвиче, изучили его очень хорошо и стали находить на него управу. Серия А — очень жесткий турнир, а второй сезон для легионера нередко бывает более сложным, чем дебютный. В прошедшем чемпионате Хвича сделал то, чего от него в Италии никто не ожидал, что бы там задним числом ни говорили почитатели его таланта. Как для самого Хвичи, так и для всего сенсационного «Наполи» чемпионат-2022/23 сложился феноменально, и в повторение этой красивой сказки, которую написал Лучано Спаллетти, верится с трудом. Я вот лично совсем не удивлюсь, если в этом сезоне «Наполи» под руководством тренера Гарсии разочарует в серии А как игрой, так и результатом.