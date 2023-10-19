Итальянский скандал со ставками — катастрофа национального масштаба? Какие последствия ждут местный футбол

Наш приглашенный автор, более 20 лет работающий на Апеннинах, делится своим взглядом.

Запятнанный по всем статьям персонаж пытается вогнать итальянский футбол в системный кризис

В прошлом сезоне сразу три клуба с Апеннинского полуострова играли в финалах трех евротурниров (при этом в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы было по два клуба серии А), а в октябре этого года Италия на пару с Турцией получила право провести у себя Евро-2032.

Да, случился провал в отборе к ЧМ-2022, но не будем забывать, что действующим чемпионом Старого континента остается именно «Скуадра адзурра». А еще глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина — вице-президент и один из ближайших сподвижников главы УЕФА Александера Чеферина. У хитрющего президента ФИФА Джанни Инфантино никто и никогда не отберет его итальянские (калабрийские) корни и прекрасное владение родным языком, а знаменитый Пьерлуиджи Коллина по-прежнему остается главой судейского комитета главной футбольной организации планеты.

Так что нынешние позиции футбольной Италии в Европе и мире не так уж слабы, чтобы натужно играющий в Робин Гуда и запятнанный по всем статьям персонаж по имени Фабрицио Корона, которого многие ошибочно называют журналистом, смог в одиночку загнать серию А обратно в системный кризис, где она пребывала еще несколько лет назад. Да, раздутая им история с незаконными ставками действительно родилась не на ровном месте, но попытки Короны сделать из него второй «Моджигейт» или копию легендарного скандала 1980 года не кажутся убедительными. Во всяком случае, пока.

Лудомания футболистов как зеркало общества

Да, 22-летний Николо Фаджоли признался в букмекерских грехах и получил за это семь месяцев дисквалификации. Да, 23-летний Сандро Тонали грозит еще более серьезный бан, потому что он, похоже, ставил и на свой «Милан», за который выступал еще в прошлом сезоне. Да, 24-летний Николо Дзаньоло тоже не прошел мимо ставок. Да, Корона называл еще 21-летнего Залевски («Рома»), 25-летних Гатти («Ювентус») и Казале («Лацио»), 30-летнего Эль-Шаарави («Рома»), по которым пока, правда, не было официального подтвреждения со стороны следователей. И все это вроде бы звучит громко, а многое очень правдоподобно.

Но! Из того огромного потока информации, который в эти дни выливается на голову по заданной теме здесь, в Италии, у меня никак не складывается пазл картины, что официально подтвержденные фигуранты (плюс другие подозреваемые Короной игроки) хоть как-то серьезно влияли на результаты матчей. А следовательно — и на расклады в турнирной таблице. В этом как раз и кроется (во всяком случае, пока) принципиальное отличие от того, что происходило в 1980 году, и от того, в чем обвиняли фигурантов «Моджигейта». И там, и там, как и в других более мелких итальянских скандалах, в том или ином виде были доказаны некие системные нарушения, реально влиявшие на конкретные результаты и расстановку сил во всем итальянском футболе. С этой точки зрения на сегодняшний день я не вижу прямых аналогий с теми знаменитыми футбольными цунами.

Возможно, я и ошибаюсь, но пока нынешний скандал видится не делом о «договорняках» или новом системном мошенничестве в серии А, а в большей степени грустным срезом современного итальянского общества, помешанного на ставках и тотализаторах, будь они легальные или незаконные. Посмотрите на ту «святую» троицу, которую так невзлюбил Корона, и вы увидите, что речь идет о молодых ребятах без особого образования и интересных хобби.

Фаджоли, который пережил в подростковом возрасте стресс из-за развода родителей, подсел на ставки еще лет в 15-16.

Про мать Дзаньоло, которая курирует дела своего сына, в открытом доступе есть немало информации, где говорится о ее склонности к авантюрам и разного рода сомнительным приключениям.

