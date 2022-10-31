«Похоже, Миранчук нашел общий язык с Влашичем». Черчесов — о яркой неделе экс-футболистов РПЛ в Европе

Наш корреспондент поговорил в Будапеште с российским тренером «Ференцвароша».

После воскресного победного матча лидера чемпионата Венгрии с «Залаэгерсегом» (2:1) мы со Станиславом Черчесовым зашли поужинать. И стоило включить на моем телефоне трансляцию встречи серии А «Торино» — «Милан», как хозяева поля открыли счет. Не успели изучить меню, и тут Алексей Миранчук забил свой красивый гол. Ну а до изучения блюд дело дошло только после пяти-шести повторов, на которых итальянское телевидение в разных ракурсах смаковало результативный удар Алексея. В итоге этот мяч оказался победным.

— Как вам гол Алексея? - спросил я Черчесова.

— Здорово забил. Это один из его фирменных ударов. Леша оказался в нужный момент в нужном месте и воспользовался пасом от Влашича. Судя по повторам, у вратаря «Милана» практически не имелось шансов спасти свою команду. Алексей хотя и пробил вроде бы не из самой удобной позиции, но «выстрел» получился очень хлестким и качественным, а голкипер был закрыт защитниками.

— Миранчук и в целом провел очень хороший матч, согласны?

— Мы с вами все-таки смотрели игру урывками. Полноценной картины у меня объективно быть не может. Но уже сам по себе фактор решающего гола против «Милана» говорит в пользу Леши. Молодец! Ну и с Влашичем Миранчук, похоже, нашел общий язык, а это плюс и для них обоих, и для всей команды. Чем больше Алексей станет выходить на поле, тем лучше для него. А тренер Юрич ему доверяет — это заметно.

Александр Головин. Фото Reuters

— Уступив «Торино», «Милан» отпустил в отрыв «Наполи». Как думаете, смогут Лучано Спаллетти и Хвича Кварацхелия сотворить историю и взять скудетто?

— До конца серии А еще много времени, так что окончательные выводы делать рано. Тем более сезон необычен: он словно разбит на два турнира, между которыми огромная пауза по меркам европейских топ-лиг. Пока «Наполи» выглядит очень ярко и мощно, на команду приятно смотреть и в серии А, и в Лиге чемпионов. Неаполитанцы заслуженно идут на первом месте, а Спаллетти, которого считаю очень сильным специалистом, проделал отменную работу. Конечно, блестяще выглядит Кварацхелия, но он ведь там не один. У «Наполи» виден тренерский почерк Лучано, и именно профессиональный и человеческий опыт Спаллетти помог так быстро раскрыться Хвиче в Италии.

— В один день с Миранчуком забил красивый и важный гол другой ваш бывший подопечный в сборной России — Александр Головин.

— Я рад и за него, разумеется. Хорошо, что Саша отличился в воскресенье в чемпионате Франции, а не в четверг в Лиге Европы против нас. Видимо, мы в «Ференцвароше» чуть лучше его изучили, чем соперники «Монако» по национальному первенству (смеется). Головин — важный игрок для «Монако», и это внушает оптимизм.