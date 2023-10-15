Италия готовится к новым разоблачениям в деле о ставках. Когда это произойдет и кто тот человек, взбудораживший страну инсайдами?

Фабрицио Корона — очень неоднозначная личность.

14 октября сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти без особых хлопот обыграла в городе Бари Мальту со счетом 4:0. Во вторник действующих чемпионов Европы ждет увлекательный поединок на «Уэмбли» против лидеров группы англичан. Он и покажет истинную силу итальянцев, которые борются с Украиной за вторую путевку на Евро-2024.

Правда, даже этот матч немного отходит на второй план из-за разгорающегося скандала, связанного с футболом опосредованно. Италию во вторник вечером ждет новая порция околофутбольных разоблачений от человека, по сравнению с которым легендарный Остап Бендер был просто школьником, а Кокорин с Мамаевым — скромными представителями подготовительной группы детского сада.

Фабрицио Корона. Фото Global Look Press

Злоупотребление алкоголем и наркотиками, несоблюдение правил ПДД, драки, оргии с участием представителей обоих полов, шантаж, мошенничество, неуплата налогов, оборот фальшивых денег, коррупционные схемы, злостное банкротство, лжесвидетельство, клевета — это все про одного и того же человека. Не сомневаюсь при этом, что я еще что-то забыл. Как уверяют врачи, этот персонаж страдает раздвоением личности и нередко впадает в депрессию, а потому его периодически отпускают из тюрьмы под домашний арест. Ближайшей осенью его, похоже, ждет очередной процесс за одно из былых прегрешений.

Этот человек — 49-летний Фабрицио Корона. Он и есть тот самый инсайдер, запустивший через свой сайт «Дело о незаконных ставках», которое взорвало футбольную (и не только) общественность в Италии, а за ее пределами спровоцировало как минимум волну интереса. Информация Короны про восходящую звезду «Ювентуса» Николо Фаджоли оказалась сущей правдой — тот уже сам признался в своих грехах (а именно ставках на футбол) спортивному правосудию. Вслед за Фаджоли неугомонный Корона назвал еще двух известных итальянских игроков, которые якобы замечены в ставках на футбольные события. Это Сандро Тонали, летом за 64 миллиона евро проданный «Миланом» в «Ньюкасл», и Николо Дзаньоло из «Ромы», выступающий в «Астон Вилле» на правах аренды.

Тонали уже публично дает понять, что готов лечиться от лудомании, хотя и отказывается подтверждать факт своей причастности к незаконным ставкам именно на футбол. Дзаньоло же пока отрицает вообще все. Впрочем, у последнего репутация столь недалекого и алчного человека, подверженного влиянию других людей, что никого в итоге не удивит, если и его причастность к теме ставок на футбол будет доказана. Для начала же Тонали и Дзаньоло экстренно покинули расположение сборной Италии: они не сыграли даже с Мальтой, а уж про Англию и говорить не приходится, встречу они точно пропустят.

Сандро Тонали. Фото Reuters

Тем временем Корона, который в первом десятилетии этого века считался королем итальянских папарацци, назвал на своем сайте четвертую фамилию. Это Никола Залевски из «Ромы», который якобы и вовсе делает ставки на самого себя. Адвокат поляка готов подать на Корону в суд за эти высказывания, но сам Фабрицио уверен, что не ошибается. И вот во вторник вечером Корона готов в прямом эфире одного из главных телеканалов Италии назвать новые фамилии участников букмекерского скандала. Время для громкого инсайда он выбрал для себя очень удачно: это будет сделано сразу же после окончания матча Англия — Италия. Неоднократно снимавшийся в реалити и ток-шоу, телесериалах и видеоклипах Корона, изнутри прекрасно знающий мир телевидения и социальных сетей, искусно пользуется инсайдами себе во благо: повышает аудиторию своего сайта и пытается заставить всю Италию вновь говорить о себе. Без этого Фабрицио жить не может.

При этом Корона намекает на то, что в расследовании, которое параллельно с ним и его сайтом ведут правоохранительные органы и спортивное правосудие, замешаны еще несколько громких имен. Ну а помимо игроков в набирающем ход деле якобы могут возникнуть агенты футболистов, топ-менеджеры и даже президенты клубов.

Ну а пока все пытаются понять, кто же и откуда сливает информацию человеку, по которому давно и горько плачет итальянская тюрьма, наш хороший знакомый Лучано Спаллетти готовит «Скуадру адзурру» к поединку против Англии. Помимо попавших под медийный удар Фаджоли, Тонали и Дзаньоло экс-наставник «Зенита» лишился еще и Кьезы с Иммобиле, которые восстанавливаются после травм. Впрочем, сам по себе матч против Англии ничего для Италии кардинально не решает: при любом его исходе судьбоносной для команды Спаллетти станет игра против Украины, которая состоится в Леверкузене 20 ноября.