Тонали относительно недавно сменил одного из самых уважаемых агентов старой волны на новую звезду агентского бизнеса, которую я лично помню в роли расторопного официанта (это не шутка) одного мегапопупярного миланского ресторана, гремевшего на весь город лет 15 назад не благодаря уникальной кухне, а за счет известных на всю Италию ВИП-клиентов, многие из которых балансировали на стыке светской и криминальной хроники.

Короче говоря, моя версия на сегодня такова: эти молодые парни — скорее не особо далекие в интеллектуальном развитии заложники своей «золотой клетки» и страдающие настоящей болезнью (лудомания) люди, нежели преступники или мошенники, влияющие на судьбы серии А.

Николо Фаджоли. Фото AFP

Фаджоли — не преступник, а жертва

Если верить итальянской прессе, рынок нелегального тотализатора в Италии сегодня оценивается примерно в 25 миллиардов евро. Понятно, что на нем работает криминалитет разного уровня — от «тузов» до «шестерок». Нет никаких сомнений в том, что в стране, где так популярен футбол, именно на этот вид спорта делаются огромные ставки, приносящие кому-то доход, а кому-то убыток. Это все так, спорить бесполезно, а бороться вроде бы как-то надо. Вот только куда проще выставить на всеобщее обозрение знаменитых футболистов, как это сделал Корона, чем разбираться в глубинных причинах лудомании.

Пример Фаджоли, попавшего в настоящий переплет с огромными долгами и серьезными угрозами в свой адрес, показывает, что такая традиционно элитная для Италии прослойка, как футболисты, способна вызывать на родине не только зависть и восхищение, но иной раз и жалость. Ведь государственное правосудие, которое, как выясняется, следило за букмекерскими похождениями Фаджоли еще с мая 2023 года (причем следователи вышли на футболиста почти случайно), не выявило или не захотело выявить в действиях молодого парня никакого криминала, а спортивное правосудие наказало Фаджоли всего лишь семью месяцами дисквалификации.

Николо признали жертвой лудомании, пообещав ему помочь выбраться из этой ситуации. И такой посыл тоже явно говорит (во всяком случае, пока) о том, что ни государство, ни спортивные власти Италии не заинтересованы в том, чтобы превращать откровения Фабрицио Короны во вселенский заговор и новый мегаскандал именно в футболе.

Николо Дзаньоло. Фото Reuters

Кому нужен этот скандал

Другое дело, что ставшие слишком публичными (благодаря известным футболистам) факты о, мягко говоря, неоднозначном состоянии дел в букмекерсокм бизнесе Италии могут повлечь за собой серьезные криминальные расследования. Но я пока не вижу, что они могут именно в этот раз перетряхнуть серию А.

Тем более что есть и еще одно большое отличие сегодняшней ситуации от той, когда случались системные скандалы. Ни во времена «Моджигейта», ни тем более в далеком уже 1980 году серия А не была столь интернациональной по части владения клубами, как сейчас. Если выражаться цинично, то тогда в своем футболе итальянцы все решали на высоком уровне исключительно между собой, а сейчас одним клубом правят китайцы, сразу в нескольких других — американцы, где-то — итало-американцы, а где-то еще и сами итальянцы. Вот еще почему я куда больше готов поверить в то, что дело о ставках — это в первую очередь болезнь самих футболистов и недосмотр (или, наоборот, подстегивание) их окружения, нежели системный сговор разношерстной серии А.

При этом надо понимать, что нынешнему руководству Федерации футбола Италии, имеющему поддержку в УЕФА, совершенно не нужен вселенский скандал, который может бросить тень на весь итальянский футбол, ждущий новых денежных вливаний и спонсоров из-за границы. Не нужно такое потрясение и серии А, в очередной раз ищущей якорного парнера с большими деньгами, который должен купить права на показ матчей высшего дивизиона.

Вот почему откровения Короны сами по себе не в состоянии перетряхнуть итальянский футбол. Думаю, что и сам Фабрицио это понимает, несмотря на свою неустойчивую психику и нервные расстройства. Он так и торопится выдать побольше хайпа, пока за эту тему платят деньги. Ну или пока его снова не упекли в тюрьму.