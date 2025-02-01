Впереди дерби, а страсти накалились до предела.

Сержиу Консейсау близок к тому, чтобы остаться без работы в «Милане» спустя месяц после назначения. И дело совсем не в спортивных результатах. По информации Tuttosport и La Repubblica, тренер не прижился в коллективе, что привело к токсичной обстановке в раздевалке.

А как же здорово португалец стартовал в Италии! Сразу же завоевал Суперкубок, прихлопнув сначала «Ювентус» (2:1), а затем «Интер» (3:2). И ярко отпраздновал итоговый успех, станцевав с сигарой в зубах.

Казалось, что вот он — долгожданный спаситель «Милана». Но, похоже, в клубе снова намечаются масштабные перемены.

Отношения с лидерами не задались

Тео Эрнандес и Рафаэл Леау — главные активы «Милана» последних лет. Они конфликтовали с предыдущим тренером Паулой Фонсекой и играли не слишком ярко. С приходом Консейсау парочка будто снова засияла: именно они во многом решили исход финала Суперкубка с «Интером».

Но затем с Тео и Рафой вновь что-то произошло. Сержиу остался недоволен их игрой во встрече с «Пармой» (3:2) и заменил парочку сразу после перерыва. Конечно, им это не понравилось. И отношения с тренером существенно ухудшились.

Дальше возникла неприятная ситуация с Альваро Моратой. Как пишут итальянские СМИ, в матче последнего тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (1:2) испанский нападающий открыто высказал недовольство тем, что его заменили после первого тайма. И провел всю вторую 45-минутку у своего шкафчика в раздевалке. Еще один игрок, с которым Консейсау не поладил.

А самая яркая заруба у тренера произошла с капитаном «Милана». Сержиу и Давиде Калабрия чуть не подрались прямо на поле после финального свистка в матче с «Пармой». Их вовремя растащили одноклубники, но кадры эпизода, попавшего в трансляцию, мгновенно разлетелись в Сети.

Как выяснилось позже, у этого конфликта сразу две причины. Первая — защитник вспылил из-за замены, пнув бутылку возле скамейки. А вторая — Консейсау был зол из-за того, что Калабрия вместе с Эрнандесом, Рубеном Лофтус-Чиком и Франческо Камардой ходили на концерт рэпера Лаццы за несколько дней до игры, нарушив режим. Были даже сообщения, что там игроки употребляли алкоголь.

«В этом спорте я живу со страстью. Это нормальные ситуации, они относятся к матчу. Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Я предельно прям», — объяснил Консейсау на пресс-конференции.

Сержиу Консейсау. Фото Global Look Press

Началась «чистка»

Теперь от тех, кто не поладил с Консейсау, спешно пытаются избавиться. При этом сам тренер находится далеко не в безопасности. Существует вероятность, что и он покинет клуб.

Но начали «чистку» с футболистов. Как минимум три основных игрока близки к уходу.

Мората уже почти переехал в Турцию. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что испанец отправится в аренду в «Галатасарай» на полгода с возможностью продления еще на год, а также с опцией выкупа. Нападающий не продержался в «Милане» и года, а теперь будет конкурировать с Виктором Осимхеном и Мауро Икарди.

Центральный защитник Фикайо Томори близок к возвращению в Англию. У «Тоттенхэма» сейчас дыры в оборонительной линии, поэтому они готовы раскошелиться за воспитанника «Челси». По данным Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к сделке за 30 миллионов евро.

Капитан Давиде Калабрия, вероятно, присоединится к «Болонье». Он всю карьеру отыграл за красно-черных и вряд ли счастлив такому раскладу. Ему уже нашли замену — из «Манчестер Сити» приехал Кайл Уокер.

16-летний Камарда (тот самый, который ходил с Калабрией на концерт) также уходит в аренду в «Монцу».

Пока ни один из вышеперечисленных трансферов официально не подтвержден, но итальянские СМИ считают это делом времени.

Что будет дальше с «Миланом» — загадка. Впереди важнейшее дерби с «Интером», и, возможно, дальнейшая судьба Консейсау решится после него.